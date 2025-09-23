سپریم کورٹ کا پولیس پر سخت تبصرہ۔۔کہا، فوجداری قانون کے غلط استعمال سے نظام انصاف کو سنگین خطرہ
سپریم کورٹ نے کہا کہ پولیس سول اور فوجداری تنازعات میں فرق کرے۔ فوجداری قانون کا غلط استعمال ایک سنگین خطرہ ہے۔
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے کہا کہ پولیس افسران کو دیوانی اور فوجداری مقدمات میں فرق کرنے کے لیے اپنی صوابدید کا استعمال کرنا چاہیے۔ عدالت عظمیٰ نے کہا کہ فوجداری قانون کا غلط استعمال نظام انصاف کے لیے سنگین خطرہ ہے۔
یہ کیس جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس این کوٹیشور سنگھ کی بنچ کے سامنے سماعت کے لیے آیا۔ بنچ نے حالیہ رجحان کی مذمت کی جہاں کیس کے فریقین اکثر دیوانی تنازعات کو فوجداری مقدمات میں بدل دیتے ہیں۔
عدالت عظمیٰ نے اس سے قبل فریقین کی جانب سے دیوانی تنازعات میں فوجداری مقدمات دائر کرنے کے اس رجحان کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے تاکہ ان کی شکایات کے حل کو تیز کیا جا سکے۔
بنچ نے پیر کو ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے کہا کہ عدالتیں ریکوری ایجنٹ کے طور پر کام نہیں کر سکتیں۔ اس نے یہ بھی نشاندہی کی کہ حال ہی میں، فریقین خالصتاً دیوانی تنازعات میں رقم کی وصولی کے لیے فوجداری مقدمات درج کر رہے ہیں۔ بنچ نے کہا کہ بقایا رقم کی وصولی کے لیے گرفتاری کی دھمکی کا استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
اترپردیش حکومت کی نمائندگی کرنے والے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل کے ایم نٹراج نے بنچ کے سامنے دلیل دی کہ پولس ایسے معاملات سے نبرد آزما ہوتی ہے اور بیچ میں پھنس جاتی ہے۔
اے ایس جی نے استدلال کیا کہ اگر پولیس کسی ایسے کیس کا اندراج کرنے میں ناکام ہو جاتی ہے جہاں قابلِ سزا جرم کا الزام لگایا گیا ہو، تو انہیں عدالت کی طرف سے تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور مقدمے کے اندراج میں تعصب کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
بنچ نے یہ مشاہدات اترپردیش کے ایک مجرمانہ معاملے میں کہے۔ بنچ نے نوٹ کیا کہ رقم کی وصولی کے تنازعہ میں ایک شخص پر اغوا کا الزام تھا۔
لاء آفیسر نے دلیل دی کہ ان شکایات میں عام طور پر رقم کی وصولی کے تنازعہ میں مجرمانہ جرم کا الزام شامل ہوتا ہے۔
بنچ نے کہا کہ پولیس کسی شخص کو گرفتار کرنے سے پہلے اس بات کا تعین کرے کہ مقدمہ دیوانی ہے یا فوجداری۔ بنچ نے زور دے کر کہا کہ فوجداری قانون کے اس طرح کے غلط استعمال سے نظام انصاف کو شدید خطرہ لاحق ہے۔
بنچ نے کہا کہ وہ ایف آئی آر درج نہ ہونے کی صورت میں پولیس کو درپیش مشکلات سے واقف ہے، اور للیتا کمار کیس میں سپریم کورٹ کے 2013 کے فیصلے کی تعمیل نہ کرنے پر ان کی سرزنش کی۔
بنچ نے کہا، "عدالتیں فریقین سے واجبات وصول کرنے کے لیے ریکوری ایجنٹ نہیں ہیں۔" اس میں یہ بھی کہا گیا کہ عدالتی نظام کے اس غلط استعمال کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
بنچ نے تجویز پیش کی کہ ریاستیں ہر ضلع کے لیے ایک نوڈل افسر، ترجیحاً ایک ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج کا تقرر کریں، جس سے پولس اس بات کا تعین کرنے کے لیے مشورہ کر سکتی ہے کہ یہ معاملہ دیوانی ہے یا فوجداری اور پھر قانون کے مطابق کارروائی کریں۔
عدالت عظمیٰ نے ایڈیشنل سالیسٹر جنرل سے کہا کہ وہ ہدایات طلب کریں اور عدالت کو دو ہفتوں کے اندر مطلع کریں۔
