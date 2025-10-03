ETV Bharat / bharat

کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ممبئی سے احمد آباد کا سفر دو گھنٹے میں طے ہو جائے؟ یہ خواب حقیقت بننے جارہا ہے!

اشونی ویشنو نے جاپانی وزیر کے ساتھ سورت میں بلٹ ٹرین کی تعمیر کا جائزہ لیا (PTI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 3, 2025 at 5:24 PM IST

نئی دہلی : حال ہی میں، وزیر ریلوے اشونی ویشنو اور جاپان کے وزیر ٹرانسپورٹ ہیروماسا ناکانو نے سورت میں بلٹ ٹرین کے تعمیراتی مقام کا دورہ کیا۔ انہوں نے اس اہم منصوبے کی پیشرفت کا جائزہ لیا۔

یہ دورہ بھارت اور جاپان کے درمیان مضبوط تعاون کی عکاسی کرتا ہے۔ دونوں وزراء نے ٹریک سلیب بچھانے والی کار اور ایڈجسٹمنٹ سہولت جیسے اہم عمل کا جائزہ لیا۔ انہوں نے تعمیراتی معیار اور تیز رفتار کام پر اطمینان کا اظہار کیا۔

ممبئی-احمد آباد تیز رفتار ریل کوریڈور 508 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ مہاراشٹر اور گجرات کے درمیان تیز رفتار رابطہ فراہم کرے گا۔ یہ بھارت کا پہلا بلٹ ٹرین منصوبہ ہے۔

یہ بلٹ ٹرین 320 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے گی۔ یہ شہروں کے درمیان سفر میں انقلاب لائے گی اور ممبئی، واپی، سورت، آنند، وڈودرا اور احمد آباد کی معیشتوں کو مربوط کرے گی۔

یہ ٹرین تھانے، ویرار، بوئسر، واپی، بلیمورا، سورت، بھروچ، وڈودرا، آنند، احمد آباد اور سابرمتی سمیت 10 شہروں میں رکے گی۔ یہ صنعتی شہروں کو بھی جوڑے گی۔ محدود اسٹاپس کے ساتھ، یہ سفر صرف 2 گھنٹے 7 منٹ میں مکمل ہو جائے گا۔ یہ روایتی ٹرینوں یا سڑک کے سفر سے کہیں زیادہ تیز ہے۔ یہ منصوبہ 2029 کے آخر تک مکمل ہونے کی امید ہے۔

