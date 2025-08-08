معروف یونانی طبیب پدم شری سید ظل الرحمن راشٹرپتی بھون میں یوم آزادی پر خصوصی عشائیہ کے لیے مدعو

علی گڑھ: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے علی گڑھ ضلع کے پدم شری حکیم پروفیسر سید ظل الرحمن کو راشٹرپتی بھون میں یوم آزادی پر خصوصی عشائیہ کے لیے مدعو کیا ہے۔ محکمہ ڈاک کے ملازمین نے دعوت نامہ راشٹرپتی بھون سے ان کی رہائش گاہ پر پہنچایا۔ حکومت ہند نے انہیں 2006 میں یونانی طب پر خصوصی کام کرنے پر پدم شری ایوارڈ سے نوازا۔
دعوت نامہ دیکھ کر خوشی ہوئی: حکیم پروفیسر سید ظل الرحمن نے کہا کہ راشٹرپتی بھون سے دعوت نامہ دیکھ کر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ صدر جمہوریہ نے ہمیں راشٹرپتی بھون میں یوم آزادی پر خصوصی عشائیہ کے لیے مدعو کیا ہے۔ دعوت نامہ کو محکمہ ڈاک کے ملازمین بڑے احترام کے ساتھ لائے تھے۔ کارڈ بھی بہت مختلف لگتا ہے۔ مجھے ہزاروں دعوتی کارڈ ملے ہیں جن میں بیرونی ممالک سے بھی شامل ہیں۔ لیکن یہ اب تک کا سب سے مختلف اور خوبصورت کارڈ ہے۔ میں اپنے بیٹے کے ساتھ راشٹرپتی بھون ضرور جاؤں گا۔
پروفیسر سید ظل الرحمن کے بیٹے اور اے ایم یو کے فارماکولوجی ڈیپارٹمنٹ کے چیئرمین پروفیسر سید ضیاء الرحمن نے کہا کہ یہ کارڈ بھی پرکشش ہے۔ میں نے بہت سے کارڈ دیکھے ہیں لیکن یہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، یہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ کارڈ کے ساتھ بھیجی گئی تمام اشیاء ہاتھ سے بنی ہیں۔ اس دعوتی کارڈ کو دیکھ کر گھر میں خوشی کی لہر ہے، ہم 15 اگست کو راشٹرپتی بھون ضرور جائیں گے، جو ہمارے لیے فخر کی بات ہوگی۔
دعوتی کارڈ میں کیا خاص بات ہے؟
دعوتی کارڈ بہار میں پائی جانے والی سکی گھاس سے بنا ہے۔ یہ اس جگہ کا ایک مشہور دستکاری ہے، جو متھیلا کے علاقے میں صدیوں سے مشہور ہے۔ یہ سنہری رنگ کی گھاس خاص طور پر مدھوبنی، دربھنگہ اور سیتامڑھی اضلاع میں پائی جاتی ہے۔ اس کا استعمال ٹوکریاں، ٹرے، کوسٹر، بکس، پین اسٹینڈ وغیرہ بنانے میں کیا جاتا ہے۔ اس کارڈ میں پٹنہ کا تکولی آرٹ، جھارکھنڈ کی پیٹکر پینٹنگ، اڈیشہ کی تلپترا پینٹنگ، مغربی بنگال کی پتوں کی پینٹنگ بھی ہے۔
پدم شری حکیم سید ظل الرحمن: ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ ایک مشہور یونانی طبیب اور عالم ہیں۔ وہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طبیہ کالج میں 40 سال سے زائد عرصے تک پروفیسر اور صدر رہے۔ انہوں نے ابن سینا اکیڈمی آف میڈیول میڈیسن اینڈ سائنسز قائم کی اور یونانی طب کے شعبے میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ انہوں نے 45 متون اور کتابیں لکھیں، جو یونانی پر مبنی ہیں۔
پدم شری حکیم ظل الرحمان کے ایوارڈز
-آیورویدک یا تبی پراسکر ایوارڈ، حکومت اتر پردیش، لکھنؤ 1968
-اردو اکادمی ایوارڈ، حکومت اتر پردیش، لکھنؤ، 1974
-اردو اکادمی ایوارڈ، حکومت اتر پردیش، لکھنؤ، 1978
-اردو اکادمی ایوارڈ، حکومت اتر پردیش، لکھنؤ، 1993
-15 اگست 1995 کو یوم آزادی پر ہندوستان کے صدر کی طرف سے فارسی زبان میں خدمات کے لیے سرٹیفکیٹ آف آنرز۔
-پدم شری، حکومت ہند، 2006
-پدم شری حکیم ظل الرحمان کو 1997 میں جامعہ ہمدرد کے وزیٹنگ پروفیسر کا اعزاز ملا، بعد ازاں انہیں ڈاکٹر آف لیٹرز کی ڈگری بھی ملی جو انہیں 2013 میں دی گئی۔
-یش بھارتی ایوارڈ، حکومت اتر پردیش، لکھنؤ 2014-15