لکھنؤ: پردھان منتری انٹرن شپ اسکیم ایک بار پھر نوجوانوں کے لیے سنہری موقع لے کر آرہی ہے۔ ملک کی اعلیٰ کمپنیاں اگست کے آخری ہفتے سے اس اسکیم کا دوسرا مرحلہ شروع کرنے جا رہی ہیں، جس کا مقصد نوجوانوں کو صنعت پر مبنی ہنر فراہم کرنا اور انہیں کیرئیر کی نئی بلندیوں پر لے جانا ہے۔ مرکزی حکومت کے اس اقدام کے تحت منتخب امیدواروں کو نہ صرف تربیت ملے گی بلکہ 5000 ہزار ماہانہ وظیفہ بھی دیا جائے گا۔ کارپوریٹ امور کی وزارت اس پروگرام کی قیادت کر رہی ہے، جس سے ملک میں ہنر کی ترقی کو ایک نئی سمت دینے کی امید ہے۔
میدان میں ملے گا انٹرنشپ کا موقع
اتر پردیش اسکل ڈیولپمنٹ مشن کے ڈائریکٹر پلکت کھرے نے کہا کہ محکمہ نے پردھان منتری انٹرن شپ اسکیم میں اتر پردیش کے نوجوانوں کی شرکت بڑھانے کی تیاری شروع کردی ہے۔ ریاست کے مقررہ کوٹہ کے تحت نوجوانوں کو مقررہ صلاحیت کے مطابق انٹرن شپ کا فائدہ پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے بتایا کہ انٹرن شپ اسکیم کے تحت طلباء کو آئی ٹی اور سافٹ ویئر، بینکنگ اور فائنانس، آئل گیس اینڈ انرجی، ایف ایم سی جی، مینوفیکچرنگ، آٹو موٹیو، میڈیا، ایجوکیشن، ہیلتھ کیئر، ٹیلی کام، ٹریولز، فارما، ایگریکلچر، ٹیکسٹائل اور کنسلٹنگ وغیرہ میں تربیت دی جائے گی۔
یہ لوگ درخواست دے سکتے ہیں
- ڈائریکٹر پلکت کھرے نے بتایا کہ جن طلبہ کی عمر 21 سے 24 سال کے درمیان ہے وہ درخواست دے سکتے ہیں۔
- اس کے لیے تعلیمی قابلیت ہائی اسکول سے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن تک ہے۔
- جس میں انٹرمیڈیٹ ڈپلومہ گریجویشن فارما جیسے شعبوں کے طلباء درخواست دے سکتے ہیں۔
- وہ طلباء انٹرن شپ کے اہل ہوں گے جو فی الحال کالج کی تعلیم کے آخری مرحلے میں ہیں اور کام نہیں کر رہے ہیں۔
- اس کے علاوہ وہ لوگ بھی اس انٹرن شپ کے اہل ہیں جو کہیں کام کر رہے ہیں۔
- جنہوں نے سی اے، سی ایس، ایم بی بی ایس جیسی ڈگریاں پاس کی ہیں۔
- انٹرن شپ کے لیے امیدواروں کی خاندانی آمدنی 8 لاکھ سے کم ہونی چاہیے۔ گھر میں کوئی مستقل سرکاری ملازم نہ ہو۔
درخواست دینے کا طریقہ یہ ہے
- اس اسکیم کے فوائد حاصل کرنے کے لیے امیدواروں کو پی ایم انٹرنشپ اسکیم کی ویب سائٹ www.pminternship.mca.gov.in پر جاکر رجسٹریشن کرانا ہوگا۔
- رجسٹر کرنے کے بعد، صارف نام اور پاس ورڈ کے ذریعے لاگ ان کریں اور اپنا پروفائل فائل کریں۔
- اس کے بعد ریزیوم (Bai Data) تیار ہو گا۔
- اس کے بعد امیدوار ترجیحی شعبے یا ملازمت کا انتخاب کرکے انٹرن شپ کے لیے درخواست دیں گے۔
- درخواست جمع کرانے کے بعد، کنفرمیشن صفحہ پر جائیں اور اپنی درخواست ڈاؤن لوڈ کریں۔