ETV Bharat / bharat

سناتنیوں کو ذات اور زبان کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا جانا چاہئے: بابا رام دیو - SANATANIS SHOULD NOT BE DIVIDED

سناتنیوں کو ذات اور زبان کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا جانا چاہئے: بابا رام دیو ( IANS )

By ETV Bharat Urdu Team Published : July 6, 2025 at 6:09 PM IST 2 Min Read

ہریدوار: ملک بھر میں مذہب، ذات پات اور زبان کو لیکر جاری بحث کے درمیان پتنجلی آیوروید کے شریک بانی اور یوگا گرو بابا رام دیو نے اتوار کو کہا کہ سناتنیوں کو ذات اور زبان کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ ہریدوار میں ایک پروگرام میں انہوں نے کہا کہ ’اگر ہم تقسیم ہو گئے تو ہمارا سناتن دھرم کمزور ہو جائے گا‘۔ بابا رام دیو نے کہا کہ "ہمیں مراٹھی سمیت ہر زبان کا یکساں احترام کرنا چاہئے، لیکن زبانوں کے نام پر لڑنا غلط ہے، تمام بھارتیوں کو متحد رہنا چاہیے، ہمارے اتحاد سے ہی قومی یکجہتی اور سالمیت برقرار رہے گی۔" کانوڑ یاترا میں شناخت کے معاملے پر بات کرتے ہوئے یوگا گرو نے کہا کہ جس طرح وہ ہندو ہونے پر فخر کرتے ہیں، اسی طرح ہر مسلمان بھائی کو بھی مسلمان ہونے پر فخر کرنا چاہیے۔ "کسی کو بھی اپنی شناخت نہیں چھپانی چاہیے۔" انہوں نے مزید کہاکہ "اگر کوئی کسی خاص دکان پر کھانا چاہتا ہے تو وہ کھاتا ہے اور اگر وہ نہیں کھانا چاہتا تو نہیں۔"

یہ بھی پڑھیں: 'شربت جہاد' بیان ناقابل معافی اور ضمیر کو جھنجھوڑنے والا: ہائی کورٹ نے بابا رام دیو کی شدید سرزنش کی - ROOH AFZA STATEMENT رام دیو نے کانوڑ یاترا کے لیے آنے والے کنواریوں سے نشہ سے دور رہنے کی اپیل کی۔ انہوں نے کہا کہ بری عادتوں کو ترک کرنے کا یہ اچھا موقع ہے۔ بہار میں گوئل کھیمکا کے حالیہ قتل پر رام دیو نے کہا کہ ہر بھارتی کی حفاظت حکومت اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے حکومتوں پر زور دیا کہ وہ ایسا ماحول بنائیں جہاں ہر بھارتی ہر جگہ محفوظ رہے۔