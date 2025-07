ETV Bharat / bharat

کولکاتا میں ٹریول اینڈ ٹورزم فیئر: راموجی فلم سٹی کے اسٹال پر امڈ رہی لوگوں کی بھاری بھیڑ - RAMOJI FILM CITY

کولکاتا ٹریول اینڈ ٹورزم فیئر میں راموجی فلم سٹی کا اسٹال ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : July 12, 2025 at 12:09 AM IST | Updated : July 12, 2025 at 12:22 AM IST 3 Min Read

کولکاتا: راموجی فلم سٹی نہ صرف حیدرآباد بلکہ عالمی سطح پر حیرت انگیز سیاحتی مقام ہے۔ یہاں سال بھر بڑی تعداد میں لوگ نہ صرف سیر و تفریح ​​کے لیے بلکہ تعلیمی مقاصد کے لیے بھی آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کولکاتا کے ٹریول اینڈ ٹورزم میلے میں راموجی فلم سٹی کا اسٹال بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ ٹریول اینڈ ٹورازم، راموجی فلم سٹی کے جنرل منیجر سورج سنہا نے کہا، "راموجی فلم سٹی تعلیمی سفر کے لیے ایک اہم مقام ہے۔ یہاں اسکول اور کالج کے تمام طلبہ کے لیے مواقع موجود ہیں۔ ہمارے پاس ان کے لیے پانچ پیکیجز ہیں۔" کولکاتا ٹریول اینڈ ٹورزم فیئر میں راموجی فلم سٹی کا اسٹال (ETV Bharat) تعلیمی ٹور پیکجز پیکیج 1: فلم سیٹس اور دلچسپ مقامات کا گائیڈڈ بس ٹور، بچوں کے لیے کھیل کے میدان، پرندوں اور تتلی کے پارکس، اور مشہور فلم باہوبلی کے سیٹ دیکھنے کا موقع۔ اس کے علاوہ بھی کئی تفریحی اور دلچسپ سرگرمیاں ہوں گی۔ 'موشن کیپچر اور ورچوئل شوٹ' سیٹ جدید سنیما کے پیچھے کی ٹیکنالوجی کی جھلک پیش کریں گے۔ مایالوک میں سیٹ ڈیزائن کے پیچھے چھپے جادو کا تجربہ کرنے کا ایک نادر موقع بھی ملے گا۔ کولکاتا ٹریول اینڈ ٹورزم فیئر میں راموجی فلم سٹی کا اسٹال (ETV Bharat) پیکیج 2: ایک دلچسپ اسٹوڈیو ٹور۔ پرندوں اور تتلی کے باغ کی طرح بہت سے تفریحی مقامات کا لطف اٹھایا جا سکتا ہے۔ اس ساتھ ساتھ راموجی ایڈونچر کا تجربہ بھی ہوگا۔ یہاں زپ لائن، ماؤنٹین بائیک، نیٹ کورس اور بہت کچھ ہے۔

پیکیج 3: ایک دلچسپ اسٹوڈیو ٹور اور کثیر لسانی (12 زبانوں میں) ڈیجیٹل نیوز میڈیا ای ٹی وی بھارت کے دفتر جانے کا موقع۔ یہاں طلباء کو دکھایا جائے گا کہ ڈیجیٹل طریقے سے خبریں کیسے حاصل کی جاتی ہیں اور پیش کی جاتی ہیں۔ راموجی فلم سٹی کے اسٹال پر امڈ رہی لوگوں کی بھیڑ (ETV Bharat) پیکیج 4 اور 5: یہ دونوں پیکیج دو دن کے لیے ہیں۔ پیکیج نمبر چار میں ایک روزہ دلچسپ اسٹوڈیو ٹور شامل ہے اور دوسرے دن ایک انٹرایکٹو فلم میکنگ ورکشاپ ہوگی۔ پیکیج 5 ایک پرکشش اسٹوڈیو ٹور اور ورچوئل ٹیکنالوجی کی مدد سے سنیما کی دنیا کیسے تخلیق کی جاتی ہے، اس راست تجربہ پیش کرتا ہے۔ کولکاتا ٹریول اینڈ ٹورزم فیئر میں آر ایف سی کی طرف سے پیش کیے گئے پیکجز کی جانکاری (ETV Bharat) طلباء سیکھیں گے کہ موشن کیپچر اداکاروں کی حرکات کو زندگی جیسے ڈیجیٹل کرداروں میں کیسے تبدیل کرتا ہے اور کس طرح ورچوئل شوٹنگ حقیقی فلم بندی کو کمپیوٹر سے تیار کردہ ماحول کے ساتھ جوڑ کر ایک نیا سنیما تجربہ تخلیق کرتی ہے۔ کچھ پیکجز کے لیے سرٹیفکیٹ بھی دیے جا رہے ہیں جن سے مستقبل میں طلبہ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر پیکج میں کھانا بھی شامل ہے۔ دو دن کے پیکیج کے لیے راموجی فلم سٹی میں رہائش کا بھی انتظام ہے۔ کولکاتا ٹریول اینڈ ٹورزم فیئر میں آر ایف سی کی طرف سے مختلف پیکجز کی پیشکش (ETV Bharat) یہ سیاحتی میلہ جمعرات کو وشو بنگلہ میلہ کے احاطے (ملن میلہ) میں شروع ہوا۔ راموجی فلم سٹی اسٹال نمبر 'E-450' پر واقع ہے۔ پہلے دن 2600 سے زائد افراد نے اسٹال کا دورہ کیا۔ یہ بھی پڑھیں: مس ورلڈ 2025: باہوبلی کے سیٹ سے مغل گارڈن تک، 108 ممالک کی حسیناؤں نے راموجی فلم سٹی کا لطف اٹھایا ویوز سمٹ 2025 میں ’راموجی گروپ کا اسٹال‘ ملکی و غیرملکی مہمانوں کی پہلی پسند راموجی فلم سٹی میں ایک نئی کشش 'مایالوک' کی نقاب کشائی راموجی فلم سٹی اور ڈولفن ہوٹلوں نے 'ایٹ رائٹ کیمپس' سرٹیفکیٹ حاصل کیا، فوڈ سیکیورٹی میں معیارات طے کیے

Last Updated : July 12, 2025 at 12:22 AM IST