وزیر اعظم نریندر مودی آج شام پانچ بجے قوم سے خطاب کریں گے

جی ایس ٹی کی نئی شرحیں پیر سے لاگو ہو رہی ہیں۔ حالانکہ یہ واضح نہیں ہے کہ وزیراعظم کا خطاب کس موضوع پر ہوگا۔

وزیر اعظم نریندر مودی
وزیر اعظم نریندر مودی (File Photo : ANI)
Published : September 21, 2025 at 12:26 PM IST

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی آج شام پانچ بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کن مسائل پر اظہار خیال کریں گے۔ تاہم بات یہ ہے کہ جی ایس ٹی کی نئی شرحیں کل سے لاگو ہوں گی۔ اسے مودی حکومت کا بڑا فیصلہ مانا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ وزیراعظم نے اس سے قبل آپریشن سندور کے بعد 12 مئی کو قوم سے خطاب کیا تھا۔

اے این آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم مودی آج شام پانچ بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ پی ایم مودی پیر سے لاگو ہونے والی جی ایس ٹی کی نئی شرحوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ جی ایس ٹی کی نئی شرحوں سے گھریلو اشیاء کی قیمتیں کم ہوں گی۔ جی ایس ٹی کی نئی شرحوں سے پنیر، گھی، صابن، شیمپو، کاریں اور ایئر کنڈیشنر سمیت کئی اشیاء کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔

اس سے قبل وزیر اعظم مودی نے آپریشن سندور کے حوالے سے قوم سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کے لیے ملک کی مسلح افواج اور سائنسدانوں کو سلام کیا۔ پی ایم مودی نے فوج کی بہادری کو ماؤں اور بہنوں کے نام وقف کیا۔ پہلگام حملے کا ذکر کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ انہوں نے فوج کو حملے میں ملوث دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے مکمل آزادی دی ہے۔

PRIME MINISTER NARENDRA MODIPRIME MINISTER ADDRESS NATION TODAYوزیر اعظم نریندر مودیپی ایم مودی کا قوم سے خطابPM MODI TO ADDRESS NATION

