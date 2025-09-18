وزیراعظم مودی سے راموجی گروپ چیرمین کرون کی تاریخی ملاقات: ایناڈو اور ای ٹی وی کے شاندار سنگ میل سے کرایا واقف
ملاقات کے دوران وزیراعظم مودی نے بانی چیئرمین راموجی راؤ سے متعلق اپنی یادیں شیئر کیں اور گروپ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
Published : September 18, 2025 at 6:33 PM IST
حیدرآباد : راموجی گروپ کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر سی کرون نے وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ یہ ملاقات صرف ایک رسمی ملاقات نہیں تھی، بلکہ ایناڈو کی گولڈن جوبلی اور ای ٹی وی کی پرل جوبلی کی خوشیوں کو بانٹنے کا ایک خاص موقع تھا۔
یہ تاریخی اور اہم ملاقات جمعرات کو قومی دارالحکومت میں ہوئی۔ اس دوران راموجی گروپ کے سربراہ نے وزیر اعظم کو اپنے میڈیا اداروں ایناڈو اور ای ٹی وی کی پچاس اور تیس سالہ کامیابیوں سے آگاہ کیا۔ یہ لمحات راموجی گروپ کی دہائیوں پر محیط محنت اور لگن کا ثبوت ہیں۔ سی کرون کے ہمراہ ای ٹی وی نیٹ ورک کے سی ای او کے باپی نائیڈو بھی تھے۔ اس ملاقات نے راموجی گروپ کے لیے ایک نئے باب کا آغاز کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کے ساتھ اپنے اداروں کی کامیابیوں کا جشن منایا۔
راموجی گروپ کے اعلیٰ عہدیداروں نے وزیر اعظم سے ملاقات کا موقع ملنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایناڈو کی 50 سالہ اور ای ٹی وی کی 30 سالہ تقریبات کی یادگاریں پیش کیں۔ یہ یادگاریں ان کے میڈیا سفر کی عکاسی کرتی ہیں۔ راموجی گروپ کے چیرمین کرون نے ملاقات کے بعد بتایا کہ ’مجھے وزیر اعظم سے ملنے اور ایناڈو کی 50 سالہ اور ای ٹی وی کی 30 سالہ یادگاریں پیش کرنے کا موقع ملا۔ یہ ملاقات ایک اعزاز ہے‘۔
انہوں نے کہا کہ "وزیر اعظم، بانی چیئرمین آنجہانی سری راموجی راؤ سے اپنی ملاقاتوں کی یادیں تازہ کر کے بہت خوش ہوئے۔" انہوں نے ای ٹی وی کے گجراتی میں تیار کردہ پروگرام 'آننداتا' کو یاد کیا۔ وزیر اعظم نے اس پروگرام کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا۔ کرون نے انہیں بتایا کہ چینل اب بھی یہ پروگرام جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم نے وزیراعظم کو بتایا کہ اس پروگرام کو اب بھی تلگو میں جاری رکھا گیا ہے۔" یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ راموجی گروپ اپنے ورثے کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔
گروپ کے سی ایم ڈی نے وزیر اعظم کو حال ہی میں شروع کیے گئے 'سبالا' (راموجی گروپ کا باجرے پر مبنی برانڈ) کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے وزیر اعظم سے اس منصوبے کے بارے میں قیمتی مشورے طلب کیے۔ یہ اقدام کسانوں کی مدد کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا، "ہم نے ان سے مصنوعات کے بارے میں ان کی قیمتی رائے دینے کی درخواست کی اور انہوں نے بخوشی رضامندی ظاہر کی۔"
وزیر اعظم نے اس اقدام کو سراہا۔ وہ اس بات پر خوش تھے کہ راموجی گروپ باجرے کے کاشتکاروں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ سی ایم ڈی نے مزید کہا کہ وزیر اعظم نے راموجی گروپ کو نیک خواہشات پیش کیں۔ یہ اقدام غریب کسانوں کی مدد کے لیے ایک اہم قدم ہے۔ یہ ملک کی زرعی ترقی میں بھی معاون ثابت ہوگا۔
ایناڈو نے گزشتہ سال اپنی گولڈن جوبلی منائی۔ اس موقع پر لوگوں سے اپنی وابستگی کو جاری رکھنے کا عزم کیا گیا۔ ایناڈو نے ایک ذمہ دار میڈیا تنظیم کے طور پر بہتر معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ یہ اخبار 10 اگست 1974 کو وشاکھاپٹنم کے ساحلوں سے شروع ہوا تھا۔ ایناڈو نے اپنی رسائی کو ساحلوں اور پہاڑوں سے آگے بڑھایا ہے۔ ای ٹی وی تلگو، گروپ کا پہلا ٹی وی چینل، 27 اگست 1995 کو شروع ہوا۔ یہ چینل، جو ایناڈو کے ورثے پر مبنی تھا، ٹی وی چینلز کے ایک گلدستے میں پھیل گیا۔ اس نے گزشتہ ماہ اپنی 30 سالہ تقریبات منائیں۔
ان تقریبات میں صنعت کی نامور شخصیات نے شرکت کی۔ راموجی گروپ نے ہمیشہ معیار اور عوامی خدمت کو ترجیح دی ہے۔ ان کی یہ کامیابیاں ان کے عزم اور محنت کا نتیجہ ہیں۔ راموجی گروپ کی یہ کامیابیاں اور وزیر اعظم سے ملاقات ملک کی ترقی میں ان کے کردار کو نمایاں کرتی ہے۔ ایناڈو اور ای ٹی وی کی خبریں اور پروگرامز عوام میں شعور بیداری کا ذریعہ بھی ہیں۔