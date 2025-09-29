حیدرآباد میں 63 فٹ اونچے بتکماں نے دو گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کیے، ایونٹ میں مس ورلڈ نے بھی شرکت کی
حیدرآباد کے سرور نگر میدان میں منعقدہ بتکماں ایونٹ نے دو گنیز ورلڈ ریکارڈ اپنے نام کر لیے ہیں۔
Published : September 29, 2025 at 9:37 PM IST
حیدرآباد: تلنگانہ کی ثقافت کو ظاہر کرنے والا "بتکماں" تہوار ریاست بھر میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ تہوار کے آخری دن، خواتین رقص اور گانے کے ساتھ جشن منانے کے لیے جمع ہوتی ہیں۔ "بتکماں" کو عقیدت کے ساتھ پھولوں سے سجایا جاتا ہے۔
حیدرآباد کے سرور نگر میدان میں منعقدہ سدولہ بتکماں ایونٹ نے دو گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کیے۔ ایک ریکارڈ سب سے بڑا لوک رقص اور دوسرا سب سے بڑا بتکماں بنانے کا ریکارڈ قائم کیا۔ گینز ریکارڈ کو حاصل کرنے کے لیے حکومت نے پیر کو سرو نگر اسٹیڈیم میں بتکماں ایونٹ کا اہتمام کیا۔ اسٹیڈیم میں ایک 63 فٹ لمبا دیوہیکل بتکماں نصب کیا گیا تھا۔ بتکماں تقریب کے دوران 1,354 خواتین نے اس تقریب میں شرکت کی۔
تلنگانہ کے وزراء سیتکا، جوپلی کرشنا راؤ، حیدرآباد کے میئر گڈوالا وجے لکشمی اور دیگر نے بتکماں تقریب میں شرکت کی۔ خواتین نے اس بڑے بتکماں کے گرد تال ملا کر ایک ساتھ رقص کیا۔ وزیر سیتھاکا نے بتکماں کے گیت گائے اور سامعین کو محظوظ کیا۔
گنیز ورلڈ ریکارڈ کے نمائندوں نے تقریب کی نگرانی کی اور دونوں ریکارڈ بنانے والوں کو اسناد پیش کیں۔ دریں اثنا حیدرآباد میں ٹینک بنڈ اور اضلاع میں منی ٹینک بنڈ کے آس پاس کا علاقہ بتکماں کی تقریبات سے گونج اٹھا۔ اس تہوار کو منانے کے لیے سینکڑوں خواتین نے رقص کیا اور بتکماں کے گیت گائے۔ ہنوماکونڈہ، نظام آباد، کھمم، کریم نگر، وارنگل اور دیگر علاقوں میں روایتی لباس میں ملبوس خواتین کو بتکماں کھیلتے ہوئے دیکھا گیا۔
تلنگانہ کی ثقافت اور تقریبات منفرد: مس ورلڈ اوپل سچاتا
اس تقریب میں شامل ہوئیں مس ورلڈ اوپل سوچاتا نے کہا کہ تلنگانہ کی ثقافت اور تقریبات منفرد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خواتین کو اپنی طاقت خود پیدا کرنی چاہیے اور دنیا کو بھی خواتین کی طاقت کا احساس ہونا چاہیے۔
تھائی لینڈ کی مس ورلڈ اوپل سوچاجا نے حیدرآباد کے سرور نگر اسٹیڈیم میں منعقدہ صدولا بتکماں فیسٹیول میں حصہ لیا۔ انہوں نے بتکماں کے گانے گائے اور مقامی خواتین کے ساتھ رقص کیا۔ اوپل سوچاجا نے کہا کہ ایک خاتون ہونے کے ناطے وہ اس تقریب میں شرکت کرکے بہت خوش ہیں۔
مزید پڑھیں:
حیدرآباد میں گنیش لڈو ریکارڈ 2.32 کروڑ روپے میں نیلام، تلنگانہ بھر میں وسرجن کے موقع پر سیکوریٹی کے سخت انتظامات
تلنگانہ: گورنمنٹ اور نجی اسکولوں کے اساتذہ کو ’بیسٹ ٹیچر ایوارڈ‘ سے نوازا گیا