نئی دہلی: چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے راہل گاندھی کے ووٹ چوری کے الزام اور ایس آئی آر کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی پریس کانفرنس میں کہا کہ الیکشن کمیشن کے کندھے پر بندوق رکھ کر اور ہندوستان کے ووٹروں کو نشانہ بنا کر سیاست کی جارہی ہے۔
انہوں نے کہا، "ایک کروڑ سے زیادہ ملازمین، 10 لاکھ سے زیادہ بوتھ لیول ایجنٹس اور 20 لاکھ سے زیادہ پولنگ ایجنٹ لوک سبھا انتخابی عمل کے لیے کام کرتے ہیں، اتنے لوگوں کے سامنے اتنے شفاف عمل میں، کیا کوئی ووٹر ووٹ چوری کر سکتا ہے؟"
#WATCH | Delhi: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, " some voters alleged double voting. when asked for proof, no answer was given. neither the election commission nor any voter is afraid of such false allegations. when politics is being done by targeting the voters of…
الیکشن کمیشن جھوٹے الزامات سے خوفزدہ؟
دوہری ووٹنگ کے الزام پر چیف الیکشن کمشنر گیانیش کمار نے کہا، "کچھ ووٹروں نے ڈبل ووٹنگ کا الزام لگایا۔ جب ثبوت مانگا گیا تو کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ نہ ہی الیکشن کمیشن اور نہ ہی کوئی ووٹر ایسے جھوٹے الزامات سے ڈرتا ہے۔
الیکشن کمیشن کے کندھے پر بندوق رکھ کر سیاست
انہوں نے کہا کہ جب الیکشن کمیشن کے کندھے پر بندوق رکھ کر بھارت کے ووٹروں کو نشانہ بنا کر سیاست کی جارہی ہے، آج الیکشن کمیشن سب پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ الیکشن کمیشن تمام طبقات کے ووٹرز کے ساتھ چٹان کی طرح بلا خوف و خطر کھڑا ہے اور غریب، امیر، بزرگ، خواتین اور نوجوانوں سمیت تمام مذاہب کے ساتھ بلا تفریق کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔
#WATCH | Delhi: Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar says, " even after the returning officer declares the results, there is a provision in the law that within a period of 45 days, political parties can go to the supreme court and file an election petition to challenge the…
'سیاسی جماعتیں 45 دن میں چیلنج کر سکتی ہیں'
الیکشن کمشنر نے میڈیا کو بتایا کہ "ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے نتائج کے اعلان کے بعد بھی، قانون میں یہ شق موجود ہے کہ 45 دن کے اندر سیاسی جماعتیں سپریم کورٹ میں جا کر الیکشن کو چیلنج کرنے کے لیے درخواست دائر کر سکتی ہیں"۔
ووٹر کی رازداری کی خلاف ورزی
انہوں نے کہا کہ اس 45 دن کی مدت کے بعد اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگانا چاہے وہ کیرالہ ہو، کرناٹک ہو یا بہار۔ جب انتخابات کے بعد وہ 45 دن کا عرصہ گزر گیا اور اس عرصے میں کسی امیدوار یا سیاسی جماعت کی طرف سے کوئی بے ضابطگی دیکھنے میں نہیں آئی تو آج اتنے دنوں کے بعد ملک کے ووٹر اور عوام اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگانے کے پیچھے کی نیت کو سمجھ رہے ہیں۔
میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے، انہوں نے کہا، "جہاں تک مشین سے پڑھنے کے قابل ووٹر لسٹ کا تعلق ہے، سپریم کورٹ 2019 میں پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ اس سے ووٹر کی رازداری کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے۔"