ETV Bharat / bharat

ووٹ چوری پر راہل گاندھی کا سنسنی خیز نیا انکشاف، سافٹ ویئر کے ذریعہ ووٹ ڈلیٹ کرنے کا لگایا الزام، پیش کیے ثبوت

راہل گاندھی نے الزام لگایا کہ بعض طاقتیں منظم طریقے سے لاکھوں ووٹروں کو حذف کرنے کی سازش میں ملوث ہیں۔

ووٹ چوری پر راہل گاندھی کا سنسنی خیز نیا انکشاف
ووٹ چوری پر راہل گاندھی کا سنسنی خیز نیا انکشاف (PTI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 18, 2025 at 12:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

نئی دہلی: لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے الیکشن کمیشن پر بڑا حملہ کیا ہے۔ انہوں نے صرف ایک یا دو نہیں بلکہ کئی سنگین الزامات لگائے۔ راہل نے بدھ کو نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے الیکشن کمیشن پر الزامات لگا کر سیاسی ہلچل مچا دی۔

راہل گاندھی نے کہا، "بعض قوتیں منظم طریقے سے ہندوستان بھر میں لاکھوں ووٹروں کو حذف کرنے کے لیے نشانہ بنا رہی ہیں۔ مختلف کمیونٹیز، خاص طور پر وہ لوگ جو اپوزیشن کو ووٹ دیتے ہیں — دلت، آدیواسی، اقلیتیں، اور او بی سی — کو خاص طور پر نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہم نے یہ کئی بار سنا ہے، اور اب ہمارے پاس اس کے 100 فیصد ثبوت ہیں۔"

انہوں نے مزید کہا، "کرناٹک کے الند حلقہ میں 6,018 ووٹ حذف پائے گئے تھے۔ وہ شخص اتفاق سے پکڑا گیا تھا۔ ایک بوتھ افسر نے دیکھا کہ اس کے اپنے چچا کا ووٹ حذف کر دیا گیا ہے۔" راہل گاندھی کا دعویٰ ہے کہ الند، کرناٹک میں کانگریس کے ووٹروں کو نشانہ بنانے کے لیے 6,018 ووٹ حذف کرنے کی درخواستیں فراڈ کرنے والے افراد نے دائر کی تھیں۔

راہل گاندھی نے دعویٰ کیا کہ حذف کرنا انفرادی طور پر نہیں کیا گیا بلکہ اس کے لیے سافٹ ویئر کا استعمال کیا گیا ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ کانگریس کے گڑھوں میں منظم طریقے سے حذف کیے گئے تھے۔ کرناٹک سی آئی ڈی نے جانچ شروع کی ہے، الیکشن کمیشن سے ڈیلیٹ کی تفصیلات طلب کی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن تفصیلات فراہم نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کرناٹک میں مبینہ ووٹ چوری کے "ثبوت" پیش کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ چوری خاص طور پر ان بوتھوں میں ہوئی جہاں کانگریس جیت رہی تھی۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ "گودا بائی" کے نام سے ایک فرضی لاگ ان بنایا گیا اور 12 ووٹوں کو حذف کرنے کی کوشش کی گئی۔

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

RAHUL GANDHI ON VOTE CHORIVOTE CHORIVOTE DELETEووٹ چوریRAHUL GANDHI PRESS CONFERENCE

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.