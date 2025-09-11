راموجی فلم سٹی کا بی ایل ٹی ایم 2025 میں جلوہ، ہندوستان کے اعلیٰ کارپوریٹ ایونٹ کی ڈیسٹینیشن کے طور پر پوزیشن کو مستحکم کیا
راموجی فلم سٹی نے نئی دہلی میں بی ایل ٹی ایم 2025 میں سرخیوں میں جگہ بنائی، عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے،تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ۔
Published : September 11, 2025 at 11:13 PM IST
نئی دہلی: قومی دارالحکومت نئی دہلی میں جاری بزنس + لیزر ٹریول اینڈ بی ایل ٹی ایم 2025 سمٹ میں راموجی فلم سٹی ایک 'اسٹار' کشش کا مرکز رہا، جس نے سیاحت کے پیشہ ور افراد، کارپوریٹ منصوبہ سازوں اور ایونٹ آرگنائزیشنوں کی ایک بڑی تعداد کو اپنے عمیق اسٹال کی طرف راغب کیا۔
حیدرآباد میگا ڈیسٹینیشن نے اپنے عالمی معیار کے بنیادی ڈھانچے اور تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کیا ہے کیونکہ یہ کارپوریٹ ایونٹس، پروڈکٹ کی لانچنگ اور ترغیبی سفر کے لیے خود کو ہندوستان کی سب سے مکمل منزل کے طور پر قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ ابھرتی ہوئی ایم آئی سی ای صنعت کے لیے ایک حقیقی ون اسٹاپ شاپ ہے۔
کارپوریٹس کے لیے تھیم پر مبنی منزل
بی ایل ٹی ایم مقام پر ای ٹی وی نیٹ ورک کے آندھرا پردیش کے ہیڈ اے وی راؤ نے کارپوریٹ انڈیا میں راموجی فلم سٹی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیچھے وجوہات کی وضاحت کی۔
انہوں نے کہا، راموجی فلم سٹی ہندوستان بھر کے کارپوریٹس کے لیے ایک انتہائی مقبول مقام ہے۔ ہر سال، ہماری ڈیسٹنیشن تقریباً 300 کارپوریٹ گروپس کی میزبانی کرتی ہے جو کانفرنس، پروڈکٹ لانچ اور کاروباری میٹنگوں کے لیے ہوتی ہے۔ اگر کوئی کمپنی تھیم پر مبنی ڈیسٹنیشن کا دورہ کرنا چاہتی ہے، تو ہم ملک کے ٹاپ تھیم پر مبنی مقامات میں سے ایک ہیں۔ ہم جو فلموں کے لیے کرتے ہیں، ہم کارپوریٹس کے لیے بھی وہی کر سکتے ہیں۔
راموجی فلم سٹی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایک کمپلیکس میں ایونٹ کا مکمل تجربہ فراہم کرتا ہے۔ اس میں تصور، مقام، ایونٹ مینجمنٹ، رہائش اور پروڈکشن صلاحیتیں شامل ہیں۔ یہ صلاحیت کارپوریٹس کو وقت، لاگت اور پریشانی کی بچت کی ضمانت دیتی ہے جبکہ ایک ہموار اور معیاری تجربہ بھی فراہم کرتی ہے۔
حالیہ ہائی پروفائل ایونٹس: مس ورلڈ سے ایڈ شیران تک
صرف پچھلے تین مہینوں میں، راموجی فلم سٹی نے کئی بڑے پروگراموں کی میزبانی کی ہے۔ راؤ نے کہا کہ تلنگانہ ٹورازم کا میگا ایونٹ، دنیا بھر سے مس ورلڈ کے مقابلہ جات کا دورہ اور بین الاقوامی میوزک سنسیشن ایڈ شیران کا ایک کنسرٹ، جس میں 25,000 سے زیادہ لوگوں نے شرکت کی، یہ سب کامیابی کے ساتھ وسیع و عریض کمپلیکس میں منعقد ہوئے۔
راؤ نے کہا، "ہمارا بنیادی ڈھانچہ ہر چیز کو سنبھالنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، چاہے وہ چھوٹی مصنوعات کی لانچ ہو یا بڑی کانفرنس،"۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ہماری پیشہ ورانہ ایونٹ مینجمنٹ ٹیم سوچنے والے رہنماؤں پر مشتمل ہے جو تخلیقی تصورات کو فروغ دینے کے لیے کلائنٹس کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔"
راؤ نے کہا، "ہمارے پاس بغیر کسی رکاوٹ کے کام کو انجام دینے کے لیے زمین پر عملدرآمد کے وسائل موجود ہیں تاکہ ہر تقریب شاندار نظر آئے،"۔ انہوں نے کہا کہ یہ 'ون اسٹاپ' ماڈل ہے جو راموجی فلم سٹی کو ہندوستان کے فلمی بازاروں میں نمایاں ہونے میں مدد کرتا ہے۔ ایک سے زیادہ دکانداروں کا انتظام کیے بغیر سب سے بڑے اور سب سے زیادہ عمیق آؤٹ ڈور اور انڈور سیٹس، لچکدار ایکٹیویشن اسپیس، این سویٹ ڈائننگ آپشنز، رہائش اور ایونٹ کے مقامات فراہم کرنا۔
فلمی میراث اور کاروباری وژن کا سنگم
جہاں راموجی فلم سٹی عالمی سطح پر اپنی کامیابی، اثر و رسوخ اور ہندوستانی فلم انڈسٹری میں شراکت کے لیے جانا جاتا ہے، جس میں باہوبلی اور پشپا جیسی بلاک بسٹرز کا پس منظر بھی شامل ہیں، ایک طاقتور فلمی مرکز کے طور پر اس کا ابھرنا اس برانڈ کی صلاحیت کو مزید تقویت دیتا ہے۔
راؤ نے کہا، "یہاں روزانہ اوسطاً چھ سے سات فلمی پروجیکٹس مختلف زبانوں میں شوٹ کیے جاتے ہیں، لیکن ہمارے کمپلیکس کی انفرادیت یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہوٹل، پروڈکشن کی سہولیات، سیٹ بلڈنگ یونٹ اور آلات کرایہ پر لینے کی سہولت موجود ہے۔ اس طرح کا مربوط انفراسٹرکچر یقینی طور پر فلم سازوں کے ساتھ ساتھ کارپوریٹ دنیا کو بھی فائدہ دے گا۔"
سنیما اور کارپوریٹ دنیا کا یہ امتزاج ایک منفرد تھیمڈ تجربہ تخلیق کرتا ہے۔ کارپوریٹ دنیا میں سرگرمیوں، ایونٹس، پروڈکٹ کی لانچنگ، ٹیم بانڈنگ ایونٹس وغیرہ کے پس منظر کے طور پر فلمی سیٹوں کا ایک مشہور سیٹ ہے، جو ایک ایسا تجربہ ہے جو ہندوستان میں شاذ و نادر ہی پایا جاتا ہے۔
تھیم اور تجربے پر مبنی مقامات کی بڑھتی ہوئی مانگ
بی ایل ٹی ایم میں راموجی فلم سٹی کی تشہیر بروقت ہے۔ صنعت کے تخمینوں کے مطابق، ہندوستان کی ایم آئی سی ای مارکیٹ کا تخمینہ US$45 بلین ہے اور یہ اگلی دہائی میں بڑھتا رہے گا۔ چونکہ کمپنیاں عمیق تجربات اور یادگار واقعات کی تلاش میں ہیں، مزید تجرباتی مقامات کی مانگ بڑھے گی جو تفریح، سہولت اور عمیق مقامات کا پیکج پیش کرتے ہیں۔
کپل مشرا، فن، ثقافت اور زبان کے وزیر، دہلی، جنہوں نے بی ایل ٹی ایم میں راموجی اسٹال کا دورہ کیا، ہندوستان کی سیاحت اور واقعات کے مستقبل کی تشکیل میں اس طرح کے مقامات کی اہمیت پر زور دیا۔
مشرا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا، "دہلی میں بدلتی ہوئی حکومت کے ساتھ، بہت سی چیزیں بدل رہی ہیں اور سیاحت کے شعبے میں سب سے تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے۔ دہلی اب ایم آئی سی ای ایونٹس اور لائیو تفریح کا ایک بڑا مرکز بننے کے لیے تیار ہے۔ حکومت نجی شعبے کے ساتھ شراکت داری کرے گی۔"
اس طرح کی حکومتی مدد بی ایل ٹی ایم جیسی سفری اور سیاحتی نمائشوں میں شرکت کے ذریعے ملک بھر میں مزید کارپوریٹ کلائنٹس تک پہنچنے کی راموجی فلم سٹی کی کوششوں کی تکمیل کرتی ہے۔
برانڈ کی تعمیر اور ملک گیر رسائی
راؤ نے تصدیق کی کہ گروپ اپنے برانڈ کی نمائش کو مضبوط بنانے کے لیے کئی قومی نمائشوں میں سرگرمی سے حصہ لے رہا ہے۔ "ہمارا مقصد اسے تھیمیٹک ایونٹ کے مقامات کی تلاش میں کارپوریٹس کے لیے مقبول ترین مقامات میں سے ایک بنانا ہے۔ تاہم، چاہے آپ 100 افراد کے لیے کانفرنس کا مقام تلاش کر رہے ہوں یا ہزاروں کے لیے ایک میگا لانچ، ہمارے پاس جگہ، تخلیقی صلاحیت اور آپریشنل تجربہ ہے تاکہ اسے ممکن بنایا جا سکے،"۔
ایک ایسی دنیا میں جہاں برانڈ کی کہانی سنانے اور تجرباتی مارکیٹنگ 'انتہائی ترجیح' میں ہے، راموجی فلم سٹی کارپوریٹس کو کہانی سنانے، پیمانے اور تماشے کو اکٹھا کرنے کا ایک منفرد موقع فراہم کر رہا ہے۔
آپریشنل کارکردگی پر زور
راموجی فلم سٹی پائیداری اور آپریشنل کارکردگی پر بھی مسلسل زور دیتا ہے۔ سالانہ سینکڑوں تقریبات کی میزبانی کرتے ہوئے، کمپلیکس نے خوبصورت مناظر، کچرے کے انتظام کے بہتر طریقوں اور پانی کے تحفظ کے نظام میں سرمایہ کاری کی ہے جو ذمہ دار سیاحت کے لیے صنعت کے عزم کو مزید تقویت دیتے ہیں۔ یہ پائیدار ایم آئی سی ای حل کے لیے بی ایل ٹی ایم کے عزم کے ساتھ بالکل ہم آہنگ ہے، جیسا کہ سمٹ میں فاتحین کو پیش کیے گئے ذمہ دار ٹورازم ایوارڈز سے ظاہر ہوتا ہے۔
ہندوستان کی سافٹ پاور کی نمائندگی کرنا
مزید برآں، کارپوریٹ منزل کی جگہ پر راموجی فلم سٹی کی بڑھتی ہوئی توجہ ہندوستان کی نرم طاقت کو مزید مضبوط کرتی ہے۔ بین الاقوامی فنکاروں، عالمی مقابلہ حسن کے مقابلوں اور غیر ملکی وفود کی کشش کے ساتھ، یہ ہندوستان کو کاروبار اور تجارت کے لیے ایک جدید، تخلیقی اور خوش آئند مقام کے طور پر مضبوطی سے پیش کر رہا ہے۔
یہ وزیر اعظم نریندر مودی اور دیگر پالیسی سازوں کے وسیع وژن کے ساتھ بالکل مطابقت رکھتا ہے کہ ثقافتی سفارت کاری کے ساتھ ساتھ سیاحت اور واقعات کی صنعت اقتصادی ترقی کے لیے ایک اہم گاڑی بن جائے گی۔
بی ایل ٹی ایم 2025 بارہ ستمبر کو بھی جاری رہے گا، جہاں راموجی فلم سٹی ٹیم خریداروں، شادی کے منصوبہ سازوں اور کارپوریٹ فیصلہ سازوں کے ساتھ 100 سے زیادہ پہلے سے طے شدہ میٹنگز میں مشغول ہوگی۔ گروپ کئی نئے معاہدوں پر دستخط کرنے اور بڑی ہندوستانی اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کے لیے مزید کانفرنسوں، ترغیبی پروگراموں اور تفریحی پروگراموں کی میزبانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
ایم آئی سی ای کے شعبے میں تیز رفتار ترقی اور تجربے کے سفر پر مسلسل توجہ کے ساتھ، راموجی فلم سٹی کو درست طور پر پیمانے، تخلیقی صلاحیتوں اور سہولت کے متلاشی کارپوریٹس کے لیے ایک اہم مقام کے طور پر جگہ دی گئی ہے۔
راؤ نے نتیجہ اخذ کیا، "ہم اسے سادہ رکھتے ہیں۔ ہم صرف ایک مقام نہیں، بلکہ ایک تجربہ پیش کرتے ہیں۔ تصور سے لے کر اختتام تک، ہم اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر کارپوریٹ ایونٹ یادگار اور اثر انگیز ہو۔"
بی ایل ٹی ایم 2025 میں اپنی متاثر کن موجودگی کے ساتھ، راموجی فلم سٹی نے فلم اسٹوڈیو کمپلیکس سے زیادہ اپنی ساکھ کو مضبوط کیا ہے۔ یہ ایک ورسٹائل، عالمی معیار کا مرکز ہے جو ہندوستان کے واقعات اور سیاحت کی صنعت میں ایک نیا معیار قائم کر رہا ہے۔