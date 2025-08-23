ETV Bharat / bharat

ہریانہ کے ریٹائرڈ کلرک نے نائب صدر انتخاب کے لیے نامزدگی داخل کردی - VICE PRESIDENT ELECTION

جگت سنگھ نے 2012، 2017 اور 2022 کے صدارتی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کیے تھے، تاہم امیدواری کو مسترد کردیا گیا تھا۔

ہریانہ کے ریٹائرڈ کلرک نے نائب صدر انتخاب کے لیے نامزدگی داخل کردی
ہریانہ کے ریٹائرڈ کلرک نے نائب صدر انتخاب کے لیے نامزدگی داخل کردی (ETV Bharat)
Published : August 23, 2025 at 3:50 PM IST

بھیوانی: ہریانہ کے بھیوانی کے تحت چانگ گاؤں کے 71 سالہ ریٹائرڈ کلرک جگت سنگھ نے 9 ستمبر کو ہونے والے نائب صدر انتخاب کے لیے نامزدگی داخل کی ہے۔ سنگھ نے اس سے پہلے تین بار صدارتی انتخاب کے لیے نامزدگی داخل کی تھی، لیکن ہر بار ان کی امیدواری کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ اس بار بھی ان کی نامزدگی منسوخ ہونے کا قوی امکان ہے۔

سنگھ نے کہا کہ وہ ہر الیکشن میں سرکاری ملازمین کے مسائل کو ایک بڑے مسئلے کے طور پر اجاگر کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ جب تک ملازمین کو بااختیار نہیں بنایا جائے گا، انتظامی کارکردگی بہتر نہیں ہو سکتی۔ ان کا خواب ہے کہ تمام سرکاری محکموں میں خالی آسامیوں کو پُر کیا جائے اور ہریانہ کے لیے سلتیج-یمونا لنک نہر کا پورا پانی ملے۔

سنگھ نے اپنے کیریئر کا آغاز ریاستی بجلی کارپوریشن میں میٹر ریڈر کے طور پر کیا، 36 سال اور دو ماہ تک مختلف عہدوں پر خدمات انجام دیں۔ 2012 میں، وہ اپر ڈویژن کلرک کے طور پر ریٹائر ہوئے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد، سنگھ نے 2012، 2017 اور 2022 میں صدارتی انتخابات کے لیے نامزدگی داخل کیے۔

2012 کے صدارتی انتخابات میں، پرنب مکھرجی نے پی اے سنگما کے خلاف مقابلہ کیا۔ 2017 کے صدارتی انتخابات میں، رام ناتھ کووند اپوزیشن جماعتوں کی میرا کمار کے خلاف منتخب ہوئے تھے۔ 2022 میں، دروپدی مرمو، یشونت سنہا کے خلاف منتخب ہوئیں، جنہیں اپوزیشن نے میدان میں اتارا تھا

ارکان پارلیمنٹ کی حمایت کی کمی نے سنگھ کی امیدواری منسوخ کردی۔ اس بار این ڈی اے نے مہاراشٹر کے سابق گورنر سی پی رادھا کرشنن کو انڈیا بلاک کے جسٹس بی سدرشن ریڈی کے خلاف میدان میں اتارا ہے۔

