راہل گاندھی کو ہائیڈروجن بم پاکستان بھیجنا چاہیے، یہاں اس کی ضرورت نہیں: مرکزی وزیر اٹھاولے

رائے پور: سماجی انصاف کے مرکزی وزیر رام داس اٹھاولے نے بدھ کے روز کہا کہ اگر راہل گاندھی ہائیڈروجن بم کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں اسے پاکستان بھیجنا چاہئے، کیونکہ بھارت میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ، بہار کے پٹنہ میں ووٹر ادھیکار یاترا کے اختتام کے موقع پر کانگریس لیڈر کی جانب سے کئے گئے ریمارکس کا حوالہ دے رہے تھے۔
چھتیس گڑھ کے رائے پور میں ایک پریس کانفرنس میں، جہاں وہ چکردھر سماروہ میں شرکت کے لیے آئے تھے، اٹھاولے نے کہا کہ راہل مسلسل الیکشن کمیشن پر ووٹ چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، "ان کے دعوے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ صرف ریلی نکال رہے ہیں، لیکن بہار میں ہماری حکومت بنے گی، جس میں نتیش کمار دوبارہ وزیر اعلیٰ ہوں گے اور تیجسوی یادو اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔"
انہوں نے کہا کہ نریندر مودی ایک مضبوط وزیر اعظم ہیں، اور انہیں 2024 کے لوک سبھا انتخابات میں ہرانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ "ہماری پارٹی کی سیٹیں کم ہوئیں۔ تنازعہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ دلت مسلمانوں کو اکسانے کا کام کیا گیا۔ اس کے باوجود این ڈی اے نے حکومت بنائی اور نریندر مودی تیسری بار وزیر اعظم بنے"۔
مراٹھا ریزرویشن کے معاملے پر، انہوں نے مہاراشٹر حکومت کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ مراٹھا برادری او بی سی، ایس سی اور ایس ٹی کی طرح ریزرویشن کا مطالبہ کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، "چونکہ کمیونٹی میں غریب مراٹھوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے انہیں ریزرویشن کا فائدہ ملنا چاہیے۔"
اٹھاولے نے کہا، "مراٹھا کمیونٹی کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ممبئی میں ایک احتجاج کے لیے جمع ہوئے۔ دیویندر فڑنویس حکومت نے مراٹھواڑہ علاقے کو مہاراشٹر میں شامل کرکے ایک انقلابی فیصلہ لیا ہے۔ حیدرآباد میں کنبی برادری کو بھی اسی طرح کے ریزرویشن فوائد ملنا چاہیے"
مہاراشٹر میں شمالی ہندوستانیوں پر مبینہ حملے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ "شمالی ہندوستان کے لوگوں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، میری پارٹی شمالی ہندوستانیوں کی مکمل حمایت کرتی ہے، لیکن راج ٹھاکرے کو ویڈیوز بنانے اور وائرل کرنے کی عادت ہے، اس طرح کے دو تین واقعات ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر شخص کو مارا پیٹا گیا، لیکن تشدد درست نہیں ہے۔ مہاراشٹر حکومت نے ایسے مجرموں کو جیل میں ڈالنے کا فیصلہ کیا ہے۔"