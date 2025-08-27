ETV Bharat / bharat

وزیر اعظم نریندر مودی نے شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ میں جانوں اور املاک کے نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا-

جموں و کشمیر میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے اموات پر صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کا اظہار تعزیت
جموں و کشمیر میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے اموات پر صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کا اظہار تعزیت (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 27, 2025 at 3:43 PM IST

نئی دہلی: موسلادھار بارش جاری رہنے کے بعد بدھ کو جموں و کشمیر کے کئی حصوں میں سیلاب زدہ علاقوں سے ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔جموں و کشمیر میں مسلسل موسلادھار بارش نے شدید تباہی مچائی ہے۔ جموں و کشمیر کے کئی حصوں میں سیلاب زدہ علاقوں سے ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ صورتحال کے پیش نظر ویشنو دیوی یاترا کو روک دیا گیا ہے جب کہ ریاست بھر میں مواصلات، ٹرانسپورٹ اور تعلیمی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔

صدر دروپدی مرمو نے بدھ کو کہا کہ جموں و کشمیر میں ماتا ویشنو دیوی مندر کے راستے پر مٹی کے تودے گرنے کے واقعہ میں جانوں کا نقصان انتہائی افسوسناک ہے۔ صدر نے راحت اور بچاؤ کاموں کی کامیاب تکمیل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔

مرمو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'X' پر ایک پوسٹ میں کہا، "ماتا ویشنو دیوی مندر کی یاترا کے راستے پر لینڈ سلائیڈنگ میں کئی عقیدت مندوں کی موت کا المناک واقعہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ میں غمزدہ خاندانوں کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتی ہوں اور راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں کامیابی کی خواہش کرتی ہوں۔"

وزیر اعظم نریندر مودی نے شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ میں جانوں اور املاک کے نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ انتظامیہ سانحہ سے متاثرہ افراد کو مدد فراہم کر رہی ہے۔

ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں، وزیر اعظم نے کہا، "شری ماتا ویشنو دیوی کی عبادت گاہ کے راستے میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے جان و مال کا نقصان افسوسناک ہے۔ میری تعزیت سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہے۔ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کرتا ہوں، انتظامیہ تمام متاثرہ افراد کو مدد فراہم کر رہی ہے۔ میں ہر ایک کی حفاظت اور تندرستی کے لیے دعا گو ہوں۔"

منگل تک بڑی تعداد میں لوگوں کو سیلاب اور مسلسل بارشوں کی وجہ سے پانی جمع ہونے کی وجہ سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ، جے کے پولیس، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، انڈین آرمی اور مقامی رضاکاروں کی مشترکہ ٹیمیں راحت کا کام کر رہی ہیں۔ متاثرہ افراد کو عارضی پناہ گاہوں میں کھانا، صاف پانی اور طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔

فی الحال جموں اور آس پاس کے علاقوں میں تیز گرج چمک اور تیز بارش ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقے جموں شہر، آر ایس پورہ، سانبہ، اکھنور، نگروٹا، کوٹ بھلوال، بشنہ، وجے پور، پورمنڈل، کٹھوعہ اور ادھم پور ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریاسی، رام بن، ڈوڈہ، بلاور، کٹرا، رام نگر، ہیرا نگر، گل اور بانہال میں ہلکی بارش ہو رہی ہے۔

مواصلاتی نظام کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچنے کے بعد منگل کی دوپہر موبائل، فائبر، موبائل و براڈبینڈ انٹرنٹ خدمات پوری طرح سے ٹھپ ہو گئیں جو آج تقریباً چوبیس گھنٹوں کے بعد بحال ہوئیں۔

