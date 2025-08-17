ETV Bharat / bharat

الیکشن کمیشن کے کندھے پر بندوق رکھ کر سیاست: ووٹ چوری کے الزام پر الیکشن کمیشن کا ردعمل - ELECTION COMMISSION ON VOTE CHORE

چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے ڈبل ووٹنگ کے الزام پر کہا کہ الیکشن کمیشن ایسے جھوٹے الزامات سے ڈرنے والا نہیں ہے۔

politics is being done by targeting voters election commission stands like a rock with voters chief election commission Urdu News
چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار (ANI)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 17, 2025 at 4:45 PM IST

3 Min Read

نئی دہلی: چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے راہل گاندھی کے ووٹ چوری کے الزام اور ایس آئی آر کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے کندھے پر بندوق رکھ کر اور ہندوستان کے ووٹروں کو نشانہ بنا کر سیاست کی جارہی ہے۔

انہوں نے کہا، "ایک کروڑ سے زیادہ ملازمین، 10 لاکھ سے زیادہ بوتھ لیول ایجنٹس اور 20 لاکھ سے زیادہ پولنگ ایجنٹ لوک سبھا انتخابی عمل کے لیے کام کرتے ہیں، اتنے لوگوں کے سامنے اتنے شفاف عمل میں، کیا کوئی ووٹر ووٹ چوری کر سکتا ہے؟"

الیکشن کمیشن جھوٹے الزامات سے خوفزدہ؟

دوہری ووٹنگ کے الزام پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا، "کچھ ووٹروں نے ڈبل ووٹنگ کا الزام لگایا۔ جب ثبوت مانگا گیا تو کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ نہ ہی الیکشن کمیشن اور نہ ہی کوئی ووٹر ایسے جھوٹے الزامات سے ڈرتا ہے۔

الیکشن کمیشن کے کندھے پر بندوق رکھ کر سیاست

انہوں نے کہا کہ جب الیکشن کمیشن کے کندھے پر بندوق رکھ کر بھارت کے ووٹروں کو نشانہ بنا کر سیاست کی جارہی ہے، آج الیکشن کمیشن سب پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ الیکشن کمیشن تمام طبقات کے ووٹرز کے ساتھ چٹان کی طرح بلا خوف و خطر کھڑا ہے اور غریب، امیر، بزرگ، خواتین اور نوجوانوں سمیت تمام مذاہب کے ساتھ بلا تفریق کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔

'سیاسی جماعتیں 45 دن میں چیلنج کر سکتی ہیں'

الیکشن کمشنر نے میڈیا کو بتایا کہ "ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے نتائج کے اعلان کے بعد بھی، قانون میں یہ شق موجود ہے کہ 45 دن کے اندر سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ میں جا کر الیکشن کو چیلنج کرنے کے لیے درخواست دائر کر سکتی ہیں"۔

ووٹر کی رازداری کی خلاف ورزی

انہوں نے کہا کہ اس 45 دن کی مدت کے بعد اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگانا چاہے وہ کیرالہ ہو، کرناٹک ہو یا بہار۔ جب انتخابات کے بعد وہ 45 دن کا عرصہ گزر گیا اور اس عرصے میں کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی بے ضابطگی دیکھنے میں نہیں آئی تو آج اتنے دنوں کے بعد ملک کے ووٹر اور عوام اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگانے کے پیچھے کی نیت کو سمجھ رہے ہیں۔

میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "جہاں تک مشین سے پڑھنے کے قابل ووٹر لسٹ کا تعلق ہے، سپریم کورٹ 2019 میں پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اس سے ووٹر کی رازداری کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔"

یہ بھی پڑھیں:

نئی دہلی: چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے راہل گاندھی کے ووٹ چوری کے الزام اور ایس آئی آر کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے کندھے پر بندوق رکھ کر اور ہندوستان کے ووٹروں کو نشانہ بنا کر سیاست کی جارہی ہے۔

انہوں نے کہا، "ایک کروڑ سے زیادہ ملازمین، 10 لاکھ سے زیادہ بوتھ لیول ایجنٹس اور 20 لاکھ سے زیادہ پولنگ ایجنٹ لوک سبھا انتخابی عمل کے لیے کام کرتے ہیں، اتنے لوگوں کے سامنے اتنے شفاف عمل میں، کیا کوئی ووٹر ووٹ چوری کر سکتا ہے؟"

الیکشن کمیشن جھوٹے الزامات سے خوفزدہ؟

دوہری ووٹنگ کے الزام پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا، "کچھ ووٹروں نے ڈبل ووٹنگ کا الزام لگایا۔ جب ثبوت مانگا گیا تو کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ نہ ہی الیکشن کمیشن اور نہ ہی کوئی ووٹر ایسے جھوٹے الزامات سے ڈرتا ہے۔

الیکشن کمیشن کے کندھے پر بندوق رکھ کر سیاست

انہوں نے کہا کہ جب الیکشن کمیشن کے کندھے پر بندوق رکھ کر بھارت کے ووٹروں کو نشانہ بنا کر سیاست کی جارہی ہے، آج الیکشن کمیشن سب پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ الیکشن کمیشن تمام طبقات کے ووٹرز کے ساتھ چٹان کی طرح بلا خوف و خطر کھڑا ہے اور غریب، امیر، بزرگ، خواتین اور نوجوانوں سمیت تمام مذاہب کے ساتھ بلا تفریق کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔

'سیاسی جماعتیں 45 دن میں چیلنج کر سکتی ہیں'

الیکشن کمشنر نے میڈیا کو بتایا کہ "ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے نتائج کے اعلان کے بعد بھی، قانون میں یہ شق موجود ہے کہ 45 دن کے اندر سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ میں جا کر الیکشن کو چیلنج کرنے کے لیے درخواست دائر کر سکتی ہیں"۔

ووٹر کی رازداری کی خلاف ورزی

انہوں نے کہا کہ اس 45 دن کی مدت کے بعد اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگانا چاہے وہ کیرالہ ہو، کرناٹک ہو یا بہار۔ جب انتخابات کے بعد وہ 45 دن کا عرصہ گزر گیا اور اس عرصے میں کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی بے ضابطگی دیکھنے میں نہیں آئی تو آج اتنے دنوں کے بعد ملک کے ووٹر اور عوام اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگانے کے پیچھے کی نیت کو سمجھ رہے ہیں۔

میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "جہاں تک مشین سے پڑھنے کے قابل ووٹر لسٹ کا تعلق ہے، سپریم کورٹ 2019 میں پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اس سے ووٹر کی رازداری کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔"

یہ بھی پڑھیں:

For All Latest Updates

TAGGED:

ELECTION COMMISSIONVOTE CHORE ELECTION COMMISSIONCHIEF ELECTION COMMISSION VOTE CHORVOTE CHORI GYANESH KUMARELECTION COMMISSION ON VOTE CHORE

Quick Links / Policies

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.