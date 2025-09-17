کیا پی ایم مودی ریٹائر ہو جائیں گے؟ بی جے پی کا دو ٹوک جواب، 'جن کے صدر کی عمر پچیاسی ہے وہ اٹھا رہے ہیں سوال
پی ایم مودی 75 سال کے ہوگئے ہیں۔ BJP ترجمان نے مودی کے ریٹائرمنٹ پر اٹھائے جانے والے سوالات پر کانگریس پر جوابی حملہ کیا۔
Published : September 17, 2025 at 8:25 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی بدھ 17 ستمبر کو اپنی 75 ویں سالگرہ منائیں گے۔ وہ 1950 میں گجرات کے وڈ نگر میں پیدا ہوئے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے پی ایم مودی کی سالگرہ کو 'سیوا پکھواڑا' کے طور پر منانے کا اعلان کیا ہے۔ 'سیوا پکھواڑا' کے تحت ملک بھر میں خون کے عطیہ کیمپ، صفائی مہم، ہیلتھ چیک اپ کیمپ اور ترقیاتی پروجیکٹس کا انعقاد کیا جائے گا۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت میں بی جے پی کے قومی ترجمان پریم شکلا نے کہا کہ ہر سال بی جے پی پی ایم مودی کی سالگرہ کو سیوا پکھواڑا کے طور پر مناتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے اپنی زندگی انسانی خدمت کے لیے وقف کر رکھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ صرف بطور وزیر اعظم بلکہ اس سے پہلے بھی وہ مسلسل عوامی خدمت میں مصروف رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عالمی سطح پر بھی اگلی صف میں کھڑے ہیں۔
سوال، کیا مودی ریٹائر ہو جائیں گے؟
پی ایم مودی آج بدھ کو 75 سال کے ہو جائیں گے، تو کیا وہ ریٹائر ہو جائیں گے؟ اپوزیشن مسلسل یہ سوال اٹھا رہی ہے۔ اس سوال پر بی جے پی کے ترجمان پریم شکلا نے کانگریس کے قومی صدر ملکارجن کی عمر کو نشانہ بناتے ہوئے کہا- '75 سال پر کون سوال اٹھا رہا ہے، جس کے صدر خود 85 سال کے ہیں۔' پریم شکلا نے کہا کہ بی جے پی میں کسی نے بھی 75 سال کی عمر میں ریٹائرمنٹ کا اصول نہیں بنایا ہے۔
وزیر اعظم نے ایک دن کی بھی چھٹی نہیں لی
پریم شکلا نے کہا کہ پی ایم پچھلے 25 سالوں سے مسلسل عوامی خدمت میں مصروف ہیں۔ وہ گزشتہ 11 سال سے وزیر اعظم ہیں اور ایک دن کی بھی چھٹی نہیں لی۔ پریم شکلا نے کہا کہ پی ایم مودی اب صحت مند ہیں اور اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پی ایم مودی ہمیشہ کارکن کے کردار میں رہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ کارکن ان سے جڑے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ پی ایم کی ایک کال پر، وہ خود کو خدمت میں مصروف کر دیتے ہیں۔
ہوائی اڈے کے افتتاح کو بہار انتخابات سے جوڑا
پیر 15 ستمبر کو پی ایم مودی کا بہار میں ایک پروگرام تھا۔ انہوں نے پورنیہ میں ہوائی اڈے کا افتتاح کیا، ساتھ ہی کئی پروجیکٹس کا اعلان کیا۔ اپوزیشن ان اعلانات کو بہار انتخابات سے جوڑ رہی ہے۔ اس سوال کے جواب میں پریم شکلا نے کہا کہ گزشتہ 11 سالوں میں بہار میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے 9.23 لاکھ کروڑ کی رقم دی گئی ہے، تو کیا یہ انتخابات کو ذہن میں رکھ کر دی گئی؟
ایم پی میں سالگرہ منائیں گے
وزیر اعظم مودی اس بار اپنی سالگرہ مدھیہ پردیش کے دھار ضلع میں منائیں گے، جہاں وہ پی ایم متر یوجنا کے تحت ملک کے پہلے میگا ٹیکسٹائل پارک کا افتتاح کریں گے۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ اس منصوبے سے مقامی معیشت کو تقویت ملے گی اور ہزاروں نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی وزیر اعظم 'سوست ناری، سشکت پریوار ابھیان' کا آغاز کریں گے، جو خواتین اور بچوں کی صحت کو فروغ دے گا۔
کیا پروگرام منعقد کیے جائیں گے
بی جے پی نے وزیر اعظم کے یوم پیدائش 17 ستمبر سے 2 اکتوبر تک 'سیوا پکھواڑا' کا اعلان کیا ہے۔ اس سیوا پکھواڑا کے تحت ملک بھر میں خدمت پروگرام شروع کیے جائیں گے، جس کے تحت اڈیشہ میں 75 لاکھ پودے لگائے جائیں گے۔ بہار میں خون کے عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ تمل ناڈو میں سوچھتا مہم چلائی جائے گی اور پی ایم مودی کے بچپن پر مبنی فلم 'چلو جیتے ہیں' کو ملک بھر میں دکھایا جائے گا۔
جیوتی تیجاچی آرتی' ڈرون شو کا انعقاد
دہلی میں وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا 500 'پالنا' کریچ کا آغاز کریں گی۔ اس کے ساتھ ہی مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ دہلی میں 15 پروجیکٹس کا افتتاح کریں گے، جن میں 101 آروگیہ مندر اور 150 ڈائیلاسز مراکز شامل ہیں۔ 'جیوتی تیجاچی آرتی' ڈرون شو کا انعقاد پونے میں کیا جائے گا، جب کہ ہماچل پردیش میں میگا خون عطیہ کیمپ کا انعقاد کیا جائے گا۔ بی جے پی ہیڈکوارٹر میں پی ایم مودی کی زندگی سے متعلق ایک نمائش بھی لگائی جائے گی جس میں پی ایم کی کامیابیوں کو دکھایا جائے گا۔
27 سے زیادہ غیر ملکی اعزازات
وزیر اعظم مودی کو 27 سے زیادہ غیر ملکی اعزازات ملے ہیں جو کہ دوسرے ہندوستانی وزرائے اعظم کے مقابلے میں ایک ریکارڈ ہے۔ ان میں سے، برازیل، گھانا، ٹرینیڈاڈ، قبرص، ماریشس، کویت اور نمیبیا جیسے ممالک نے انہیں 2025 میں اپنے اعلیٰ ترین اعزازات سے نوازا ہے۔ مارننگ کنسلٹ سروے میں 75 فیصد منظوری کی درجہ بندی کے ساتھ، پی ایم بھی دنیا کے مقبول ترین جمہوری رہنماؤں میں شامل ہیں۔ اقوام متحدہ نے انہیں 'چمپینز آف دی ارتھ' کا خطاب دیا ہے اور اولمپک کمیٹی نے انہیں اولمپک آرڈر دیا ہے۔