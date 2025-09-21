وزیر اعظم نریندر مودی آج شام پانچ بجے قوم سے خطاب کریں گے
جی ایس ٹی کی نئی شرحیں پیر سے لاگو ہو رہی ہیں۔ حالانکہ یہ واضح نہیں ہے کہ وزیراعظم کا خطاب کس موضوع پر ہوگا۔
Published : September 21, 2025 at 12:26 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی آج شام پانچ بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ وہ کن مسائل پر اظہار خیال کریں گے۔ تاہم بات یہ ہے کہ جی ایس ٹی کی نئی شرحیں کل سے لاگو ہوں گی۔ اسے مودی حکومت کا بڑا فیصلہ مانا جا رہا ہے۔ واضح رہے کہ وزیراعظم نے اس سے قبل آپریشن سندور کے بعد 12 مئی کو قوم سے خطاب کیا تھا۔
Prime Minister Narendra Modi will address the nation today at 5 pm. pic.twitter.com/YFJc7fLdVu— ANI (@ANI) September 21, 2025
اے این آئی کی ایک رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم مودی آج شام پانچ بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ قیاس لگایا جا رہا ہے کہ پی ایم مودی پیر سے لاگو ہونے والی جی ایس ٹی کی نئی شرحوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ جی ایس ٹی کی نئی شرحوں سے گھریلو اشیاء کی قیمتیں کم ہوں گی۔ جی ایس ٹی کی نئی شرحوں سے پنیر، گھی، صابن، شیمپو، کاریں اور ایئر کنڈیشنر سمیت کئی اشیاء کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔
اس سے قبل وزیر اعظم مودی نے آپریشن سندور کے حوالے سے قوم سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کے لیے ملک کی مسلح افواج اور سائنسدانوں کو سلام کیا۔ پی ایم مودی نے فوج کی بہادری کو ماؤں اور بہنوں کے نام وقف کیا۔ پہلگام حملے کا ذکر کرتے ہوئے پی ایم مودی نے کہا کہ انہوں نے فوج کو حملے میں ملوث دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے مکمل آزادی دی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: جی ایس ٹی اصلاحات سے زندگی اور کاروبار میں آسانی ہوگی: پی ایم مودی
ووٹ چوری پر راہل گاندھی کا سنسنی خیز نیا انکشاف، سافٹ ویئر کے ذریعہ ووٹ ڈلیٹ کرنے کا لگایا الزام، پیش کیے ثبوت
'ملک کے نوجوان، طلباء اور جنریشن زیڈ بچائیں گے آئین' راہل گاندھی کا بیان، کہا میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں