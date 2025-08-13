نئی دہلی: کانگریس کے رہنما راہل گاندھی بہار میں ہندوستانی بلاک کے رہنماؤں کے ساتھ 17 اگست سے ریاست بھر میں 'ووٹ ادھیکار یاترا' کا آغاز کریں گے انتخابی فہرستوں پر نظر ثانی کے خلاف اور "ووٹ چوری کے خلاف جنگ" کو ایک عوامی تحریک بنانے کے لیے، پارٹی نے بدھ کو کہا۔
کانگریس کے جنرل سکریٹری انچارج تنظیم کے سی وینوگوپال نے ایکس پر یاترا کا اعلان کیا اور کہا کہ ہماری جمہوریت کی حفاظت کی لڑائی سڑکوں پر ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ "17 اگست سے، لوک سبھا میں حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی اور انڈیا اتحاد کی پارٹیوں کے رہنما پورے بہار میں ایک بڑے ووٹ ادھیکار یاترا کا آغاز کریں گے -- خطرناک ایس آئی آر مشق کے خلاف، اور ووٹ چوری کے خلاف جنگ کو ایک عوامی تحریک بنانے کے لیے!"
وینوگوپال نے کہا کہ انہوں نے بدھ کے روز ساسارام میں انڈیا بلاک کے رہنماؤں سے ملاقات کی تاکہ یاترا کی تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے۔ یہ یاترا یکم ستمبر کو پٹنہ کے گاندھی میدان میں ایک ریلی کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی۔
کانگریس نے منگل کو دعویٰ کیا تھا کہ "ووٹ چوری" پارٹی کے لیے "کرو یا مرو" کا مسئلہ ہے اور 14 اگست کی شام کو 'لوک تنتر بچاؤ مشعل مارچ' سمیت مختلف سرگرمیوں کے ذریعے اپنے الزامات کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک روڈ میپ کا اعلان کیا۔ یہ دعویٰ کانگریس کے صدر ملکارجن کھرگے نے پارٹی جنرل سکریٹریوں، انچارجوں اور اس کی فرنٹل تنظیموں کے سربراہوں کے ساتھ میٹنگ کے بعد کیا ہے۔
میٹنگ کے بعد نامہ نگاروں کو بریفنگ دیتے ہوئے، کانگریس لیڈر اور نیشنل اسٹوڈنٹس یونین آف انڈیا (این ایس یو آئی) کے اے آئی سی سی انچارج کنہیا کمار نے کہا کہ 14 اگست (یوم آزادی سے ایک روز قبل) تمام ضلع ہیڈکوارٹرز پر 'لوکتنتر بچاؤ مشعل مارچ' منعقد کی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ 22 اگست سے 7 ستمبر کے درمیان، کانگریس تمام ریاستوں میں "ووٹ چور، گڈی چھوڑ۔" ریلیاں نکالنے کی تیاریاں کررہی ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ "15 ستمبر اور 15 اکتوبر کے درمیان، ووٹ کے حق کو بچانے اور لوگوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے ایک دستخطی مہم بھی چلائی جائے گی۔" انہوں نے زور دے کر کہاکہ پورا انڈیا بلاک اس پر ایک ساتھ ہے۔ گزشتہ جمعرات کو، راہل گاندھی نے 2024 کے لوک سبھا انتخابات کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ کرناٹک میں بنگلور سنٹرل لوک سبھا سیٹ کے مہادیو پورہ اسمبلی حلقہ میں پانچ طرح کی ہیرا پھیری کے ذریعے ایک لاکھ سے زیادہ ووٹ "چوری" کیے گئے۔