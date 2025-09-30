ETV Bharat / bharat

وزیر اعظم نے لداخ کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ دیا، پولیس فائرنگ میں ہونے والی اموات کی عدالتی تحقیقات ہو، راہول

کانگریس نے کہاکہ یہ اشتعال انگیز ہے کہ لداخ میں سیکورٹی فورسز کی فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں میں سابق فوجی تھرچن بھی شامل ہیں۔

کانگریس کے رہنما راہول گاندھی
کانگریس کے رہنما راہول گاندھی (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 30, 2025 at 2:16 PM IST

نئی دہلی: کانگریس کے رہنما راہول گاندھی نے منگل کو الزام لگایا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے لداخ کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور مرکز کے زیر انتظام علاقے میں پولیس فائرنگ میں چار مظاہرین کی موت کی غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ بدھ کے روز لداخ میں مارے جانے والوں میں سابق فوجی تسیوانگ تھرچین بھی شامل تھے۔

لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر جو کہ جنوبی امریکہ کے چار ممالک کے دورے پر ہیں، نے کرسمس کے دن تھرچن کے والد کا ایک ویڈیو پوسٹ کیا اور کہا، "باپ فوج میں، بیٹا فوج میں - حب الوطنی ان کے خون میں شامل ہے، پھر بھی بی جے پی حکومت نے قوم کے اس بہادر بیٹے کو گولی مار کر قتل کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ لداخ اور اس کے حقوق کے لیے کھڑے تھے۔"

باپ کی درد بھری آنکھیں ایک سوال کرتی ہیں کہ کیا آج قوم کی خدمت کا یہی صلہ ہے؟ گاندھی نے ہندی میں لکھی اپنی پوسٹ میں کہا، "ہم لداخ میں ان ہلاکتوں کی غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں اور مجرموں کو سخت ترین سزا دی جائے۔"

کانگریس کے سابق صدر نے کہا، "(وزیر اعظم نریندر) مودی جی، آپ نے لداخ کے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، وہ اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، ان سے بات کریں - تشدد اور خوف کی سیاست بند کریں۔

کانگریس پارٹی نے پیر کو کہا کہ یہ "سخت توہین آمیز" ہے کہ لداخ میں سیکورٹی فورسز کی فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں میں سابق فوجی تھرچن بھی شامل ہیں۔ کانگریس کے جنرل سکریٹری اور کمیونیکیشن انچارج جے رام رمیش نے ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں کہا کہ تھرچین کو سیاچن گلیشیر میں تعینات کیا گیا تھا اور انہوں نے 1999 کی کارگل جنگ میں بہادری سے لڑا تھا۔

انہوں نے کہا کہ ان کے والد بھی ہندوستانی فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ تھرچین لداخ کو چھٹے شیڈول کا درجہ دینے کے لیے پرامن احتجاج کی قیادت کر رہے تھے۔ رمیش نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک اور غم و غصہ کی بات ہے کہ وہ اور تین دیگر پانچ دن قبل مظاہرین پر فائرنگ میں مارے گئے تھے۔

بدھ، 24 ستمبر کو لداخ کو ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کرنے والا احتجاج پرتشدد ہو جانے پر پولیس کی فائرنگ میں چار افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ مظاہرین نے بی جے پی کے ایک مقامی دفتر کو آگ لگا دی اور مبینہ طور پر پولیس اور سی آر پی ایف اہلکاروں پر پتھراؤ کیا۔

26 ستمبر کو موسمیاتی کارکن سونم وانگچک کو جمعہ کو قومی سلامتی ایکٹ کے تحت حراست میں لیا گیا اور بعد میں راجستھان کی جودھ پور جیل میں بند کر دیا گیا۔

