دھوکہ دہی اور سائبر جرائم میں خطرناک اضافہ، این سی آر بی کی رپورٹ نے ہوش اڑا دیے!

دھوکہ دہی اور سائبر جرائم میں خطرناک اضافہ، این سی آر بی کی رپورٹ نے ہوش اڑا دیے!
2023 میں دھوکہ دہی اور فراڈ کے کیسز میں بے تحاشہ اضافہ درج کیاگیا، NCRB کی رپورٹ نے چونکا دینے والے حقائق سامنے لائے ہیں۔
Published : October 3, 2025 at 6:55 PM IST
نئی دہلی : 2023 میں دھوکہ دہی، جعل سازی اور فراڈ کے کیسز میں 6.0 فیصد کا اضافہ دیکھا گیا۔ یہ تعداد 2022 کے 1,93,385 سے بڑھ کر 2,04,973 ہو گئی۔ یہ اعداد و شمار ملک میں بڑھتے ہوئے مالیاتی خطرات کی نشاندہی کرتے ہیں۔
معاشی جرائم کی تین اہم اقسام میں، فراڈ، دھوکہ دہی اور جعل سازی سب سے زیادہ رہی۔ اس کے بعد مجرمانہ اعتماد کی خلاف ورزی اور پھر جعل سازی کے کیسز سامنے آئے۔ یہ رجحان ظاہر کرتا ہے کہ عام لوگ کس طرح مالیاتی دھوکہ دہی کا شکار ہو رہے ہیں۔
راجستھان، تلنگانہ اور اتر پردیش نے 2023 میں سب سے زیادہ معاشی جرائم درج کیے۔ راجستھان میں 27,675، تلنگانہ میں 26,881 اور اتر پردیش میں 23,428 کیسز رپورٹ ہوئے۔ یہ ریاستیں معاشی جرائم کے حوالے سے سب سے زیادہ متاثر ہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ سکم اور ناگالینڈ جیسی ریاستوں میں یہ تعداد بہت کم رہی۔ سکم میں صرف 42 اور ناگالینڈ میں 110 کیسز درج ہوئے۔ یہ اعداد و شمار مختلف ریاستوں میں جرائم کی نوعیت اور پھیلاؤ کو ظاہر کرتے ہیں۔
معاشی جرائم میں قومی سطح پر چارج شیٹ کی اوسط شرح 54.5 فیصد رہی۔ تاہم، راجستھان میں یہ شرح صرف 14.6 فیصد تھی، جو تشویشناک ہے۔ اتر پردیش میں یہ شرح 70.2 فیصد رہی۔
بڑے شہروں میں ممبئی میں سب سے زیادہ 6,476 معاشی جرائم درج ہوئے۔ اس کے بعد حیدرآباد اور جے پور کا نمبر آتا ہے۔ ان شہروں میں چارج شیٹ کی شرح بھی قومی اوسط سے کم رہی۔
2023 میں سائبر جرائم کے کیسز میں 31.2 فیصد کا بڑا اضافہ دیکھا گیا۔ یہ تعداد 2022 کے 65,893 سے بڑھ کر 86,420 ہو گئی۔ فراڈ سائبر کرائم کی سب سے بڑی وجہ رہا۔
سائبر کرائم کے 68.9 فیصد کیسز فراڈ کے مقصد سے کیے گئے۔ اس کے بعد جنسی استحصال اور بھتہ خوری کے کیسز آئے۔ یہ اعداد و شمار سائبر دنیا میں بڑھتے ہوئے خطرات کی عکاسی کرتے ہیں۔
کرناٹک میں سب سے زیادہ 21,889 سائبر جرائم کیسز درج ہوئے۔ اس کے بعد تلنگانہ اور اتر پردیش کا نمبر آتا ہے۔ سائبر کرائم میں چارج شیٹ کی قومی اوسط شرح 33.9 فیصد رہی۔
بڑے شہروں میں بنگلور میں سب سے زیادہ 17,631 سائبر کرائم کیسز رپورٹ ہوئے۔ اس کے بعد حیدرآباد اور ممبئی کا نمبر آتا ہے۔ ان شہروں میں سائبر کرائم کی شرح تشویشناک حد تک زیادہ ہے۔
یہ اعداد و شمار ہمیں ہوشیار رہنے کی ضرورت کا احساس دلاتے ہیں۔ اپنی ذاتی اور مالی معلومات کو محفوظ رکھیں۔ کسی بھی مشکوک کال، ای میل یا پیغام پر بھروسہ نہ کریں۔ اگر آپ کو کوئی دھوکہ دہی یا سائبر کرائم کا شبہ ہو تو فوری طور پر حکام کو اطلاع دیں۔ اپنی حفاظت کو یقینی بنائیں اور دوسروں کو بھی آگاہ کریں۔