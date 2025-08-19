جے پور، راجستھان: وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف مسلم تنظیموں کے احتجاج کا دوسرا مرحلہ اب شروع ہو گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں ضلع اور بلاک سطح پر احتجاج کے بعد اب دوسرے مرحلے میں بھی ریاست کے تمام اضلاع میں مسلم تنظیم مسلم پرسنل لا بورڈ کے بینر تلے مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ستمبر کے مہینے میں جے پور میں ریاستی سطح کی ریلی بھی نکالی جائے گی۔
حال ہی میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے تحت مختلف مسلم تنظیموں کی میٹنگ میں دوسرے مرحلے کے تحت کیے جانے والے پروگراموں کا خاکہ تیار کیا گیا۔ اس کے علاوہ پیر کی رات مسلم تنظیموں کی میٹنگ بھی ہوئی جس میں مختلف مسائل پر تبادلۂ خیال کیا گیا۔ اس معاملے کے بارے میں جماعت اسلامی ہندی کے ریاستی صدر محمد ناظم نے کہا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے بینر تلے ہم نے مرکزی حکومت کے وقف ترمیمی ایکٹ کے خلاف احتجاج کا دوسرا مرحلہ شروع کیا ہے۔ حال ہی میں سپریم کورٹ میں بھی مسلم پرسنل لا بورڈ نے امید پورٹل کو معطل کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک وقف ترمیمی قانون کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے، امید پورٹل کو معطل رکھا جائے۔
22 اگست سے تمام اضلاع میں انسانی زنجیریں
انہوں نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں پورے ملک کے ساتھ ساتھ راجستھان میں بھی مختلف پروگرام منعقد کیے جائیں گے۔ 22 اگست سے تمام اضلاع میں انسانی زنجیریں بنا کر اور پلے کارڈز اٹھا کر کئی مظاہرے کیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ مسلم تنظیمیں تمام اضلاع میں پریس کانفرنس کرکے بل کی خامیوں کے بارے میں جانکاری بھی دیں گی۔ اس کے علاوہ مختلف مذاہب کے لوگوں کے ساتھ گول میز ملاقاتیں بھی کی جائیں گی تاکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں میں وقف کے بارے میں شکوک و شبہات کو دور کیا جا سکے اور ان کی حمایت بھی حاصل کی جا سکے۔
جے پور میں بڑی ریلی کا انعقاد
محمد ناظم نے کہا کہ اضلاع میں احتجاج کے بعد آئندہ ماہ جے پور میں ریاستی سطح کی ریلی کا انعقاد کیا جائے گا۔ جس میں مسلم مذہب سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد شرکت کریں گے۔ اس کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگوں کو بھی اس میں مدعو کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریلی میں حکومت کے خلاف قرارداد بھی منظور کی جائے گی۔ اس کے بعد یہ قرارداد صدر کو بھیجی جائے گی اور وقف ترمیمی ایکٹ کو واپس لینے کا مطالبہ کیا جائے گا۔
قانون آئین کی بنیادی روح کے خلاف
محمد ناظم نے کہا کہ وقف ترمیمی ایکٹ آئین کی بنیادی روح کے خلاف ہے۔ آئین تمام مذاہب کو مساوی حقوق دیتا ہے اور ان کے مذہبی مقامات کے تحفظ کی بات کرتا ہے لیکن مرکزی حکومت بھی وقف ایکٹ میں زبردستی ترمیم کرکے آئین کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ یہ قانون اقلیتوں کے مذہبی حقوق کو بھی ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔