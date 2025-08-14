نئی دہلی: صدر دروپدی مرمو نے 79 ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے ہم وطنوں کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہر ہندوستانی یوم آزادی اور یوم جمہوریہ بڑے جوش و خروش سے مناتا ہے۔
صدر دروپدی مرمو نے کہا، "میں یوم آزادی کے موقع پر آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہر ہندوستانی یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کو بڑے جوش و خروش سے مناتا ہے۔ یہ وہ دن ہیں جو خاص طور پر ہمیں اپنے قابل فخر ہندوستانی ہونے کی یاد دلاتے ہیں۔" 'ہماری جمہوریت سپریم ہے'
انہوں نے کہا، "آزادی حاصل کرنے کے بعد، ہم جمہوریت کے راستے پر آگے بڑھے جہاں ہر بالغ کو ووٹ دینے کا حق ملا۔ دوسرے لفظوں میں، ہم نے، ہندوستان کے لوگوں نے، اپنے آپ کو اپنی تقدیر بنانے کا حق دیا... چیلنجوں کے باوجود، ہندوستان کے لوگوں نے کامیابی کے ساتھ جمہوریت کو اپنایا... ہمارے لیے، ہمارا آئین اور ہماری جمہوریت سب سے زیادہ ہے۔"
#WATCH | President Droupadi Murmu says, " this year we had to face the scourge of terrorism. killing innocent citizens on holiday in kashmir was cowardly and utterly inhuman. india responded in a decisive manner and with steely resolve. #OperationSindoor showed that our armed… pic.twitter.com/TJu6p3ha4H— ANI (@ANI) August 14, 2025
آپریشن سندور کا ذکر:
صدر دروپدی مرمو نے کہا کہ "اس سال ہمیں دہشت گردی کی لعنت کا سامنا کرنا پڑا۔ کشمیر میں چھٹی کے دن معصوم شہریوں کو قتل کرنا بزدلانہ اور سراسر غیر انسانی تھا۔ ہندوستان نے فیصلہ کن انداز میں اور پختہ عزم کے ساتھ جواب دیا۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ، آپریشن سندور نے دکھایا کہ ہماری مسلح افواج کسی بھی صورت حال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں جب بات آتی ہے تو وہ دہشت گردی کے مرکز اور تکنیکی صلاحیت کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔
انھوں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپریشن سندور دہشت گردی کے خلاف تاریخ میں ایک مثال کے طور پر جائے گا، جو ہمارے ردعمل میں سب سے زیادہ قابل توجہ تھا۔
تقسیم کا درد کبھی نہیں بھولنا چاہیے
صدر جمہوریہ نے کہا، "جب ہم ماضی پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں ملک کی تقسیم سے ہونے والے درد کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آج ہم تقسیم کی ہولناکی کا دن منا رہے ہیں۔ تقسیم کے نتیجے میں خوفناک تشدد ہوا اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ آج ہم ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو تاریخ کی غلطیوں کا شکار ہوئے۔"
#WATCH | President Droupadi Murmu says, " our constitution mentions four values as the four pillars upholding our democracy. they are - justice, liberty, equality and fraternity. these are our civilisational principles that we rediscovered during the freedom struggle. i believe… pic.twitter.com/g1yua6rbys— ANI (@ANI) August 14, 2025
'سب کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے'
صدر دروپدی مرمو نے کہا، "ہمارے آئین میں جمہوریت کے چار ستونوں کے طور پر چار اقدار کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ ہیں - انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارہ۔ یہ ہمارے تہذیبی اصول ہیں، جن کو ہم نے جدوجہد آزادی کے دوران دوبارہ دریافت کیا۔ میرا ماننا ہے کہ ان سب کی بنیاد انسانی وقار کا تصور ہے۔ ہر انسان برابر ہے اور سب کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔"
انہوں نے مزید کہا کہ صحت اور تعلیم تک سب کو یکساں رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ سب کو یکساں مواقع ملنے چاہئیں، روایتی نظام کی وجہ سے محروم رہنے والوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ ان اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے 1947 میں ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔
#WATCH | President Droupadi Murmu says, " in the healthcare sector, we have been witnessing a revolutionary transformation with a variety of initiatives under ayushman bharat, the largest healthcare scheme of its kind in the world. under this scheme, more than 55 crore people have… pic.twitter.com/kBcUkrl8SX— ANI (@ANI) August 14, 2025
طویل عرصے تک غیر ملکی حکمرانی کے بعد، آزادی کے وقت ہندوستان انتہائی غربت میں تھا، لیکن اس کے بعد کے 78 سالوں میں، ہم نے تمام شعبوں میں غیر معمولی ترقی کی ہے۔ ہندوستان ایک خود کفیل ملک بننے کی راہ پر گامزن ہے اور بڑے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔
