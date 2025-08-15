روسی صدر پوتن نے صدر مرمو اور پی ایم مودی کو یوم آزادی کی مبارکباد دی

نئی دہلی: روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے ہندوستان کے 69ویں یوم آزادی کے موقع پر صدر دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اپنے پیغام میں صدر پوتن نے ہندوستان کی کامیابیوں پر روشنی ڈالی اور کہا "ہندوستان نے سماجی و اقتصادی، سائنسی، تکنیکی اور دیگر شعبوں میں وسیع پیمانے پر تسلیم شدہ کامیابی حاصل کی ہے۔ آپ کا ملک عالمی سطح پر مناسب احترام حاصل کرتا ہے اور بین الاقوامی ایجنڈے کے کلیدی امور کے حل میں فعال طور پر معاون ہے۔"
صدر مرمو اور وزیر اعظم مودی کو یوم آزادی کے موقع پر اپنے پیغام میں پوتن نے دونوں ممالک کے درمیان مراعات یافتہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مضبوط بنانے کے لیے روس کے عزم پر بھی زور دیا۔
پوتن نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ اپنی مشترکہ کوششوں کے ذریعے ہم مختلف شعبوں میں تعمیری دو طرفہ تعاون کو وسعت دیتے رہیں گے۔ صدر پوتن نے کہا کہ یہ تعاون دونوں ممالک کے عوام کے مفادات کے مطابق ہے اور علاقائی اور عالمی سلامتی اور استحکام میں کردار ادا کرتا ہے۔
🇷🇺🤝🇮🇳 Vladimir #Putin sent greetings to President of #India Droupadi #Murmu and Prime Minister Narendra #Modi on the state holiday, Independence Day.— Russia in India 🇷🇺 (@RusEmbIndia) August 15, 2025
📃The message: https://t.co/YmHdZcSMxU pic.twitter.com/2EMgK2wUBh
انہوں نے کہا کہ "یہ ہمارے دوست لوگوں کے مفادات سے پوری طرح مطابقت رکھتا ہے اور علاقائی اور عالمی سطح پر سلامتی اور استحکام کو مضبوط بنانے میں مددگار ہے۔" روسی سفیر نے کہا- ہندوستان کی تمام خواہشات پوری ہوں۔
اسی طرح کے خیر سگالی پیغام میں، ہندوستان میں روس کے سفیر ڈینس علیپوف نے ہندوستانی شہریوں کو 79ویں یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد دی۔
ایکس پر ایک پوسٹ میں، سفیر علیپوف نے لکھا، "پیارے ہندوستانی دوستو، 79ویں یوم آزادی کے موقع پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد!" انہوں نے مزید کہا، "عالمی تاریخ کے اس سنگ میل کی سالگرہ کے موقع پر، میری خواہش ہے کہ ہندوستانی قوم کی ترقی اور عوامی بہبود کے راستے پر چلتے ہوئے تمام خواہشات پوری ہوں۔ جئے ہند۔ جئے روس۔"
प्रिय भारतीय मित्रों,— Denis Alipov 🇷🇺 (@AmbRus_India) August 15, 2025
७९वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपको हार्दिक बधाइयाँ! वैश्विक इतिहास के इस संग-ए-मील की वर्षगांठ पर मैं कामना करता हूँ कि विकास और जनकल्याण के मार्ग पर अग्रसर भारतीय राष्ट्र की सभी महत्वाकांक्षाएँ पूर्ण हों।
जय हिंद। जय रूस। 🇮🇳🤝🇷🇺
دونوں پیغامات ہندوستان اور روس کے درمیان مضبوط تعلقات اور پائیدار دوستی کی نشاندہی کرتے ہیں، باہمی احترام، مشترکہ اقدار اور علاقائی اور عالمی ترقی کے لیے جاری تعاون کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں۔
امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
پوتن کے علاوہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھی یوم آزادی پر ہندوستان کو اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اپنے پیغام میں روبیو نے مستقبل میں دونوں ممالک کے ساتھ مل کر کام کرنے کا ذکر کیا ہے۔ مارکو روبیو نے دونوں ممالک کے درمیان تاریخی تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت اور دنیا کی قدیم ترین جمہوریت کے درمیان تاریخی رشتہ انتہائی اہم اور دور رس ہے۔