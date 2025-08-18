نئی دہلی: روس کے صدر ولادیمیر پوتن نے پیر کو وزیر اعظم نریندر مودی سے فون پر بات کی۔ اس دوران پیوٹن نے یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے لیے الاسکا میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بارے میں آگاہ کیا۔ وزیر اعظم مودی نے پوٹن کو یوکرین تنازعہ کے پرامن حل کے لیے ہندوستان کے مضبوط موقف سے آگاہ کیا۔
الاسکا میں ٹرمپ اور پوتن کے درمیان ہائی پروفائل ملاقات کے تین دن بعد روسی صدر نے پی ایم مودی کو فون کیا۔ یہ ملاقات بغیر کسی جنگ بندی معاہدے کے ختم ہوئی۔
Thank my friend, President Putin, for his phone call and for sharing insights on his recent meeting with President Trump in Alaska. India has consistently called for a peaceful resolution of the Ukraine conflict and supports all efforts in this regard. I look forward to our…— Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2025
بھارت کا یوکرین تنازعہ کے پرامن حل پر زور
پوٹن سے بات کرنے کے بعد پی ایم مودی نے کہا کہ ہندوستان نے مسلسل یوکرین تنازعہ کے پرامن حل پر زور دیا ہے اور اس سلسلے میں تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ وزیر اعظم مودی نے X پر لکھا، "میرے دوست، صدر پوتن کا ان کی فون کال اور الاسکا میں صدر ٹرمپ کے ساتھ آپ کی حالیہ ملاقات کے بارے میں معلومات شیئر کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ ہندوستان نے مسلسل یوکرین تنازعہ کے پرامن حل پر زور دیا ہے اور اس سلسلے میں تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ میں آنے والے دنوں میں ہمارے مسلسل تبادلوں کا منتظر ہوں۔"
ہندوستان کے مضبوط موقف کی نشاندہی
وزیر اعظم کے دفتر (پی ایم او) نے کہا کہ پوتن نے صدر ٹرمپ کے ساتھ اپنی ملاقات کے بارے میں اپنی تشخیص شیئر کی۔ صدر پیوٹن کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، وزیر اعظم مودی نے سفارت کاری اور بات چیت کے ذریعے تنازعہ کے پرامن حل کے لیے ہندوستان کے مضبوط موقف کی نشاندہی کی۔ انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ہندوستان اس سلسلے میں تمام کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔
پی ایم او نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعاون کے کئی امور پر بھی تبادلۂ خیال کیا جس کا مقصد ہندوستان اور روس کے درمیان خصوصی اور مراعات یافتہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ پوتن اور ٹرمپ نے 15 اگست کو الاسکا میں بات چیت کی، جو فروری 2022 میں یوکرین کی جنگ شروع ہونے کے بعد سے پہلی امریکی روس سربراہی ملاقات تھی۔
ہندوستان نے سربراہی اجلاس کا خیر مقدم کیا
وزارت خارجہ (MEA) نے ہفتے کے روز سربراہی اجلاس کا خیرمقدم کیا اور یوکرین میں امن قائم کرنے کے لیے پوتن اور ٹرمپ کے اقدام کی تعریف کی۔ وزارت خارجہ نے کہا، "ہندوستان الاسکا میں امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوتن کے درمیان ہونے والی چوٹی کانفرنس کا خیر مقدم کرتا ہے۔ امن کی طرف یہ اقدام انتہائی قابل ستائش ہے۔"
یوکرین کے تنازعہ کا میدان جنگ میں حل ممکن نہیں
واضح رہے کہ بھارت مسلسل بات چیت اور سفارت کاری کے ذریعے روس-یوکرین جنگ کو ختم کرنے کا مطالبہ کرتا رہا ہے۔ گزشتہ سال جولائی میں وزیر اعظم مودی نے روس کے دورے کے دوران پیوٹن سے کہا تھا کہ یوکرین کے تنازعہ کا میدان جنگ میں حل ممکن نہیں ہے اور بموں اور گولیوں کے درمیان امن کی کوششیں کامیاب نہیں ہوتیں۔
اس کے بعد پی ایم مودی نے یوکرین کے دارالحکومت کیف کا دورہ کیا تھا اور صدر ولادیمیر زیلینسکی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ یوکرین اور روس دونوں کو جنگ کے خاتمے کے لیے وقت ضائع کیے بغیر مل بیٹھنا چاہیے۔ وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ہندوستان جنگ کے آغاز سے ہی امن کا حامی رہا ہے۔