کیا آپ کے پاس برتھ سرٹیفکیٹ ہے؟ تیار رہیں۔۔ اس سال کے آخر میں ملک بھر میں SIR کرانے کی تیاری
ایسے اشارے ہیں کہ یہ مشق 2026 میں کچھ ریاستوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات سے پہلے اس سال کے آخر میں شروع ہوگی۔
Published : September 7, 2025 at 6:24 PM IST
نئی دہلی: ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظرثانی کا پین انڈیا رول آؤٹ اس سال کے آخر میں شروع ہونے کا امکان ہے، الیکشن کمیشن کے اعلیٰ افسران اگلے ہفتے اپنے ریاستی نمائندوں کے ساتھ تیاریوں پر تبادلہ خیال کریں گے۔
حکام نے ہفتہ کو بتایا کہ، پولنگ اتھارٹی نے بدھ (10 ستمبر) کو اپنے ریاستی چیف الیکٹورل افسران کی ایک میٹنگ طلب کی ہے۔ گیانیش کمار کے فروری میں چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ سنبھالنے کے بعد سی ای او کی یہ تیسری میٹنگ ہے۔ لیکن 10 ستمبر کی میٹنگ اس لیے اہمیت کی حامل ہے کیونکہ پین انڈیا خصوصی گہری نظرثانی کی تیاری پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ بہار کے بعد پورے ملک میں ووٹر لسٹ کی خصوصی نظر ثانی کی جائے گی۔ ایسے اشارے ملے ہیں کہ یہ مشق اس سال کے آخر میں آسام، کیرالہ، پڈوچیری، تمل ناڈو اور مغربی بنگال میں 2026 میں ہونے والے اسمبلی انتخابات سے پہلے شروع ہو جائے گی۔ گہری نظرثانی کا بنیادی مقصد غیر ملکی غیر قانونی تارکین وطن کو ان کی جائے پیدائش کی جانچ کر کے ووٹر لسٹ سے باہر نکالنا بتایا جارہا ہے۔
گہرے جائزے کے حصے کے طور پر، پولنگ حکام غلطیوں سے پاک ووٹر لسٹ کو یقینی بنانے کے لیے گھر گھر جا کر تصدیق کریں گے۔ حزب اختلاف کی جماعتوں نے بہار میں ہوئی ایس آئی آر پر الیکشن کمیشن کو نشانہ بناتے ہوئے الزام لگایا ہے کہ پول باڈی اس مشق کے ذریعہ بی جے پی کی مدد کے لیے ووٹروں کے ڈیٹا میں دھاندلی کی ہے۔ پولنگ پینل نے اس مرتبہ ایس آئی آر کے لیے اضافی اقدامات کیے ہیں۔
الیکشن کمیشن نے ایک اضافی 'ڈیکلریشن فارم' متعارف کرایا ہے۔ یہ درخواست دہندگان کے اس زمرے کے لیے ہے جو ووٹر بننے کے خواہاں ہیں یا ریاست سے باہر منتقل ہو رہے ہیں۔ انہیں یہ عہد کرنا ہوگا کہ وہ یکم جولائی 1987 سے پہلے ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے اور تاریخ پیدائش اور/یا جائے پیدائش کو قائم کرنے والی کوئی دستاویز فراہم کریں گے۔ اعلامیہ کے فارم میں درج اختیارات میں سے ایک یہ ہے کہ وہ یکم جولائی 1987 سے 2 دسمبر 2004 کے درمیان ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے۔
انہیں اپنے والدین کی تاریخ/مقام پیدائش کے بارے میں بھی دستاویزات جمع کروانے ہوں گے۔ لیکن بہار کی رائے دہندگان کی فہرست پر نظر ثانی اپوزیشن پارٹیوں کے حملے کی زد میں آئی ہے، جن کا دعویٰ ہے کہ کروڑوں اہل شہری دستاویزات کی کمی کی وجہ سے حق رائے دہی سے محروم ہو جائیں گے۔
سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن سے کہا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ کوئی اہل شہری کے ساتھ نا انصافی نہ ہو جائے۔ ریاست کے کچھ چیف الیکٹورل افسروں نے اپنی ریاستوں میں آخری خصوصی نظرثانی کے بعد شائع شدہ ووٹر لسٹ کو جاری کرنا شروع کر دیا ہے۔
دہلی کے سی ای او کی ویب سائٹ پر 2008 کی ووٹر لسٹ موجود ہے جب قومی راجدھانی میں آخری بار نظر ثانی کی گئی تھی۔ اتراکھنڈ میں آخری خصوصی نظر ثانی 2006 میں ہوئی تھی اور اس سال کی ووٹر لسٹ اب ریاست کے سی ای او کی ویب سائٹ پر ہے۔ ریاستوں میں آخری خصوصی نظر ثانی کٹ آف تاریخوں کے طور پر کام کرے گی، کیونکہ 2003 کی بہار کی ووٹر لسٹ کو الیکشن کمیشن ایس آئی آر کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ زیادہ تر ریاستوں نے 2002 اور 2004 کے درمیان انتخابی فہرستوں پر نظر ثانی کی ہے۔
