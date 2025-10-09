پی ایم مودی کی برطانوی وزیر اعظم کیر اسٹارمر سے ملاقات، اسٹریٹجک پارٹنرشپ روڈ میپ پر پیش رفت کا جائزہ لیا
امریکہ کی ٹیرف جنگ کے بیچ وزیر اعظم مودی اور برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کی یہ ملاقات اہم مانی جا رہی ہے۔
Published : October 9, 2025 at 1:33 PM IST
ممبئی: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ممبئی میں برطانوی وزیر اعظم کیر اسٹارمر سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی وزیر اعظم بدھ کی صبح بھارت کے دو روزہ دورے پر ممبئی پہنچے۔ اسٹارمر پی ایم مودی کی خصوصی دعوت پر بھارت آئے ہیں۔
#WATCH | Mumbai: In a joint statement with UK PM Keir Starmer, PM Modi says, " under the leadership of pm starmer, india and uk relations have seen significant progress. in july this, during my visit to uk, we signed the historic comprehensive economic and trade agreement (ceta)."… pic.twitter.com/vzD1p4Dobu— ANI (@ANI) October 9, 2025
مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس اور برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کے ساتھ آنے والے وفد کی بدھ کو تاج ہوٹل میں ملاقات بھی ہوئی۔ برطانیہ کا ایک بڑا تجارتی وفد بھی وزیراعظم سٹارمر کے ہمراہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق آج بھارت اور برطانیہ کے درمیان تجارتی تعلقات پر بات چیت ہوگی۔
#WATCH | Mumbai: In a joint statement with UK PM Keir Starmer, PM Modi says, " with this agreement, (comprehensive economic and trade agreement), the import cost between the two countries will come down, new employment opportunities will be generated for the youth, trade will… pic.twitter.com/OZWnXRlmpk— ANI (@ANI) October 9, 2025
برطانیہ میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اسٹارمر کا ہندوستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وزیر اعظم مودی نے آج صبح ممبئی میں وزیر اعظم سٹارمر سے ملاقات کی۔ دوپہر میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعظم سٹارمر باندرہ کرلا کمپلیکس کے جیو ورلڈ سینٹر میں سی ای او فورم میں شرکت کریں گے۔
#WATCH | Mumbai: In a joint statement with UK PM Keir Starmer, PM Modi says, " india and uk are natural partners. mutual trust in values like democracy, freedom and rule of law lies in the foundation of our relations. in the current era of global instability, this growing… pic.twitter.com/dqYRfwgiHq— ANI (@ANI) October 9, 2025
اس تقریب میں دونوں وزرائے اعظم ویژن 2035 کے مطابق بھارت برطانیہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ویژن 2035 مبینہ طور پر تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، دفاع، موسمیاتی تبدیلی، صحت اور تعلیم جیسے اہم مسائل پر عمل درآمد کے لیے دس سالہ روڈ میپ کا خاکہ پیش کیا جائے گا۔
#WATCH | Mumbai: In a joint statement with PM Modi, UK PM Keir Starmer says, " pm modi, it was an honour for me to host you in the uk in july and i am so delighted to be making this return visit, just a few months later..."— ANI (@ANI) October 9, 2025
(video: ani="" dd news) pic.twitter.com/qO2TsFDz0A
وزیر اعظم مودی چھٹے گلوبل فن ٹیک فیسٹیول میں شرکت کریں گے اور سہ پہر تین بجے ایک خطاب کریں گے۔ گلوبل فن ٹیک فیسٹ 2025 دنیا بھر کے سرکردہ ماہرین، پالیسی سازوں، ریگولیٹرز، سرمایہ کاروں، ماہرین تعلیم اور صنعت کاروں کو اکٹھا کرے گا۔ اس تقریب کی تھیم "ایک بہتر دنیا کے لیے مالیاتی امپاورمنٹ" ہوگا۔
#WATCH | Mumbai: In a joint statement with PM Modi, UK PM Keir Starmer says, " ...we are building something here, we are creating a new modern partnership focused on the future and availing the opportunities and we are doing it together. that is why we struck the uk-india… pic.twitter.com/ASfrNxFPMK— ANI (@ANI) October 9, 2025
اس تقریب میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا کہ ٹیکنالوجی اور انسانی سوچ کس طرح ایک اخلاقی اور پائیدار معاشی مستقبل تشکیل دے سکتی ہے۔ دونوں وزرائے اعظم کے درمیان یہ مشترکہ تقریب باندرہ کمپلیکس میں ہو گی جسے بی کے سی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ ہمیشہ سرگرمیوں سے بھرا رہتا ہے، جس میں مختلف دفاتر کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ممبئی ٹریفک پولیس نے شہریوں سے متبادل راستے استعمال کرنے کی اپیل کی ہے۔ بی کے سی کے علاقے میں آج ایک بین الاقوامی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔
اس مقام پر لوگوں کی بڑی بھیڑ متوقع ہے۔ اس لیے ٹریفک جام سے بچنے کے لیے ٹریفک پولیس نے ممبئی کے باشندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے سفر کی منصوبہ بندی کرتے وقت متبادل راستوں کا استعمال کریں۔
مزید پڑھیں:
برطانیہ کے وزیر اعظم کیر اسٹارمر بھارت کے پہلے سرکاری دورے پر ممبئی پہنچے
برطانوی وزیراعظم کیئر اسٹارمر کی کابینہ میں خواتین کی ریکارڈ تعداد
ٹرمپ کی ضد! ٹرمپ نے ایک اور ٹیرف بم گرادیا، باورچی خانے کی الماریوں، بھاری ٹرکوں اور برانڈڈ ادویات پر عائد کر دیے نئے ٹیکس