پی ایم مودی کی سالگرہ پر راہل کا ’نائٹروجن بم‘؟ بی جے پی نے کہا، پہلے خاندان کی تاریخ دیکھیں
کانگریس کے مطابق راہل گاندھی 17 ستمبر کو 'ووٹ چوری' کے معاملے پر "نائٹروجن بم" پھوڑ سکتے ہیں
Published : September 16, 2025 at 5:07 PM IST
نئی دہلی: 17 ستمبر کو وزیر اعظم مودی کا یوم پیدائش ہے۔ اس موقعے پر جہاں مرکزی حکومت 'سیوا پکھواڑا' مناتے ہوئے مختلف ایونٹس کا انعقاد کرے گی۔ دہلی کی بی جے پی پی حکومت نے ایم مودی کے جنم دن پر 75 اسکیمیں شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ وہیں کانگریس نے اس دن کے حوالے سے ایک الگ سیاسی محاذ کھول دیا ہے۔ دہلی حکومت کے سابق وزیر ڈاکٹر نریندر ناتھ نے اہم بیان دیتے ہوئے کہا کہ آج ملک کے اصل مسائل بے روزگاری، مہنگائی اور ووٹ چوری ہیں۔
راہل گاندھی کا 'نائٹروجن بم' 17 ستمبر کو
کانگریس لیڈر ڈاکٹر نریندر ناتھ نے بے روزگاری، مہنگائی اور ووٹ چوری کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ راہل گاندھی 17 ستمبر کو ’’نائٹروجن بم‘‘ پھوڑ سکتے ہیں، جو ووٹ چوری کے معاملے پر عوام کی توجہ مرکوز کرے گا۔ نریندر ناتھ نے دعویٰ کیا کہ راہل گاندھی نے واضح کر دیا ہے کہ ملک میں ووٹ چوری ہوتی ہے۔ مودی خود اس عمل میں شامل ہیں۔ انہوں نے دہلی کے لوگوں کو خبردار کیا کہ دہلی میں بھی ووٹ چوری کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے ہر ایک کو ووٹر لسٹ میں اپنا نام ضرور چیک کرنا چاہیے۔
بی جی پی کا جوابی حملہ
بی جے پی لیڈر اور کونسلر بھرت گوتم نے کانگریس کے اس بیان پر جوابی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن بغیر ثبوت کے الزامات لگاتی ہے۔ کانگریس پر الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس کی ملک کے وسائل اور خزانے کو چوری کرنے کی طویل تاریخ رہی ہے۔
بی جے پی لیڈر نے راہل گاندھی کو نشانہ بناتے ہوئے کہا، "آپ کی دادی سرکاری جہاز لے کر اپنی سالگرہ منانے جاتی تھیں، آپ کے پردادا بحریہ کے جہاز سے سفر کرتے تھے، کانگریس ان چوریوں کا جواب کیوں نہیں دیتی؟ پہلے اپنے خاندان کی سیاہ تاریخ پر صفائی پیش کریں، پھر دوسروں پر الزام لگائیں۔"
آپ کو بتاتے چلیں کہ پی ایم مودی کی سالگرہ پر حکومتی اعلانات اور کانگریس کی جارحانہ سیاست کے درمیان سیاسی درجہ حرارت بڑھ گیا ہے۔ ایسے میں اب سب کی نظریں راہل گاندھی کے 17 ستمبر کو ہونے والے پروگرام اور ان کے ’’نائٹروجن بم‘‘ پر ٹکی ہوئی ہیں۔
