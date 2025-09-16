سترہ ستمبر کو 'تلنگانہ لبریشن ڈے' میں راجناتھ سنگھ شرکت کریں گے
نظام حکومت کے ماتحت حیدرآباد کا 17 ستمبر ٍ1948 کو بھارت میں انضمام ہوگیا تھا۔ اسکی سالگرہ تمام پارٹیاں اپنے اپنے طریقے سے مناتی ہیں۔
حیدرآباد: وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ بدھ کو حیدرآباد کے پریڈ گراؤنڈ میں مرکزی حکومت کی جانب سے منعقدہ 'حیدرآباد لبریشن ڈے' تقریب میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ بی جے پی ذرائع نے منگل کو بتایا کہ مرکزی وزیر ثقافت گجیندر سنگھ شیخاوت، کوئلہ اور کان کنی کے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی اور مرکزی وزیر مملکت برائے داخلہ بنڈی سنجے کمار بھی اس موقعے پر موجود رہیں گے۔
اس تقریب کا اہتمام سنہ 1948 کی نظام کی حیدرآباد ریاست کے انڈین یونین میں انضمام کی سالگرہ (17 ستمبر 1948) کی یاد میں کیا جاتا ہے۔ ملک کے پہلے وزیر داخلہ اور نائب وزیر اعظم سردار ولبھ بھائی پٹیل کے حیدرآباد کو انڈین یونین میں ضم کرنے میں اہم کردار کو یاد کرتے ہوئے تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر راؤ نے لوگوں سے پریڈ گراؤنڈ میں منعقدہ تقریب میں بڑی تعداد میں شرکت کرنے کی اپیل کی۔
اس دن کو الگ الگ طریقے سے مناتی ہیں پارٹیاں
17 ستمبر سنہ 1948 کے واقعے کی تلنگانہ میں مختلف پارٹیاں مختلف انداز میں تشریح کرتی ہیں۔ بی جے پی کی زیر قیادت مرکز کی این ڈی اے حکومت گذشتہ کئی برسوں سے اسے 'لبریشن ڈے' یعنی یوم آزادی کے طور پر منا رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت اس دن کو 'پرجا پالنا دنوتسوم' (عوامی حکمرانی کے دن کا جشن) کے طور پر منائے گی، جب کہ سابقہ بی آر ایس حکومت اس دن کو 'یوم قومی اتحاد' کے طور پر مناتی تھی۔
سی پی آئی 17 ستمبر کو کمیونسٹوں کی قیادت میں ہوئے 'تلنگانہ مسلح جدوجہد' کی کامیابی کے طور پر مناتی ہے، جس کے بارے میں پارٹی کا کہنا ہے کہ اس نے نظام کو حیدرآباد ریاست کو انڈین یونین میں ضم کرنے پر مجبور کیا تھا۔
بی جے پی گذشتہ دو دہائیوں سے مطالبہ کر رہی ہے کہ ریاستی حکومت 17 ستمبر کو ریاست حیدرآباد کو نظام حکومت سے لبریشن ڈے طور پر منایا جائے۔ بی جے پی قائدین کا الزام ہے کہ غیر منقسم آندھرا پردیش اور تلنگانہ کی تشکیل کے بعد حکومتوں نے خوشامد اور ووٹ بینک کی سیاست کی وجہ سے 17 ستمبر کو سرکاری طور پر منانے سے انکار کردیا۔
