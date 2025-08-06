Essay Contest 2025

راہل گاندھی نے ٹرمپ کے اضافی ٹیرف کو ’معاشی بلیک میل‘ قرار دے دیا، پی ایم مودی کی خاموشی پر سخت تنقید - TRUMP ADDITIONAL TARIFFS

راہل گاندھی نے کہا کہ پی ایم مودی ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود "اڈانی سے متعلق امریکی تحقیقات" کی وجہ سے خاموش ہیں۔

راہل گاندھی
راہل گاندھی نے ٹرمپ کے اضافی ٹیرف کو ’معاشی بلیک میل‘ قرار دے دیا، پی ایم مودی کی خاموشی پر سخت تنقید (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 6, 2025 at 11:54 PM IST

نئی دہلی: کانگریس پارٹی کے رہنما راہل گاندھی نے بدھ کو امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے بھارت پر 25 فیصد اضافی ٹیرف کو "معاشی بلیک میل" قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ نئی دہلی کو غیر منصفانہ تجارتی معاہدے میں دھونس دینے کے مترادف ہے۔

لوک سبھا میں حزب اختلاف کے رہنما نے ایکس پر لکھاکہ "ٹرمپ کا 50 فیصد ٹیرف اقتصادی بلیک میل ہے- ایک غیر منصفانہ تجارتی معاہدے میں بھارت کو دھونس دینے کی کوشش۔ بہتر ہے کہ پی ایم مودی اپنی کمزوری کو بھارتی عوام کے مفادات پر غالب نہ آنے دیں۔"

ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے جس میں بھارت پر روسی خام تیل کی مسلسل خریداری پر 25 فیصد اضافی ٹیرف کی شرح عائد کی گئی۔ قبل ازیں رائے بریلی کے رکن پارلیمنٹ نے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کی ٹیرف دھمکیوں کے بعد خاموشی اختیار کرنے پر پی ایم مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا۔

شدید حملہ کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ پی ایم مودی ٹرمپ کی بار بار ٹیرف کی دھمکیوں کے باوجود "اڈانی کے بارے میں امریکی تحقیقات" کی وجہ سے ان کے خلاف موقف اختیار نہیں کر سکتے۔

ایکس پر ایک پوسٹ میں، کانگریس لیڈر نے کہا کہ "بھارت برائے مہربانی سمجھیں: ٹرمپ کی بار بار دھمکیوں کے باوجود پی ایم مودی کی خاموشی کی وجہ اڈانی کے بارے میں جاری امریکی تحقیقات ہے۔"

یہ بھی پڑھیں: امریکہ نے بھارت پر 50 فیصد ٹیرف عائد کیا، ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے - TRUMP TARIFF

ٹرمپ کے محصولات پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے، بھارت نے قومی مفاد پر مبنی توانائی کی پالیسی چلانے کے اپنے خود مختار حق کا دفاع کیا۔ حکومت نے واضح کیا کہ مارکیٹ کی حرکیات اور قومی مفادات بھارت کی توانائی کی خریداری میں رہنمائی کرتے رہیں گے۔

