ایودھیا میں رام مندر تو بن گیا، کیوں ہو رہی ہے مسجد میں تاخیر؟ مسئلہ کہاں ہے؟ اے ڈی اے نے نقشے کے بارے میں کیا سوالات اٹھائے؟
مندر کی تعمیر مقررہ مدت کے اندر آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے،مسجد کا منصوبہ ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں ہی پھنسا ہوا ہے۔
Published : September 26, 2025 at 5:03 PM IST
لکھنؤ: 9 نومبر 2019 کو ایودھیا تنازعہ پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سے پوری کارروائی کئی اتار چڑھاؤ سے گزری ہے۔ متنازعہ زمین پر رام مندر کی تعمیر کا راستہ صاف کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے ایودھیا میں مسجد کے لیے 5 ایکڑ زمین مختص کرنے کا حکم دیا۔
اس فیصلے کے بعد مسلم فریق کو دھنی پور گاؤں میں زمین الاٹ کی گئی اور انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن (آئی آئی سی ایف) ٹرسٹ کا قیام عمل میں آیا۔ یہ ٹرسٹ مسجد کی تعمیر اور دیگر متعلقہ منصوبوں کا ذمہ دار ہے۔
5 دسمبر 2020 کو لکھنؤ میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس میں، ٹرسٹ نے نہ صرف ایک مسجد بلکہ 200 سے زیادہ بستروں پر مشتمل ہسپتال، ایک میوزیم اور ایک کمیونٹی کچن کے منصوبوں کی نقاب کشائی کی۔ اس میں کہا گیا کہ مسجد کو جدید ڈیزائن پر بنایا جائے گا اور اس کے ساتھ سماجی خدمات کے منصوبے بھی شروع کیے جائیں گے۔
تاہم حقیقت یہ ہے کہ مندر کی تعمیر مقررہ مدت کے اندر آخری مراحل میں پہنچ چکی ہے، لیکن مسجد کا منصوبہ ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں ہی پھنسا ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مسلم فریق ڈھائی سال میں ضروری رسمی کارروائیاں مکمل کرنے میں ناکام رہا ہے؟ آئیے جانتے ہیں کہ رکاوٹ کہاں ہے۔
دھنی پور مسجد کے نقشے پر اٹھائے گئے سوالات: مقامی رہائشی اوم پرکاش سنگھ کی طرف سے ایک آر ٹی آئی دائر کی گئی تھی، جس کے جواب میں کہا گیا تھا کہ ابتدائی نقشہ ایودھیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی (اے ڈی اے) کو جمع کرایا گیا تھا، لیکن فائر ڈپارٹمنٹ کے اعتراضات اور این او سی کی کمی کی وجہ سے اسے مسترد کر دیا گیا تھا۔
فائر ڈیپارٹمنٹ کی انسپکشن رپورٹ کے مطابق مسجد اور ہسپتال کی عمارتوں کی اونچائی کے مطابق سڑک کی چوڑائی 12 میٹر ہونی چاہیے۔ تاہم اپروچ روڈ صرف 4 سے 6 میٹر چوڑی پائی گئی۔ اس کمی کو دور کیے بغیر این او سی جاری نہیں کیا جا سکتا۔ نتیجتاً نقشہ منظور نہیں ہوا۔
ٹرسٹ کے چیئرمین ظفر احمد فاروقی نے بتایا کہ 2024 میں ایک نیا نقشہ شروع کیا گیا تھا، اس پر کام مکمل ہو چکا ہے اور اگلے دو ماہ کے اندر اسے ایودھیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو دوبارہ جمع کر دیا جائے گا۔
ایودھیا کی مسجد کا نام محمد بن عبداللہ کے نام پر رکھا گیا: ٹرسٹی ظفر احمد فاروقی نے بتایا کہ 2023 میں، ٹرسٹ نے فنانس اور ڈیولپمنٹ کمیٹیاں تشکیل دیں جو اس منصوبے کے روڈ میپ کو فنڈ دینے اور طے کرنے کے لیے ذمہ دار تھیں۔ ممبئی میں ایک پریس کانفرنس میں نیا نقشہ بھی جاری کیا گیا۔
مسجد کا نام ’’محمد بن عبداللہ‘‘ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ملک بھر کے بڑے مزاروں اور شہروں میں مساجد کی تعمیر کی مہم شروع ہو گئی۔ تاہم یہ کمیٹیاں 2024 میں تحلیل کر دی گئیں۔
مسجد کے لیے چندہ کا نظام کیا ہے؟ ٹرسٹ نے واضح کیا کہ مسجد کی تعمیر مکمل طور پر شفاف ہوگی۔ عطیات آن لائن قبول کیے جا رہے ہیں۔ کسی بھی مذہب کے لوگ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ظفر احمد فاروقی نے کہا کہ ٹرسٹ میں کوئی تنازعہ نہیں ہے۔ ہاں، ایک ٹرسٹی کی وفات کے بعد ان کے بیٹے کی تقرری ہوئی، لیکن انہوں نے ذاتی وجوہات کی بنا پر استعفیٰ دے دیا۔ تنازع کے الزامات محض افواہیں اور سازشی تھیوری ہیں۔
رام مندر سے موازنہ پر ٹرسٹ کا موقف: ٹرسٹ کے سیکرٹری اطہر حسین کا کہنا ہے کہ رام مندر اور مسجد کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ مندر کی تعمیر میں لاکھوں عقیدت مندوں کا عقیدہ اور سالوں کی تیاری شامل تھی، جبکہ مسجد کی تعمیر عدالتی حکم کے بعد شروع ہوئی۔ اس کے لیے فنڈز ٹرسٹ کے ذریعے جمع کیے جا رہے ہیں۔
ایودھیا مسجد کا نیا نقشہ تیار کیا گیا ہے: فاؤنڈیشن کے ٹرسٹی ظفر احمد فاروقی کا کہنا ہے کہ مسلم کمیونٹی 2020 میں تیار کیے گئے مجوزہ نقشے سے ناخوش تھی۔ کمیونٹی کے زیادہ تر ارکان کا کہنا تھا کہ اس میں مسجد جیسا ڈھانچہ نہیں ہے۔ اس لیے پرانی مسجد کی بنیاد پر 2023/24 میں نقشہ پر نظر ثانی کی گئی۔ یہ نقشہ جلد ہی اے ڈی اے کے پاس جمع کرایا جائے گا۔
مسجد کے ڈیزائن میں کیا ہے: اصل ڈیزائن، ماہر تعمیرات پروفیسر ایس ایم اختر نے مسجد کے ساتھ ساتھ ایک ہسپتال اور کمیونٹی کچن بھی شامل کیا۔ ڈیزائن کائناتی ہے، جو زمین جیسا ایک مکمل تجربہ تخلیق کرنا چاہتا ہے۔