ہمیشہ تیار رہیں اور نئی ٹیکنالوجی کو اپنائیں: بھوج میں فوجیوں سے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کا خطاب
راج ناتھ سنگھ وجے دشمی پر گجرات کے بھوج میں فوجی مشق میں حصہ لیں گے، جس کے بعد ہتھیاروں کی پوجا کی جائے گی۔
Published : October 2, 2025 at 6:50 AM IST
بُھج (گجرات): وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ گجرات کے کچھ علاقے کے دو روزہ دورے پر ہیں۔ بدھ کو، وجے دشمی کے موقع پر، انہوں نے بھج ملٹری اسٹیشن پر فوجی افسران اور جوانوں کے ساتھ ثقافتی پروگرام میں حصہ لیا۔ انہوں نے فوجی جوانوں کے ساتھ 'بادخانہ' نامی عشائیے میں بھی شرکت کی۔
اس موقع پر فوجی جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع نے فوجیوں پر زور دیا کہ وہ نئی ٹیکنالوجی کو اپنائیں، تربیت کو ترجیح دیں اور ہمیشہ تیار رہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو درپیش چیلنجز مزید پیچیدہ اور کثیر جہتی ہو گئے ہیں۔
انہوں نے کہا، "آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ آج کی دنیا جس رفتار سے بدل رہی ہے۔ اگر ہم ٹیکنالوجی کو خاص طور پر دیکھیں تو ٹیکنالوجی کی نوعیت مسلسل ترقی کر رہی ہے... وہ چیزیں جو کچھ عرصہ پہلے تک جدید ٹیکنالوجی کا حصہ تھیں اب پرانی ٹیکنالوجی کا حصہ بن چکی ہیں۔"
راجناتھ سنگھ نے کہا کہ روایتی جنگ کے علاوہ ملک کو دہشت گردی، سائبر حملے، ڈرون حملے اور معلوماتی جنگ جیسے دیگر چیلنجوں کا بھی سامنا ہے۔ وزیر دفاع نے زور دے کر کہا کہ جنگیں صرف ہتھیاروں سے نہیں جیتی جاتیں۔ جنگیں حوصلے، نظم و ضبط اور مستقل تیاری سے جیتی جاتی ہیں۔
مئی میں شروع کیے گئے آپریشن سندھ کے بعد یہ راج ناتھ سنگھ کا کچ کا دوسرا دورہ ہے، جو پاکستان کی سرحد سے متصل ہے۔
انہوں نے کہا، "واضح طور پر، ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے صرف ہتھیار ہی کافی نہیں ہیں۔ ذہنی طاقت، جدید ترین علم، اسٹریٹجک علم، اور موافقت بھی ضروری ہے۔ اس لیے آپ کو نئی ٹیکنالوجیز کو اپنانا چاہیے، تربیت کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنانا چاہیے، اور ہمیشہ ہر صورت حال کے لیے تیار رہنا چاہیے۔"
راجناتھ سنگھ نے امید ظاہر کی کہ دفاعی عملہ ہمت کے ساتھ چیلنجوں کو مواقع میں بدل دے گا۔ انہوں نے کہا، "میں آپ سب کو یہ بھی یقین دلاتا ہوں کہ حکومت ہندوستان کے دفاع اور سلامتی کے لیے آپ کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی اقدامات ضروری ہیں، کرنے میں کبھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گی۔"
انہوں نے کہا کہ کچھ نے بہت سے بہادر جنگجوؤں کو جنم دیا ہے، اور مقامی لوگوں کا حب الوطنی کا جذبہ اور مشکل حالات میں ان کا جینے کا فن پورے ملک کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے کہا، "بھج اور کچھ کی یہ سرزمین صرف ایک جغرافیائی محل وقوع نہیں ہے، بلکہ جذبے اور ہمت کی داستان ہے۔ 1971 کی جنگ ہو یا 1999 کی کارگل جنگ، کچھ کی سرحدوں نے ہمیشہ ہمارے فوجیوں کی بہادری کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جس نے فطرت کے غضب اور دشمن کے حملوں کا بہادری سے سامنا کیا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ کچھ کی یہ سرزمین ایک طویل ساحلی پٹی سے گھری ہوئی ہے۔ یہ سرحدیں ہمیں زمینی اور سمندری دونوں محاذوں پر چوکس اور متحرک رہنے کی ذمہ داری بھی دیتی ہیں۔ آپ سب سپاہی اس ذمہ داری کی زندہ مثال ہیں۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ مسلح افواج کے عزم سے ہندوستان جلد ہی دنیا کی بہترین فوجوں میں سے ایک ہو گا۔
راج ناتھ سنگھ جمعرات کو وجے دشمی کے موقع پر فوجی مشق میں حصہ لیں گے جس کے بعد ہتھیاروں کی پوجا کی جائے گی۔ وہ کچھ میں لکی نالہ فوجی چھاؤنی میں فوجیوں سے بھی بات چیت کریں گے۔