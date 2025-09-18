ووٹ چوری پر راہل گاندھی کا سنسنی خیز نیا انکشاف، سافٹ ویئر کے ذریعہ ووٹ ڈلیٹ کرنے کا لگایا الزام، پیش کیے ثبوت
راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ بعض طاقتیں منظم طریقے سے لاکھوں ووٹروں کو حذف کرنے کی سازش میں ملوث ہیں۔
Published : September 18, 2025 at 12:04 PM IST
نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن پر بڑا حملہ کیا ہے۔ انہوں نے صرف ایک یا دو نہیں بلکہ کئی سنگین الزامات لگائے۔ راہل نے بدھ کو نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پر الزامات لگا کر سیاسی ہلچل مچا دی۔
راہل گاندھی نے کہا، "بعض قوتیں منظم طریقے سے ہندوستان بھر میں لاکھوں ووٹروں کو حذف کرنے کے لیے نشانہ بنا رہی ہیں۔ مختلف کمیونٹیز، خاص طور پر وہ لوگ جو اپوزیشن کو ووٹ دیتے ہیں — دلت، آدیواسی، اقلیتیں، اور او بی سی — کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ کئی بار سنا ہے، اور اب ہمارے پاس اس کے 100 فیصد ثبوت ہیں۔"
VIDEO | “Some force systematically targeting millions of voters for deletion across India… Different communities mainly who were voting for the opposition, Dalits, Tribals, minorities, OBCs, are specifically targeted. We had heard this many times and now we found 100% proof of… pic.twitter.com/GlP4On8eWs— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2025
انہوں نے مزید کہا، "کرناٹک کے الند حلقہ میں 6,018 ووٹ حذف پائے گئے تھے۔ وہ شخص اتفاق سے پکڑا گیا تھا۔ ایک بوتھ افسر نے دیکھا کہ اس کے اپنے چچا کا ووٹ حذف کر دیا گیا ہے۔" راہل گاندھی کا دعویٰ ہے کہ الند، کرناٹک میں کانگریس کے ووٹروں کو نشانہ بنانے کے لیے 6,018 ووٹ حذف کرنے کی درخواستیں فراڈ کرنے والے افراد نے دائر کی تھیں۔
VIDEO | Delhi: Addressing a press conference, Congress MP Rahul Gandhi (@RahulGandhi) alleges vote theft and says, “In the Aland constituency of Karnataka, 6,018 votes were found to have been deleted… That person was caught by co-incidence. A booth-level officer noticed that her… pic.twitter.com/yOK9qOMOFN— Press Trust of India (@PTI_News) September 18, 2025
راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ حذف کرنا انفرادی طور پر نہیں کیا گیا بلکہ اس کے لیے سافٹ ویئر کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ کانگریس کے گڑھوں میں منظم طریقے سے حذف کیے گئے تھے۔ کرناٹک سی آئی ڈی نے جانچ شروع کی ہے، الیکشن کمیشن سے ڈیلیٹ کی تفصیلات طلب کی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن تفصیلات فراہم نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کرناٹک میں مبینہ ووٹ چوری کے "ثبوت" پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ چوری خاص طور پر ان بوتھوں میں ہوئی جہاں کانگریس جیت رہی تھی۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ "گودا بائی" کے نام سے ایک فرضی لاگ ان بنایا گیا اور 12 ووٹوں کو حذف کرنے کی کوشش کی گئی۔
یہ بھی پڑھیں: