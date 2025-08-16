پٹنہ: کانگریس نے جمعرات کو راہل گاندھی کی 'ووٹ ادھیکار یاترا' کی تفصیلات کو عام کیا۔ بہار میں ووٹر لسٹ کے جاری اسپیشل انٹینسیو ریویژن کے خلاف احتجاج کے لیے یہ یاترا 17 اگست سے شروع ہو رہی ہے۔ 1,300 کلومیٹر طویل یاترا ساسارام (ضلع روہتاس) سے شروع ہوگی اور ریاست کے 38 میں سے 25 اضلاع کا احاطہ کرے گی اور یکم ستمبر کو ریاستی دارالحکومت میں ایک جلسہ عام کے ساتھ اختتام پذیر ہوگی۔
اس یاترا میں نیشنل ڈیولپمنٹل انکلوسیو الائنس (انڈیا) کی اتحادی جماعتوں بشمول راشٹریہ جنتا دل (آر جے ڈی)، سی پی آئی (ایم ایل)، سی پی آئی (سی پی آئی)، سی پی آئی (ایم) اور وکاسیل انسان پارٹی (وی آئی پی) کے قائدین حصہ لیں گے۔ بہار اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اور آر جے ڈی لیڈر تیجسوی پرساد یادو اس یاترا کا نمایاں حصہ ہوں گے۔
راجیہ سبھا کے رکن اور بہار پردیش کانگریس کمیٹی کے سابق صدر اکھلیش پرساد سنگھ نے میڈیا کو بتایا، "ہمارے لیڈر راہل گاندھی کل (17 اگست) ساسارام سے ووٹ ادھیکار یاترا شروع کر رہے ہیں۔ یہ 1300 کلومیٹر طویل سفر ہو گا اور 16 دنوں میں مکمل ہو گا۔ یہ 25 اضلاع سے گزرے گی-
اکھلیش پرساد سنگھ نے مزید کہا، "راہول گاندھی آئین اور جمہوریت کو بچانے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ غریبوں، محروموں، نوجوانوں، کسانوں اور خواتین سمیت سماج کے مختلف طبقوں کا ان پر بھروسہ ہے۔ ہم ریاست کے تمام باشعور ووٹروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس یاترا کی حمایت کریں اور اس میں حصہ لیں اور بھارتیہ جنتا پارٹی (بی جے پی) اور الیکشن کمیشن کے گٹھ جوڑ کو شکست دینے میں ان کی مدد کریں۔"
راجیہ سبھا کے رکن نے یہ بھی کہا کہ راہل ان ووٹروں کے ساتھ چائے پی رہے تھے جنہیں ایس آئی آر کے تحت مردہ قرار دیا گیا تھا اور جن کے نام ووٹر لسٹ سے حذف کردیئے گئے تھے۔
معلومات کے مطابق راہل اتوار کو ساسارام پہنچیں گے اور پد یاترا شروع کریں گے۔ اگلے دن وہ قریبی ضلع اورنگ آباد میں دیو، امبا اور کٹمبا جائیں گے اور پھر منگل (19 اگست) کو گیا ضلع کے وزیر گنج جائیں گے۔ اس کے بعد ایک دن کا آرام ہوگا۔
یہ یاترا 21 اگست کو شیخ پورہ سے شروع ہوگی اور 24 اگست تک مونگیر، کٹیہار اور پورنیہ سے ہوتی ہوئی ایک دن کا آرام کرے گی۔ اگلا مرحلہ 26 اگست کو سپول سے شروع ہوگا اور دربھنگہ، سیتامڑھی، مغربی چمپارن، سرن اور دیگر اضلاع سے ہوتا ہوا 30 اگست کو ختم ہوگا۔ اس کے بعد یاترا ایک دن کا آرام کرے گی اور یکم ستمبر کو پٹنہ کے گاندھی میدان میں اختتام پذیر ہوگی۔
سنگھ نے زور دے کر کہا کہ یہ دورہ ایس آئی آر کے خلاف احتجاج کرنے کا آخری آپشن تھا، جس میں کئی بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، جن میں دیہی علاقوں میں کئی مقامات پر پانچ سے چھ خاندانوں کو ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔
سنگھ نے کہا کہ "انڈیا بلاک کے تقریباً 20 سے 22 لیڈر الیکشن کمیشن سے ملنے گئے ۔بی جے پی اور جنتا دل یونائیٹڈ (جے ڈی یو) کے علاوہ تمام جماعتوں نے اپنا رد عمل ظاہر کیا۔ بی جے پی اور جے ڈی یو پیچھے سے اس کی حمایت کر رہے تھے اور لوگوں کو ووٹ دینے سے محروم کرنے کی اپنی رضامندی دی تھی،"
مزید بات کرتے ہوئے، کانگریس لیڈر نے نشاندہی کی کہ اپوزیشن لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں نوٹس دیتی رہی اور ایس آئی آر پر بحث کا مطالبہ کرنے والے بلوں کی منظوری کو روکتی رہی، لیکن وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت والی حکومت ہند نے اس پر بحث کرنا ضروری نہیں سمجھا۔
سنگھ نے کہا، "تقریباً 300 لوک سبھا اور راجیہ سبھا ممبران پارلیمنٹ الیکشن کمیشن سے ملنے کے لیے مارچ کر رہے تھے، لیکن ہمیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔
راجیہ سبھا کے رکن نے کہا کہ بابا صاحب بھیم راؤ امبیڈکر نے 1950 میں کہا تھا کہ ایک آئین اچھا ہو سکتا ہے اور ٹھیک اسی صورت میں چل سکتا ہے جب الیکشن کمشنر بے وقوف یا چالاک نہ ہو۔
سنگھ نے کہا، "آج جب ایس آئی آر ہو رہا ہے، ہم امبیڈکر کے وژن کو سمجھ رہے ہیں۔ جس طرح کا ماحول بنایا گیا ہے، اور ساتھ ہی لوگوں کا غصہ اور وزیر اعلیٰ نتیش کمار کی حکومت سے ناراضگی اس بات کو یقینی بنائے گا کہ بہار میں انڈیا اتحاد کا اقتدار آئے گا۔"
الیکشن کمیشن نے اس سال کے شروع میں نظرثانی شدہ انتخابی فہرستوں میں موجود تقریباً 7.9 کروڑ ووٹرز کی بنیاد پر 25 جون کو بہار میں ایس آئی آر کا آغاز کیا تھا۔
الیکشن کمیشن نے یکم اگست کو ایس آئی آر ڈرافٹ ووٹر لسٹ شائع کی، جس میں 7.24 کروڑ ووٹرز شامل تھے، لیکن 65 لاکھ سے زیادہ ووٹروں کے نام حذف کر دیے گئے۔ ان میں 22 لاکھ مردہ، 36 لاکھ مستقل طور پر بے گھر اور 7 لاکھ ملٹی لسٹڈ ووٹرز شامل ہیں۔ اعتراضات اور دعوے دائر کرنے کے لیے بھی ایک ماہ کا وقت دیا گیا۔
جب بہت سے حقیقی ووٹرز انتخابی فہرست سے اپنے ناموں کو حذف کرنے پر اعتراض کرنے کے لیے آگے آئے تو اپوزیشن جماعتوں، سول سوسائٹی کی تنظیموں اور سماجی کارکنوں نے اپنے احتجاج میں شدت پیدا کردی۔
ایس آئی آر کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرتے ہوئے، سپریم کورٹ نے جمعرات کو ایک عبوری حکم جاری کیا جس میں الیکشن کمیشن کو ہدایت کی گئی کہ وہ 65 لاکھ سے زیادہ ووٹروں کی تلاش کے قابل فہرست کو آن لائن دستیاب کرے جو کہ ڈرافٹ ووٹر لسٹ میں رہ گئے ہیں، اس کے ساتھ حذف کرنے کی وجوہات، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ انتخابی تصویر شناختی کارڈ نمبر کا استعمال کرتے ہوئے ناموں کو تلاش کیا جا سکے۔
سپریم کورٹ نے کمیشن سے یہ بھی کہا کہ وہ ووٹروں کے لیے شناخت اور رہائش کے ایک درست ثبوت کے طور پر آدھار کو قبول کرے جو انتخابی فہرستوں میں اپنا نام شامل کرنے کے خواہاں ہیں۔