پی ایم مودی کی برطانوی وزیر اعظم کیر اسٹارمر سے ملاقات، اسٹریٹجک پارٹنرشپ روڈ میپ پر پیش رفت کا جائزہ لیا

امریکہ کی ٹیرف جنگ کے بیچ وزیر اعظم مودی اور برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کی یہ ملاقات اہم مانی جا رہی ہے۔

پی ایم مودی کی برطانوی وزیر اعظم کیر اسٹارمر سے ملاقات (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 9, 2025 at 1:33 PM IST

3 Min Read
ممبئی: وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ممبئی میں برطانوی وزیر اعظم کیر اسٹارمر سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ برطانوی وزیر اعظم بدھ کی صبح بھارت کے دو روزہ دورے پر ممبئی پہنچے۔ اسٹارمر پی ایم مودی کی خصوصی دعوت پر بھارت آئے ہیں۔

مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڑنویس اور برطانوی وزیر اعظم سٹارمر کے ساتھ آنے والے وفد کی بدھ کو تاج ہوٹل میں ملاقات بھی ہوئی۔ برطانیہ کا ایک بڑا تجارتی وفد بھی وزیراعظم سٹارمر کے ہمراہ ہے۔ اطلاعات کے مطابق آج بھارت اور برطانیہ کے درمیان تجارتی تعلقات پر بات چیت ہوگی۔

برطانیہ میں وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد اسٹارمر کا ہندوستان کا یہ پہلا دورہ ہے۔ وزیر اعظم مودی نے آج صبح ممبئی میں وزیر اعظم سٹارمر سے ملاقات کی۔ دوپہر میں وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر اعظم سٹارمر باندرہ کرلا کمپلیکس کے جیو ورلڈ سینٹر میں سی ای او فورم میں شرکت کریں گے۔

اس تقریب میں دونوں وزرائے اعظم ویژن 2035 کے مطابق بھارت برطانیہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ویژن 2035 مبینہ طور پر تجارت، سرمایہ کاری، ٹیکنالوجی، دفاع، موسمیاتی تبدیلی، صحت اور تعلیم جیسے اہم مسائل پر عمل درآمد کے لیے دس سالہ روڈ میپ کا خاکہ پیش کیا جائے گا۔

وزیر اعظم مودی چھٹے گلوبل فن ٹیک فیسٹیول میں شرکت کریں گے اور سہ پہر تین بجے ایک خطاب کریں گے۔ گلوبل فن ٹیک فیسٹ 2025 دنیا بھر کے سرکردہ ماہرین، پالیسی سازوں، ریگولیٹرز، سرمایہ کاروں، ماہرین تعلیم اور صنعت کاروں کو اکٹھا کرے گا۔ اس تقریب کی تھیم "ایک بہتر دنیا کے لیے مالیاتی امپاورمنٹ" ہوگا۔

اس تقریب میں اس بات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا کہ ٹیکنالوجی اور انسانی سوچ کس طرح ایک اخلاقی اور پائیدار معاشی مستقبل تشکیل دے سکتی ہے۔ دونوں وزرائے اعظم کے درمیان یہ مشترکہ تقریب باندرہ کمپلیکس میں ہو گی جسے بی کے سی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ ہمیشہ سرگرمیوں سے بھرا رہتا ہے، جس میں مختلف دفاتر کی ایک بڑی تعداد موجود ہے۔ ممبئی ٹریفک پولیس نے شہریوں سے متبادل راستے استعمال کرنے کی اپیل کی ہے۔ بی کے سی کے علاقے میں آج ایک بین الاقوامی تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔

اس مقام پر لوگوں کی بڑی بھیڑ متوقع ہے۔ اس لیے ٹریفک جام سے بچنے کے لیے ٹریفک پولیس نے ممبئی کے باشندوں سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے سفر کی منصوبہ بندی کرتے وقت متبادل راستوں کا استعمال کریں۔

