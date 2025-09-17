ETV Bharat / bharat

پی ایم مودی کی ہر سالگرہ ہے خاص، گزشتہ دس سال سے مودی کی سالگرہ پر ایک نظر

پی ایم مودی ہر سال اپنی سالگرہ پر کچھ نیا کرتے ہیں۔ ملک بھر میں بے شمار تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔

pm narendra modi celebrates 75th birthday today 17th sept 2025 know whole details from 2014 to 2025 Urdu News
پی ایم مودی کی آج 75ویں سالگرہ (Getty Images)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 17, 2025

7 Min Read
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی آج اپنی 75ویں سالگرہ منا رہے ہیں۔ اس موقع پر متعدد معززین انہیں مبارکباد دے رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انہیں فون کیا اور کہا کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ پی ایم مودی نے ان کا شکریہ ادا کیا۔

صدر دروپدی مرمو نے بھی انہیں مبارکباد دیتے ہوئے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ شیئر کی۔ پوسٹ میں، انہوں نے لکھا، "وزیراعظم نریندر مودی کو ان کی سالگرہ پر دل کی گہرائیوں سے مبارکباد اور نیک خواہشات۔ اپنی غیر معمولی قیادت کے ذریعے سخت محنت کے عروج کی مثال دے کر، آپ نے ملک میں عظیم مقاصد کو حاصل کرنے کا کلچر ڈالا ہے۔ آج عالمی برادری بھی آپ کی رہنمائی پر اپنا اعتماد ظاہر کر رہی ہے۔" اللہ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ سلامت اور خوش رہیں اور آپ کی بے مثال قیادت قوم کو ترقی کی نئی بلندیوں پر لے جائے۔

اس تناظر میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے پی ایم مودی نے اپنی سالگرہ ایک خاص انداز میں منائی ہے۔ آئیے 2014 سے 2024 تک پی ایم مودی کی سالگرہ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔

2014 میں ماں کے ساتھ سالگرہ منائی

2014 میں، پی ایم مودی نے اپنی 64ویں اور وزیر اعظم کے طور پر پہلی سالگرہ اپنی ماں ہیرا بین کے ساتھ گاندھی نگر میں منائی۔ اس دن وہ گجرات میں اپنے آبائی شہر گئے اور ان سے آشیرواد حاصل کی۔ ہیرا بین نے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور انہیں رقم کا تحفہ دیا، جو پی ایم مودی نے جموں و کشمیر کے لیے پی ایم ریلیف فنڈ میں جمع کرایا۔ واضح رہے کہ پی ایم مودی اپنی ماں کے بہت قریب رہے ہیں۔ اس موقع پر بھارتیہ جنتا پارٹی نے صفائی مہم کا آغاز کیا۔

pm narendra modi celebrates 75th birthday today 17th sept 2025 know whole details from 2014 to 2025 Urdu News
پی ایم نریندر مودی ماں سے آشیرواد لیتے ہوئے (Getty Images)

اگلے سال، 2015 میں، انہوں نے اپنی سالگرہ مختلف طریقے سے منائی

اقتدار سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی 65ویں سالگرہ منفرد انداز میں منائی۔ انہوں نے شوریانجلی نمائش میں شرکت کی۔ اس موقع پر پارٹی کارکنوں نے 365 کلو لڈو تقسیم کئے۔ ملک بھر میں ان کی سالگرہ منائی گئی۔

2016 میں گجرات کا دوبارہ دورہ کیا

2016 میں، اقتدار سنبھالنے کے دو سال بعد، پی ایم مودی نے اپنی سالگرہ منانے کے لیے دوبارہ گجرات کا دورہ کیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنی ماں ہیرا بین کے پاؤں چھوئے اور ان سے آشیرواد طلب کی۔ اس کے بعد انہوں نے معذوروں کے کیمپ میں شرکت کی۔ اس دن انہوں نے گجرات حکومت کے 4817 کروڑ روپے کے پینے کے پانی کے منصوبوں کا افتتاح کیا۔

pm narendra modi celebrates 75th birthday today 17th sept 2025 know whole details from 2014 to 2025 Urdu News
پی ایم مودی اپنی ماں ہیرا بین کے ساتھ (ANI)

2017 میں اپنی والدہ سے ملاقات کی

2017 میں پی ایم مودی نے اپنی 67 ویں سالگرہ منانے کے لیے گجرات کا بھی دورہ کیا اور ان سے آشیرواد حاصل کیا۔ اس کے بعد انہوں نے سردار سروور ڈیم کا افتتاح کیا۔ افتتاح کے بعد پی ایم مودی نے اسٹیچو آف یونٹی کا دورہ کیا۔ اس دن کو ملک بھر میں 'سیوا دیوس' کے طور پر منایا گیا۔

2018 میں اپنے پارلیمانی حلقہ وارانسی کا دورہ کیا

پی ایم مودی نے 2018 میں اپنے پارلیمانی حلقہ وارانسی میں اپنی 68 ویں سالگرہ منائی۔ اس دوران انہوں نے طلباء کے ساتھ وقت گزارا اور کاشی وشواناتھ مندر میں پوجا بھی کی۔ پی ایم مودی نے وارانسی کو 600 کروڑ روپے سے زیادہ کا تحفہ بھی پیش کیا۔

pm narendra modi celebrates 75th birthday today 17th sept 2025 know whole details from 2014 to 2025 Urdu News
وزیر اعظم نریندر مودی کی 75ویں سالگرہ (ETV Bharat)

انتخابی سال میں بھی گجرات کا دورہ کیا

پی ایم مودی نے انتخابی سال 2019 میں اپنی 69ویں سالگرہ منانے کے لیے گجرات کے کیواڈیا کا دورہ کیا۔ اس نے اپنی ماں ہیرا بین کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا اور دہلی واپس آگیا۔

2020 میں اپنی 70ویں سالگرہ منائی

پی ایم مودی نے 2020 میں اپنی 70ویں سالگرہ سادگی سے منائی۔ یہ سال COVID-19 وبائی مرض کے دوران تھا۔ اس وجہ سے کوئی عوامی تقریب منعقد نہیں کی گئی۔ پارٹی کارکنوں نے COVID-19 پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے غریبوں میں پھل تقسیم کیے۔

2021 میں COVID-19 کا اثر

سال 2021 COVID-19 کا بھی وقت تھا۔ انہوں نے اپنی 71ویں سالگرہ عملی طور پر منائی۔ بہت سے لوگوں نے انہیں مبارکباد کے پیغامات بھیجے۔ انہوں نے 'سیوا اور سمرپن ابھیان' (خدمت اور لگن مہم) کا آغاز کیا۔ انہوں نے COVID-19 کے دوران ڈاکٹروں اور سائنس دانوں کی خدمات کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔

pm narendra modi celebrates 75th birthday today 17th sept 2025 know whole details from 2014 to 2025 Urdu News
2022 میں کونو نیشنل پارک کا دورہ کیا (ANI)

2022 میں کونو نیشنل پارک کا دورہ کیا

پی ایم مودی نے 2022 میں اپنی 72ویں سالگرہ مدھیہ پردیش کے کونو نیشنل پارک میں منائی۔ اس نے کونو نیشنل پارک میں نمیبیا سے لائے گئے آٹھ چیتا چھوڑے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی اور پروگرام نہ ہوتا تو وہ اپنی والدہ کے پاس جا کر ان سے دعائیں مانگتے۔

2023 میں 73ویں سالگرہ منائی گئی

وزیر اعظم نریندر مودی نے 2023 میں اپنی 73ویں سالگرہ منائی۔ اس دن انہوں نے قومی دارالحکومت نئی دہلی میں بین الاقوامی کنونشن سینٹر کا افتتاح کیا۔ انہوں نے وشوکرما یوجنا (وشواکرما یوجنا) بھی شروع کی، جو کاریگروں اور مزدوروں کے لیے ایک اسکیم ہے۔

پچھلے سال، 2024 میں، حکومت نے اپنی تیسری مدت کے 100 دن مکمل کیے تھے

پچھلے سال، 2024 میں، مودی حکومت نے اپنی تیسری مدت کے 100 دن پورے کیے تھے۔ انہوں نے اپنی 74ویں سالگرہ منائی۔ تمام کارکنان میں زبردست جوش و خروش تھا۔ پی ایم مودی نے اڈیشہ کی راجدھانی بھونیشور میں پی ایم آواس ہومز کا افتتاح کیا۔

اس سال مدھیہ پردیش میں ہوں گے

پی ایم مودی اپنی 75ویں سالگرہ کے موقع پر جمعرات کو مدھیہ پردیش کا دورہ کر رہے ہیں۔ وہاں وہ خواتین اور خاندانوں پر مرکوز ایک مہم شروع کریں گے۔

