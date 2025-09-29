'راہل گاندھی کو سینے میں گولی مار دی جائے گی': بی جے پی کے ترجمان پر دھمکی کا مقدمہ درج
کانگریس نے BJP پر تنقید کی اور پوچھا کہ کیا یہ ریمارکس راہل گاندھی کے خلاف رچی جانے والی 'بڑی، گھناؤنی سازش' کا حصہ ہیں۔
Published : September 29, 2025 at 6:15 PM IST
نئی دہلی: کیرالہ پولیس نے پیر کو بی جے پی لیڈر و ترجمان پنٹو مہادیو کے خلاف ان کی مبینہ 'جان سے مارنے کی دھمکی' کے الزام میں مقدمہ درج کیا ہے۔ پنٹو مہادیو پر الزام ہے کہ انھوں نے کانگریس رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی پر گولی چلانے کی دھمکی دی ہے۔
یہ کیس پیرمنگلم پولیس نے کیرالہ کانگریس کے سکریٹری سری کمار سی سی کی شکایت پر درج کیا ہے۔
اے بی وی پی کے سابق لیڈر مہادیو نے 26 ستمبر کو بنگلہ دیش اور نیپال میں ہونے والے مظاہروں پر بحث کے دوران ایک نجی نیوز چینل پر بحث کے دوران یہ ریمارکس دیے۔ "بنگلہ دیش میں عوامی احتجاج میں عوام ان (حکومت) کے ساتھ نہیں تھے، یہاں ہندوستان میں عوام نریندر مودی کی حکومت کے ساتھ ہیں، اس لیے اگر راہل گاندھی ایسی خواہش یا خواب کے ساتھ نکلے تو راہل گاندھی کو گولی بھی لگ جائے گی"۔
Disagreements in the political arena must be solved politically, within the Constitutional framework. BJP leaders, however, are giving death threats to their political opponents on live TV.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) September 28, 2025
Surely, @RahulGandhi ji’s vehement fight against the RSS-BJP ideology has rattled them.… pic.twitter.com/u3thQiA6Iv
اس بحث کا ایک کلپ کانگریس لیڈر کے سی وینوگوپال نے ایکس پر شیئر کیا، اور انہوں نے لکھا، "سیاسی میدان میں اختلاف رائے کو آئینی فریم ورک کے اندر سیاسی طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ تاہم بی جے پی لیڈر اپنے سیاسی مخالفین کو لائیو ٹی وی پر جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یقیناً، راہل گاندھی جی کی آر ایس ایس-بی جے پی کے نظریے کے خلاف شدید لڑائی چھڑ گئی ہے۔"
وینوگوپال نے دعویٰ کیا کہ مہادیو بی جے پی کے ترجمان ہیں اور انہوں نے ایک ملیالم چینل پر ٹیلی ویژن مباحثے کے دوران یہ ریمارکس دیے۔ وینوگوپال نے کہا، "تشدد کو بھڑکاتے ہوئے، مہادیو نے کھلے عام اعلان کیا کہ 'راہل گاندھی کو سینے میں گولی مار دی جائے گی۔'" انہوں نے مزید کہا کہ یہ نہ تو زبان کی پھسلن تھی اور نہ ہی ترجمان کا لاپرواہ بیان تھا۔
انہوں نے کہا کہ یہ اپوزیشن لیڈر اور ہندوستان کے سرکردہ سیاستدانوں میں سے ایک کے خلاف جان بوجھ کر اور خوفناک موت کی دھمکی ہے۔ کانگریس جنرل سکریٹری اور تنظیم کے انچارج نے کہا، "حکمران پارٹی کے ایک سرکاری ترجمان کے اس طرح کے زہریلے الفاظ نہ صرف راہول گاندھی کی زندگی کو فوری طور پر خطرے میں ڈالتے ہیں، بلکہ آئین، قانون کی حکمرانی اور ہر شہری کی بنیادی حفاظت کی یقین دہانیوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اپوزیشن لیڈر کو چھوڑ دیں۔"
𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗝𝗣 𝗛𝗔𝗦 𝗖𝗥𝗢𝗦𝗦𝗘𝗗 𝗔𝗟𝗟 𝗟𝗜𝗠𝗜𝗧𝗦!— Congress (@INCIndia) September 29, 2025
The Indian National Congress strongly condemns the heinous DEATH THREAT issued to LoP Shri Rahul Gandhi on live television by BJP spokesperson Pintu Mahadev.
This is no off-the-cuff remark or hyperbole. This is a cold and… pic.twitter.com/v9eEsozakK
وینوگوپال نے بی جے پی سے پوچھا، "اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ یہ واضح کریں کہ آپ کی پارٹی اور حکومت کس نظریے کے ساتھ کھڑی ہے۔" کیا آپ مجرمانہ دھمکیوں، جان سے مارنے کی دھمکیوں اور تشدد کی سیاست کی کھل کر حمایت کرتے ہیں جو ہندوستان کی عوامی زندگی کو زہر آلود کر رہی ہے؟"
بی جے پی لیڈر کے متنازعہ ریمارکس کے بعد کانگریس نے بی جے پی کی سخت مذمت کی۔ پارٹی نے وزیر داخلہ امت شاہ کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں مہادیو کے خلاف "مثالی" قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
کانگریس لیڈر پون کھیڑا نے کہا کہ سی آر پی ایف نے پہلے کانگریس صدر ملکارجن کھرگے کو راہل گاندھی کی سیکورٹی کے حوالے سے ایک خط لکھا تھا اور اسے لیک کیا تھا۔ تو اس کی سیکورٹی پر سیاست کیوں کی جا رہی ہے اور ایسا ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے؟
Every time the RSS fails to defeat the ideology of India, their foot soldiers resort to physical violence. And a Godse kills Gandhi. Now, when BJP is losing the ideological battle, their spokespersons & leaders are threatening to kill Rahul Gandhi. A conspiracy is afoot to… pic.twitter.com/ru33briRvL— Pawan Khera 🇮🇳 (@Pawankhera) September 29, 2025
سازش کی بو آ رہی ہے
انہوں نے کہا کہ اس سے سازش کی بو آ رہی ہے اور پوچھا کہ یہ سازش کون کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو نظریاتی جنگ ہار رہے ہیں جن کے پاس مخالف نظریات کو شکست دینے کے لیے سوچ کا ہتھیار نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ اس سازش کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ کھیڑا نے کہا، "پہلے آپ (بی جے پی) نے راہل گاندھی کو گالیوں سے خاموش کرانے کی کوشش کی، اور اب آپ انہیں گولیوں کی دھمکی دے رہے ہیں۔"
کانگریس نے بی جے پی کو نشانہ بنایا
ایک ویڈیو بیان میں، پون کھیرا نے بی جے پی کے خلاف گاندھی کے ووٹ چوری کے الزامات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، "آپ (بی جے پی) اس حقیقت کو ہضم نہیں کر پا رہے ہیں کہ کشمیر سے کنیا کماری تک لوگ گاندھی کے اٹھائے گئے مسائل کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں۔" انہوں نے بی جے پی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ آپ کی چوری رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے، اب آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔
انہوں نے زور دے کر کہا کہ کانگریس ایسے لوگوں کو تشدد کا سہارا لینے کی اجازت نہیں دے گی۔ ملک جانتا ہے کہ اس سازش کو کون رچ رہا ہے اور اس کا جوہر کیا ہے۔ ایکس پر اپنی پوسٹ میں، کانگریس لیڈر نے کہا، "جب بھی آر ایس ایس ہندوستان کے نظریے کو شکست دینے میں ناکام ہو جاتی ہے، تو ان کے کارکن جسمانی تشدد کا سہارا لیتے ہیں اور ایک گوڈسے گاندھی کا قتل کر دیتا ہے۔"
انہوں نے کہا کہ اب جبکہ بی جے پی نظریاتی جنگ ہار رہی ہے، اس کے ترجمان اور لیڈر راہل گاندھی کو جان سے مارنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ کھیڑا نے کہا کہ لاکھوں غریبوں، پسماندہ اور کمزور طبقات کی آواز کو دبانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ راہول گاندھی کو خاموش کرنے کی سازش کی جارہی ہے۔
متنازعہ ریمارکس پر کانگریس نے امیت شاہ کو خط لکھا
اس دوران کانگریس کے جنرل سکریٹری کے سی۔ وینوگوپال نے اتوار کے روز ایک ٹیلی ویژن مباحثے کے دوران گاندھی کو نشانہ بناتے ہوئے اے بی وی پی کے سابق رہنما کے متنازعہ ریمارکس پر شاہ کو لکھا کہ ان کے خلاف فوری کارروائی نہ ہونے کو لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر کے خلاف تشدد اور تشدد کو معمول پر لانے میں ملوث ہونے سے تعبیر کیا جائے گا۔
