اس یونیورسٹی میں پڑھائی جائے گی آر ایس ایس کی تاریخ، کانگریس نے کہا۔۔ملک کی شبیہ کو خطرہ
کانگریس لیڈر پرمود تیواری نے کہا کہ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے RSS کے ساتھ ساتھ ملک کی شبیہ بھی خراب ہوگی۔
Published : October 3, 2025 at 6:50 PM IST
پریاگ راج: راشٹریہ سویم سیوک سنگھ (آر ایس ایس) کی تاریخ اب اتر پردیش راجرشی ٹنڈن اوپن یونیورسٹی (UPRTOU) میں پڑھائی جائے گی۔ وائس چانسلر پروفیسر ستیہ کام نے گاندھی جینتی کے موقع پر انڈین نالج ٹریڈیشن کے تحت انڈرگریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کورسز میں آر ایس ایس کی تاریخ کو شامل کرنے کا اعلان کیا۔ کانگریس نے اس فیصلے کی سخت مخالفت کی ہے۔ کانگریس کے راجیہ سبھا ایم پی پرمود تیواری کا کہنا ہے کہ طلباء کو آر ایس ایس کی تاریخ پڑھانے سے ملک کی شبیہ خراب ہوگی۔
اتر پردیش راجرشی ٹنڈن اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ستیہ کام کہتے ہیں کہ راشٹریہ سویم سیوک سنگھ اور ہندوستانی علمی روایت کے درمیان گہرا تعلق ہے۔ ہندوستانی علمی روایت اور ثقافتی ورثہ آر ایس ایس کے نظریے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آر ایس ایس کا وژن صرف فرد تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں سماجی، سیاسی اور اخلاقی اقدار بھی شامل ہیں۔ ہندوستانی علمی روایت عالمی بہبود کے لیے اہم پیغامات رکھتی ہے۔
وائس چانسلر نے کہا کہ آر ایس ایس ہندوستانی علمی روایت کے مختلف پہلوؤں پر زور دیتا ہے، جس میں واسودھیوا کٹمبکم، رواداری اور تنوع، خود انحصاری اور سودیشی شامل ہیں۔ مقامی مصنوعات اور دیسی خیالات کو فروغ دینے کے لیے اسے نصاب میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس کا مقصد ہندوستانی سماج کو مضبوط اور متحد کرنا ہے۔
کیا سردار پٹیل کا خط تاریخ میں شامل ہوگا؟
کانگریس کے راجیہ سبھا ممبر پارلیمنٹ پرمود تیواری نے سوال کیا ہے کہ کیا جب آر ایس ایس کی تاریخ پڑھائی جائے گی تو کیا یہ بھی سامنے آئے گا کہ ملک کے پہلے وزیر داخلہ، آئرن مین سردار پٹیل نے بابائے قوم مہاتما گاندھی کے قتل کے بعد ایک خط لکھا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ آر ایس ایس کی طرف سے پھیلایا گیا زہریلا نظریہ مہاتما گاندھی کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ انہوں نے اس وقت آر ایس ایس پر پابندی بھی لگا دی تھی۔ آر ایس ایس کا یہ خط اب بھی ریکارڈ پر ہے۔
آر ایس ایس نے شہریوں پر زور دیا تھا کہ وہ ہندوستان چھوڑو تحریک میں حصہ نہ لیں:
پرمود تیواری نے کہا کہ 1942 میں، جب پورا ملک بھارت چھوڑو تحریک میں شامل تھا، آر ایس ایس نے ایک خط جاری کیا جس میں شہریوں پر زور دیا گیا کہ وہ اس تحریک میں حصہ نہ لیں اور انگریزوں کی حمایت کریں۔ ایک طرف بھارت چھوڑو تحریک کی قیادت انڈین نیشنل کانگریس کر رہی تھی تو دوسری طرف آر ایس ایس کے ارکان انگریزوں کا ساتھ دے رہے تھے اور برطانوی فوج میں شامل ہو رہے تھے۔ پرمود تیواری نے سوال کیا کہ کیا نصاب میں آر ایس ایس کی یہ داغدار تاریخ بھی پڑھائی جائے گی؟
