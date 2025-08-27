جموں و کشمیر میں شدید بارشوں اور لینڈ سلائڈنگ سے اموات پر صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم کا اظہار تعزیت

نئی دہلی: موسلادھار بارش جاری رہنے کے بعد بدھ کو جموں و کشمیر کے کئی حصوں میں سیلاب زدہ علاقوں سے ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔جموں و کشمیر میں مسلسل موسلادھار بارش نے شدید تباہی مچائی ہے۔ جموں و کشمیر کے کئی حصوں میں سیلاب زدہ علاقوں سے ہزاروں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ صورتحال کے پیش نظر ویشنو دیوی یاترا کو روک دیا گیا ہے جب کہ ریاست بھر میں مواصلات، ٹرانسپورٹ اور تعلیمی نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔
माता वैष्णो देवी मंदिर के यात्रा मार्ग पर हुए भूस्खलन में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु होने की दुखद घटना अत्यंत कष्टदायक है। मैं शोक-संतप्त परिवारों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त करती हूं तथा राहत व बचाव कार्य में सफलता की कामना करती हूं।— President of India (@rashtrapatibhvn) August 27, 2025
صدر دروپدی مرمو نے بدھ کو کہا کہ جموں و کشمیر میں ماتا ویشنو دیوی مندر کے راستے پر مٹی کے تودے گرنے کے واقعہ میں جانوں کا نقصان انتہائی افسوسناک ہے۔ صدر نے راحت اور بچاؤ کاموں کی کامیاب تکمیل کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
مرمو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'X' پر ایک پوسٹ میں کہا، "ماتا ویشنو دیوی مندر کی یاترا کے راستے پر لینڈ سلائیڈنگ میں کئی عقیدت مندوں کی موت کا المناک واقعہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ میں غمزدہ خاندانوں کے تئیں اپنی گہری تعزیت کا اظہار کرتی ہوں اور راحت اور بچاؤ کارروائیوں میں کامیابی کی خواہش کرتی ہوں۔"
وزیر اعظم نریندر مودی نے شدید بارش اور لینڈ سلائڈنگ میں جانوں اور املاک کے نقصان پر تعزیت کا اظہار کیا اور کہا کہ انتظامیہ سانحہ سے متاثرہ افراد کو مدد فراہم کر رہی ہے۔
ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں، وزیر اعظم نے کہا، "شری ماتا ویشنو دیوی کی عبادت گاہ کے راستے میں لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے جان و مال کا نقصان افسوسناک ہے۔ میری تعزیت سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہے۔ میں زخمیوں کی جلد صحت یابی کی خواہش کرتا ہوں، انتظامیہ تمام متاثرہ افراد کو مدد فراہم کر رہی ہے۔ میں ہر ایک کی حفاظت اور تندرستی کے لیے دعا گو ہوں۔"
The loss of lives due to a landslide on the route to the Shri Mata Vaishno Devi Temple is saddening. My thoughts are with the bereaved families. May the injured recover at the earliest. The administration is assisting all those affected. My prayers for everyone's safety and…— Narendra Modi (@narendramodi) August 27, 2025
منگل تک بڑی تعداد میں لوگوں کو سیلاب اور مسلسل بارشوں کی وجہ سے پانی جمع ہونے کی وجہ سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ ضلع انتظامیہ، جے کے پولیس، این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، انڈین آرمی اور مقامی رضاکاروں کی مشترکہ ٹیمیں راحت کا کام کر رہی ہیں۔ متاثرہ افراد کو عارضی پناہ گاہوں میں کھانا، صاف پانی اور طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔
فی الحال جموں اور آس پاس کے علاقوں میں تیز گرج چمک اور تیز بارش ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ متاثرہ علاقے جموں شہر، آر ایس پورہ، سانبہ، اکھنور، نگروٹا، کوٹ بھلوال، بشنہ، وجے پور، پورمنڈل، کٹھوعہ اور ادھم پور ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ریاسی، رام بن، ڈوڈہ، بلاور، کٹرا، رام نگر، ہیرا نگر، گل اور بانہال میں ہلکی بارش ہو رہی ہے۔
Jai Mata Di— Shri Mata Vaishno Devi Shrine Board (@OfficialSMVDSB) August 26, 2025
In view of the landslide incident at Adhkwari, a dedicated Helpline Desk has been established at E&R Niharika. May contact for the updates.
Call/whatsApp:
+91 9906019460
+91 9906019446
+91 9103491554#yatraupdate #VaishnoDeviYatra #Helpline
مواصلاتی نظام کے بنیادی ڈھانچے کو شدید نقصان پہنچنے کے بعد منگل کی دوپہر موبائل، فائبر، موبائل و براڈبینڈ انٹرنٹ خدمات پوری طرح سے ٹھپ ہو گئیں جو آج تقریباً چوبیس گھنٹوں کے بعد بحال ہوئیں۔