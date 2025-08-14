ETV Bharat / bharat

'ہمارے لیے آئین اور جمہوریت سب سے بڑھ کر ہیں'، صدر جمہوریہ کا 79ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب - 79TH INDEPENDENCE DAY

صدر دروپدی مرمو نے 79 ویں یوم آزادی کے موقع پر تمام ہم وطنوں کو مبارکباد دی۔

صدر جمہوریہ کا 79ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب
صدر جمہوریہ کا 79ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 14, 2025 at 8:13 PM IST

نئی دہلی: صدر دروپدی مرمو نے 79 ویں یوم آزادی کے موقع پر قوم سے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے ہم وطنوں کو یوم آزادی کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہر ہندوستانی یوم آزادی اور یوم جمہوریہ بڑے جوش و خروش سے مناتا ہے۔

صدر دروپدی مرمو نے کہا، "میں یوم آزادی کے موقع پر آپ سب کو دلی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ یہ ہم سب کے لیے فخر کی بات ہے کہ ہر ہندوستانی یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کو بڑے جوش و خروش سے مناتا ہے۔ یہ وہ دن ہیں جو خاص طور پر ہمیں اپنے قابل فخر ہندوستانی ہونے کی یاد دلاتے ہیں۔" 'ہماری جمہوریت سپریم ہے'

انہوں نے کہا، "آزادی حاصل کرنے کے بعد، ہم جمہوریت کے راستے پر آگے بڑھے جہاں ہر بالغ کو ووٹ دینے کا حق ملا۔ دوسرے لفظوں میں، ہم نے، ہندوستان کے لوگوں نے، اپنے آپ کو اپنی تقدیر بنانے کا حق دیا... چیلنجوں کے باوجود، ہندوستان کے لوگوں نے کامیابی کے ساتھ جمہوریت کو اپنایا... ہمارے لیے، ہمارا آئین اور ہماری جمہوریت سب سے زیادہ ہے۔"

آپریشن سندور کا ذکر:

صدر دروپدی مرمو نے کہا کہ "اس سال ہمیں دہشت گردی کی لعنت کا سامنا کرنا پڑا۔ کشمیر میں چھٹی کے دن معصوم شہریوں کو قتل کرنا بزدلانہ اور سراسر غیر انسانی تھا۔ ہندوستان نے فیصلہ کن انداز میں اور پختہ عزم کے ساتھ جواب دیا۔ صدر جمہوریہ نے مزید کہا کہ، آپریشن سندور نے دکھایا کہ ہماری مسلح افواج کسی بھی صورت حال سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں جب بات آتی ہے تو وہ دہشت گردی کے مرکز اور تکنیکی صلاحیت کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔

انھوں نے کہا، مجھے یقین ہے کہ آپریشن سندور دہشت گردی کے خلاف تاریخ میں ایک مثال کے طور پر جائے گا، جو ہمارے ردعمل میں سب سے زیادہ قابل توجہ تھا۔

تقسیم کا درد کبھی نہیں بھولنا چاہیے

صدر جمہوریہ نے کہا، "جب ہم ماضی پر نظر ڈالتے ہیں، تو ہمیں ملک کی تقسیم سے ہونے والے درد کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آج ہم تقسیم کی ہولناکی کا دن منا رہے ہیں۔ تقسیم کے نتیجے میں خوفناک تشدد ہوا اور لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے۔ آج ہم ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو تاریخ کی غلطیوں کا شکار ہوئے۔"

'سب کے ساتھ عزت سے پیش آنا چاہیے'

صدر دروپدی مرمو نے کہا، "ہمارے آئین میں جمہوریت کے چار ستونوں کے طور پر چار اقدار کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ ہیں - انصاف، آزادی، مساوات اور بھائی چارہ۔ یہ ہمارے تہذیبی اصول ہیں، جن کو ہم نے جدوجہد آزادی کے دوران دوبارہ دریافت کیا۔ میرا ماننا ہے کہ ان سب کی بنیاد انسانی وقار کا تصور ہے۔ ہر انسان برابر ہے اور سب کے ساتھ احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔"

انہوں نے مزید کہا کہ صحت اور تعلیم تک سب کو یکساں رسائی حاصل ہونی چاہیے۔ سب کو یکساں مواقع ملنے چاہئیں، روایتی نظام کی وجہ سے محروم رہنے والوں کو مدد کی ضرورت ہے۔ ان اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہم نے 1947 میں ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔

طویل عرصے تک غیر ملکی حکمرانی کے بعد، آزادی کے وقت ہندوستان انتہائی غربت میں تھا، لیکن اس کے بعد کے 78 سالوں میں، ہم نے تمام شعبوں میں غیر معمولی ترقی کی ہے۔ ہندوستان ایک خود کفیل ملک بننے کی راہ پر گامزن ہے اور بڑے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔

