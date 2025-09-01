سنبھل مسجد تنازع: سپریم کورٹ نے جمود برقرار رکھنے کے فیصلے کو بڑھا دیا

نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو اتر پردیش کی سنبھل مسجد تنازعہ میں جمود کو برقرار رکھنے کے اپنے حکم کو دو ہفتوں تک بڑھانے پر اتفاق کیا۔ جسٹس پی ایس نرسمہا اور جسٹس آلوک رادھے کی بنچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔
بنچ نے نوٹ کیا کہ اس معاملے میں سنبھل جامع مسجد کی انتظامی کمیٹی کی طرف سے دو اپیلیں دائر کی گئی تھیں، جس کی نمائندگی اس کے سکریٹری اور نائب صدر نے کی تھی۔ بنچ نے اپنی رجسٹری کو معاملے کی تحقیقات کرکے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔
الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج
اس معاملے میں ہندو فریقوں کی نمائندگی کرنے والے ایڈوکیٹ وشنو شنکر جین نے جمود کی مدت میں توسیع کی سخت مخالفت کی۔ تاہم، مسجد انتظامیہ کی نمائندگی کرنے والے سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے رپورٹ پیش ہونے تک مدت میں توسیع کی درخواست کی۔ آپ کو بتا دیں کہ مسجد کمیٹی نے الہ آباد ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرتے ہوئے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا۔
اس سے پہلے کیس میں ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ کورٹ کمشنر کی تقرری کا حکم اور کیس قابل غور ہے۔ اس کے علاوہ، ہائی کورٹ نے شاہی جامع مسجد اور ہری ہر مندر تنازعہ میں سنبھل عدالت کے ذریعہ دیے گئے سروے کے حکم کے خلاف ان کی درخواست پر غور کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ہائی کورٹ نے سروے کے لیے سول کورٹ کے حکم کو برقرار رکھا تھا۔
مسجد کے سروے کی ہدایت
گزشتہ سال نومبر میں سول جج نے مسجد کا سروے کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد مسجد کمیٹی نے نچلی عدالت کے اس حکم کے خلاف ہائی کورٹ کا رخ کیا۔ مسجد کمیٹی نے دعویٰ کیا کہ دوسرا سروے، جو گزشتہ سال نومبر میں بھی کیا گیا تھا، قانونی نہیں تھا، کیونکہ سول کورٹ نے کبھی اس کا حکم نہیں دیا تھا۔
اس کے بعد 2 اگست کو سپریم کورٹ نے سنبھل مسجد تنازعہ میں 25 اگست تک جمود برقرار رکھنے کا حکم دیا اور ہندو درخواست گزاروں سے جواب طلب کیا۔ سماعت کے دوران سینئر وکیل حذیفہ احمدی نے دلیل دی کہ چیلنج ہائی کورٹ کے نتائج کو تھا اور اس مقدمے کو عبادت گاہوں کے ایکٹ کے ذریعے روکا نہیں گیا تھا۔
اے ایس آئی کی طرف سے محفوظ یادگار
بنچ نے پوچھا کہ کیا اس کیس کو عبادت گاہوں کے قانون سے متعلق عرضیوں کے ساتھ منسلک کیا جانا چاہئے۔ اس پر وکیل وشنو شنکر جین نے بنچ کے سامنے دلیل دی کہ اس معاملے میں عبادت گاہوں کے قانون سے متعلق مسئلہ پیدا نہیں ہوتا ہے اور سنبھل مسجد آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا (اے ایس آئی) کے ذریعہ محفوظ ایک یادگار ہے، اس لیے یہ ایکٹ کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ دلائل سننے کے بعد بنچ نے پیر تک جمود برقرار رکھنے کا حکم دیا۔