پرینکا گاندھی کی نئی ذمہ داری: ہوم افیئرز کی پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی میں شامل
پرینکا گاندھی کی شمولیت قانون سازی کے امور میں اپنی مصروفیت کو گہرا کرنے کےلیے کانگریس پارٹی کے ایک اسٹریٹجک اقدام کا اشارہ دیتی ہے۔
Published : October 1, 2025 at 11:57 PM IST
نئی دہلی : پرینکا گاندھی واڈرا اب ملک کے داخلہ معاملات میں ایک بڑا کردار ادا کرنے والی ہیں- لوک سبھا سیکرٹریٹ نے ہوم افیئرز کی پارلیمانی اسٹینڈنگ کمیٹی کی تشکیل نو کا اعلان کیا ہے۔ یہ کمیٹی 26 ستمبر 2025 سے فعال ہوگی۔ یہ ملک کی اندرونی سلامتی اور نظم و نسق کے لیے انتہائی اہم ہے۔
یہ کمیٹی اندرونی سلامتی، قانون و انتظام، سرحدی انتظام اور وزارت داخلہ کے کام کاج کا جائزہ لیتی ہے۔ یہ بلوں کی جانچ پڑتال اور بجٹ مختص کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ کانگریس جنرل سکریٹری پرینکا گاندھی واڈرا کو اس کمیٹی میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ ان کے پارلیمانی کردار میں ایک اہم توسیع ہے۔
پرینکا گاندھی اپنی زمینی سرگرمیوں اور سیاسی بصیرت کے لیے جانی جاتی ہیں۔ توقع ہے کہ وہ شہری آزادیوں اور خواتین کی حفاظت جیسے مسائل پر ایک نیا نقطہ نظر لائیں گی۔ اس کمیٹی میں لوک سبھا سے 21 اور راجیہ سبھا سے 10 اراکین شامل ہیں۔ صنعت کار نوین جندل، سپریہ سولے اور دیانیدھی مارن جیسے نمایاں نام بھی اس کا حصہ ہیں۔ راجیہ سبھا سے اجے ماکن، ڈیرک اوبرائن اور سنجے راوت بھی اس کمیٹی میں شامل ہیں۔ رادھا موہن داس اگروال کو کمیٹی کا چیئرپرسن مقرر کیا گیا ہے۔
یہ کمیٹی سائبر کرائم، دہشت گردی، سرحدی تناؤ اور قدرتی آفات جیسے ابھرتے چیلنجز سے نمٹنے میں اہم ہوگی۔ اس کا کام ملک کے اندرونی معاملات کو مضبوط بنانے میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کمیٹی کی کارکردگی ملک کی اندرونی سلامتی اور حکمرانی کے مستقبل کی تشکیل کرے گی۔ یہ جمہوری احتساب کو مزید تقویت بخشے گی۔