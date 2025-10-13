آر ایس ایس میں لڑکوں کے ساتھ مبینہ جنسی ہراسانی؟ تنظیم کے ایک رکن کی خودکشی نوٹ میں انکشاف، پرینکا گاندھی نے جانچ کا مطالبہ کیا
ایک RSS کارکن نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ اس کے خودکشی نوٹ سے RSS کارکنوں سے متعلق چونکانے والے انکشافات ہوئے ہیں۔
By PTI
Published : October 13, 2025 at 8:13 PM IST
ترواننت پورم: کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا نے کیرالہ میں ایک آر ایس ایس کارکن کی مبینہ خودکشی کی مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ کانگریس لیڈر کے مطابق، اپنے خودکشی نوٹ میں متوفی نے آر ایس ایس کے ارکان کے خلاف جنسی استحصال کے الزامات لگائے تھے۔
تاہم پولیس نے ایف آئی آر میں آر ایس ایس یا اس کے ارکان کا نام نہیں لیا ہے اور نہ ہی ان کے خاندان نے اب تک ان کے خلاف شکایت درج کرائی ہے۔
آنندو اجی (26)، ایک سافٹ ویئر انجینئر، کا تعلق کوٹائم ضلع کے تھمپلاکڈ سے تھا۔ وہ 9 اکتوبر کو یہاں تھمپنور کے ایک لاج میں مردہ پایا گیا تھا۔
پرینکا نے اپنے ایکس ہینڈل پر لکھا، "آنندو اجی نے الزام لگایا کہ آر ایس ایس کے متعدد اراکین نے ان کے ساتھ بار بار بدسلوکی کی ہے۔"
اگرچہ آر ایس ایس نے سرکاری طور پر کوئی جواب نہیں دیا ہے، لیکن سنگھ پریوار کے کئی حامی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے آنندو اجی سے منسوب دعووں کی صداقت پر سوال اٹھائے ہیں۔
ویاناڈ کی ایم پی کے مطابق، آنندو اجی نے واضح طور پر کہا تھا کہ وہ واحد شکار نہیں تھے اور یہ کہ آر ایس ایس کے کیمپوں میں بڑے پیمانے پر جنسی استحصال ہو رہا تھا۔
"اگر سچ ہے تو، یہ خوفناک ہے۔ پورے ہندوستان میں لاکھوں نوجوان بچے ان کیمپوں میں شرکت کرتے ہیں۔ آر ایس ایس کی قیادت کو فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے اور وضاحت دینی چاہیے۔"
پرینکا نے مزید کہا کہ لڑکوں کا جنسی استحصال لڑکیوں کی طرح وسیع تھا۔ انہوں نے کہا، "ان ناقابل بیان گھناؤنے جرائم کے ارد گرد خاموشی کے ضابطے کو توڑنا ہوگا۔"
آنندو اجی، جو آر ایس ایس کا رکن تھا، تنظیم سے وابستہ خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کی موت کے ایک دن بعد، اس کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ایک شیڈول پوسٹ شائع ہوئی جس میں اس نے اپنی موت کا ذمہ دار آر ایس ایس کو ٹھہرایا۔
اس پوسٹ میں ایک 15 صفحات پر مشتمل خط تھا، جو مبینہ طور پر آنندو اجی نے لکھا تھا، جس میں اس نے این ایم نامی ایک شخص پر الزام لگایا تھا کہ وہ اس کے خاندان کے قریب ہے، جو کہ اس کے ساتھ چھوٹی عمر سے جنسی زیادتی کر رہا ہے۔
انہوں نے نام لئے بغیر تنظیم کے دیگر لوگوں کے ذریعہ آر ایس ایس کیمپوں کے دوران جنسی ہراسانی کا الزام بھی لگایا۔
نوٹ میں، آنندو اجی نے کہا کہ اسے جنسی استحصال کے صدمے کی وجہ سے OCD کی تشخیص ہوئی ہے اور دعویٰ کیا کہ آر ایس ایس کے اندر کئی دوسرے لوگوں کو بھی ایسے ہی تجربات ہوئے ہیں۔
رابطہ کرنے پر کیرالہ میں آر ایس ایس لیڈروں نے کہا کہ وہ بعد میں اس کا جواب دیں گے۔ تھام پور پولیس نے غیر فطری موت کا معاملہ درج کرکے تحقیقات شروع کردی ہے۔
پولیس نے کہا کہ آنندو اجی کے اہل خانہ نے ابھی تک شکایت درج نہیں کرائی ہے۔ ایک سینئر افسر نے کہا، "ہم انسٹاگرام پوسٹ کی جانچ کر رہے ہیں اور اس کی صداقت کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی جانچ کر رہے ہیں کہ آیا کسی نے خودکشی کے لیے اکسایا،" ایک سینئر افسر نے کہا۔
پولیس آنندو اجی کی ماں اور بہن کے بیانات ریکارڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ان کے والد کا چند سال قبل ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔
افسر نے مزید کہا، "جب ان کا بیان ریکارڈ کیا جائے گا تو خاندان اپنی تشویش کا اظہار کر سکتا ہے، اور اس کے مطابق مزید کارروائی کی جائے گی۔"
