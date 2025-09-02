نئی دہلی: ملک بھر میں چل رہی کھادوں کی قلت پر مرکزی حکومت نے وضاحت جاری کرتے ہوئے کہا کہ اس کے لیے موجودہ جغرافیائی سیاسی صورت حال ذمہ دار ہے۔ کیمیکلز اور فرٹیلائزرز کی وزارت نے ایک بیان میں کہا، "بحیرہ احمر میں جاری بحران نے ملک میں سپلائی میں خلل ڈالا ہے، جس کے نتیجے میں کیپ آف گڈ ہوپ کے راستے شپمنٹ کا راستہ بدلنا پڑا ہے۔ اس کی وجہ سے سفر میں 6,500 کلومیٹر سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ اس سے سفر کے وقت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ، روس-یوکرین جنگ اور اسرائیل ایران تنازع کی وجہ سے بین الاقوامی بازار میں قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔"
رپورٹس بتاتی ہیں کہ کچھ ریاستیں جیسے آندھرا پردیش اور تلنگانہ کو کھاد خاص طور پر یوریا کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ سویا بین جیسی کم یوریا والی فصلوں سے چاول اور مکئی جیسی زیادہ یوریا والی فصلوں کی طرف بدلاؤ، چین سے درآمدات میں کمی اور ریاستی سطح پر مانگ کی تشخیص، الاٹمنٹ اور تقسیم سے متعلق مسائل بھی یوریا کی کمی کی اہم وجوہات ہیں۔
تاہم وزارت نے کہا کہ بھارتی کھاد کمپنیوں اور اور مراکش کی ایک یونین کے بیچ 25 LMT ایم ایل ٹی ڈی اے پی اور ٹی ایس پی کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ وزارت نے کہا، "اس کے علاوہ جولائی سنہ 2025 میں سعودی عرب اور بھارتی کمپنیوں کے درمیان 2025-26 سے شروع ہونے والے پانچ برسوں کے لیے 31 ایل ایم ٹی ڈی اے پی کی سالانہ فراہمی کے لیے ایک طویل مدتی معاہدے (LTA) پر دستخط کیے گئے تھے۔"
سرکاری اعداد و شمار کے مطابق موجودہ خریف سیزن کے دوران بیشتر ریاستوں میں کھادوں کی دستیابی اب تک تسلی بخش رہی ہے۔ یوریا کی 143 لاکھ میٹرک ٹن کی متناسب ضرورت کے مقابلے میں کل دستیابی 183 لاکھ میٹرک ٹن ہے جب کہ فروخت 155 لاکھ میٹرک ٹن رہی ہے۔ اسی طرح ڈی اے پی کی دستیابی 45 لاکھ میٹرک ٹن کے تناسب سے 49 لاکھ میٹرک ٹن ہے اور 33 لاکھ میٹرک ٹن فروخت ہوئی ہے۔
وزارت نے کہا کہ این پی کے کی 58 لاکھ میٹرک ٹن کی متناسب ضرورت کے مقابلے میں 97 لاکھ میٹرک ٹن کی دستیابی کو یقینی بنایا گیا۔ اب تک 64.5 لاکھ میٹرک ٹن این پی کے فروخت ہو چکا ہے۔
کسانوں کو کھاد کی اونچی بین الاقوامی قیمتوں سے بچانے کے لیے حکومت ہند اس بات کو یقینی بنانے کے لیے بھاری سبسڈی فراہم کر رہی ہے کہ کسانوں کو کھاد وقت پر اور سستی قیمتوں پر دستیاب ہو۔ وزارت کے مطابق، یوریا کسانوں کو قانونی طور پر مطلع شدہ زیادہ سے زیادہ خوردہ قیمت (MRP) 242 روپے فی 45 کلوگرام بیگ (نیم کوٹنگ اور قابل اطلاق ٹیکسوں کو چھوڑ کر) پر دستیاب کیا جا رہا ہے۔
کسانوں کو 1350 روپے فی بوری کے حساب سے ڈی اے پی کی دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے حکومت ہند نے ڈی اے پی (درآمد شدہ اور ملکی پیداوار) پر ایک خصوصی پیکج دیا ہے، جس میں دیگر اخراجات کی واپسی، جی ایس ٹی کی واپسی، معقول منافع کی فراہمی اور بین الاقوامی مارکیٹ میں ڈی اے پی کی قیمت میں کسی بھی اضافے کی واپسی شامل ہے۔
وزارت نے کہا، "اس کے علاوہ کھاد محکمہ باقاعدگی سے ریاستی حکومتوں، بندرگاہوں کے حکام، وزارت ریلوے اور کھاد کمپنیوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے تاکہ کسی بھی ابھرتی ہوئی رکاوٹ کو دور کیا جا سکے۔''
اپریل 2025 سے اب تک ملک بھر میں کھادوں کی ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے 1,99,581 جانچ اور چھاپے کی کارروائی کی جا چکی ہے۔ 7,927 شو کاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ 3,623 لائسنس منسوخ اور معطل کیے گئے ہیں اور ملک بھر میں ضروری اشیاء ایکٹ کے تحت 311 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔
کیمیکل اور فرٹیلائزر کی وزیر مملکت انوپریہ پٹیل نے حال ہی میں پارلیمنٹ کو بتایا کہ ملک میں یوریا، ڈی اے پی، ایم او پی اور این پی کے ایس سمیت سبھی کھادوں کی دستیابی موجودہ خریف سیزن کے دوران کافی ہے۔ پٹیل نے کہا، "ہر فصل کے آغاز سے پہلے محکمہ زراعت اور بہبودی کسان محکمہ (DA&FW) تمام ریاستی حکومتوں کے ساتھ مشاورت سے کھاد کی ریاست وار اور ماہانہ ضرورت کا اندازہ لگاتا ہے۔ تخمینہ اور ضرورت کی بنیاد پر کھاد کا محکمہ مناسب مقدار میں کھاد الاٹمنٹ کرتا ہے اور ریاستوں کو ماہانہ طور پر سپلائی کی مسلسل نگرانی کرتا ہے۔"
