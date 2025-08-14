ممبئی: کامیابی کا ایک اور جھنڈا گاڑتے ہوئے راموجی گروپ نے بھارتی کی اقتصادی راجدھانی کے جیو ورلڈ سینٹر میں منعقدہ ٹریول اینڈ ٹورزم فیئر-2025 میں بہترین بوتھ ڈیکوریشن کا ایوارڈ حاصل کیا۔
یہ ایوارڈ راموجی گروپ کے لیے ایک اور اعزاز ہے جس نے رواں سال جولائی میں کولکاتا میں منعقدہ ٹریول اینڈ ٹورزم میلے میں بہترین بوتھ سجاوٹ کا ایوارڈ جیتا تھا۔ بدھ کے روز ممبئی اختتام کو پہنچنے والے اس میلے میں شعبہ سیاحت سے وابستہ متعدد گروپس نے شرکت کی۔ اس میلے میں راموجی گروپ کا پُرکشش انداز میں سجا ہوا بوتھ بھی لگایا گیا تھا اور حیدرآباد میں راموجی فلم سٹی کے وسیع و عریض کیمپس میں سیاحت کے مواقع کے بارے میں جاننے کے خواہش افراد کی ایک بڑی تعداد کو اپنی طرف متوجہ کیا۔
راموجی گروپ کے بوتھ میں پرکشش اسٹالز اور کتابچے شامل تھے جو راموجی فلم سٹی میں سیاحتی مقامات اور سرگرمیوں کے بارے میں جامع جانکاری فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گروپ کی منفرد کامیابیوں کو ظاہر کرنے والی ایل ای ڈی اسکرینوں نے راموجی فلم سٹی کے بارے میں انتہائی اہم جانکاریوں کو لوگوں تک پہنچایا۔
تین روزہ میلے کے دوران ہزاروں لوگوں نے راموجی گروپ کے اسٹال کا دورہ کیا۔ راموجی گروپ کے ممبئی ویسٹرن سیلز ڈپارٹمنٹ کے انچارج مبین میگھ راج نے کہا کہ میلے میں کئی ٹریول ایجنسیوں نے گروپ کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ مہمانوں کو راموجی فلم سٹی میں پرکشش مقامات کے بارے میں تفصیلی جانکاری فراہم کی گئی جہاں سپر ہٹ فلم 'باہوبلی' سمیت بے شمار فلموں کی شوٹنگ ہوئی ہے۔
میگھراج نے کہا کہ "متعدد لوگوں کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ راموجی فلم سٹی سیاحوں کے لیے اپنے احاطے میں اکونامی سے لے کر سپر لگژری تک تمام رینج کی رہائش بھی پیش کرتی ہے۔" انہیں بتایا گیا کہ فلم سٹی میں قیام کا بہترین انتظام ہے۔ فائیو سٹار ہوٹل ہیں۔ یہاں صفائی کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گروپ کو مختلف ٹریول کمپنیوں کی طرف سے حوصلہ افزا ردعمل ملا ہے۔
اس موقعے پر لوگوں کو راموجی فلم سٹی کی منفرد پیشکش 'ساہس' کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی جو کہ ایڈونچر کے شوقین افراد کے لیے اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اس میں چار مختلف سطحوں پر 44 چیلنجز ہیں۔ تقریباً 42 دلچسپ چیلنجز وزیٹرس کے منتظر ہیں جن میں ڈیڑھ کلومیٹر پروفیشنل ATV ٹریک اور ملک کا سب سے لمبا 220 فٹ لمبا رولر زورب پلیٹ فارم شامل ہے۔
دیگر دلچسپ سرگرمیوں میں پینٹ بال، شوٹنگ، تیر اندازی، بنجی جمپنگ، سینڈ والی بال، ماؤنٹین بائیک اور انفلٹیبل گیمز شامل ہیں۔ بچوں کے لیے خصوصی اور موزوں پیش کش کے بارے میں بھی جانکاری دی گئی۔
