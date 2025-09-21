پی ایم مودی کا قوم سے خطاب، کہا، ’'جی ایس ٹی بچت اتسو کل سے شروع ہوگا۔‘‘
وزیر خزانہ کے ذریعہ پہلے اعلان کردہ GST کی شرح میں کمی کے نفاذ سے ایک دن پہلے پی ایم مودی قوم سے خطاب کیا۔
Published : September 21, 2025 at 6:05 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے اتوار کو قوم سے خطاب کیا۔ اپنے خطاب کے دوران انہوں نے سب کو نوراتری کی مبارکباد دی۔ پی ایم نے کہا کہ اگلی نسل کے جی ایس ٹی اصلاحات کل طلوع آفتاب سے نافذ ہوں گی۔
پی ایم مودی نے کہا، "نوراتری کا تہوار کل سے شروع ہو رہا ہے۔ میں آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ نوراتری کے پہلے دن سے، ملک خود کفیل ہندوستان کی طرف ایک اہم قدم اٹھا رہا ہے۔ کل، نوراتری کے پہلے دن طلوع آفتاب کے ساتھ، اگلی نسل کے جی ایس ٹی اصلاحات نافذ ہو جائیں گے۔"
وزیر اعظم نے کہا، "ملک بھر میں 'جی ایس ٹی بچت اتسو ' کل سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ کی بچت بڑھے گی اور آپ اپنی پسند کی چیزیں خرید سکیں گے۔۔۔ 'جی ایس ٹی سیونگ فیسٹیول' سے معاشرے کے تمام طبقات کو فائدہ پہنچے گا۔۔۔"
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " from tomorrow in the nation, 'gst bachat utsav' will commence. your savings will increase and you will be able to buy your favourite things...'gst bachat utsav' will benefit all sections of the society..."— ANI (@ANI) September 21, 2025
(source: dd news) pic.twitter.com/iZcBa0bSM4
سب کا منھ میٹھا ہوگا
پی ایم مودی نے کہا، "یہ تہوار کا موسم سب کے لیے مٹھاس لے کر آئے گا۔ ملک کے ہر خاندان کی خوشی میں اضافہ ہو گا۔۔۔ میں ملک بھر کے لاکھوں خاندانوں کو اگلی نسل کے جی ایس ٹی اصلاحات اور 'جی ایس ٹی بچت اتسو ' کے لیے دلی مبارکباد اور نیک خواہشات پیش کرتا ہوں۔ یہ اصلاحات ہندوستان کی ترقی کی کہانی کو تیز کریں گی، کاروبار کو آسان بنائیں گی، ہر ریاست کو ترقی کی دوڑ میں یکساں شراکت دار بنائیں گی۔
ایک نئی تاریخ کا آغاز
اپنے خطاب میں، انہوں نے کہا، "جب ہندوستان نے 2017 میں جی ایس ٹی اصلاحات کا آغاز کیا، تو اس نے ایک پرانی تاریخ کو تبدیل کرنے اور ایک نئی تاریخ بنانے کا آغاز کیا۔ کئی دہائیوں سے، ہمارے لوگ اور ہمارے ملک کے کاروبار مختلف ٹیکسوں کے جال میں الجھے ہوئے تھے۔ آکٹرائی، انٹری ٹیکس، سیلز ٹیکس، ایکسائز ڈیوٹی، ویٹ، سروس ٹیکس۔ ہمارے ملک میں درجنوں ایسے ٹیکس موجود ہیں۔" ایک شہر سے دوسرے شہر میں سامان بھیجنے کے لیے ہمیں لاتعداد چوکیاں عبور کرنی پڑیں۔۔۔"
پی ایم مودی نے 2014 کا ایک واقعہ سنایا
قوم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ مجھے یاد ہے کہ 2014 میں جب ملک نے مجھے وزارت عظمیٰ کی ذمہ داری سونپی تھی، اس ابتدائی دور کا ایک دلچسپ واقعہ ایک غیر ملکی اخبار میں شائع ہوا تھا جس میں ایک کمپنی کی مشکلات کا ذکر کیا گیا تھا۔ کمپنی نے کہا کہ اگر اسے اپنا سامان بنگلورو سے حیدرآباد، 570 کلومیٹر دور بھیجنا ہے تو یہ اتنا مشکل ہوگا کہ انہوں نے اس پر غور کیا اور کہا کہ وہ چاہیں گے کہ کمپنی اپنا سامان پہلے بنگلورو سے یورپ بھیجے اور پھر وہی سامان یورپ سے حیدرآباد بھیجے۔
پی ایم نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، "اس وقت ٹیکسوں اور ٹولوں کی پیچیدگیوں کی وجہ سے یہ صورتحال تھی۔۔ اس وقت لاکھوں ایسی کمپنیوں کے ساتھ ساتھ لاکھوں ہم وطنوں کو مختلف ٹیکسوں کی بھول بھولیاں سے روزانہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر تک سامان پہنچانے کے بڑھتے ہوئے اخراجات آپ جیسے غریب عوام اور صارفین پر پڑے۔ ملک کو اس صورتحال سے نجات دلانا ضروری تھا۔"
'ایک ملک، ایک ٹیکس' کا خواب پورا ہو گیا ہے
انہوں نے کہا، "جب آپ نے ہمیں 2014 میں موقع دیا تو ہم نے عوامی مفاد اور قومی مفاد میں جی ایس ٹی کو اپنی ترجیح بنایا۔ ہم نے ہر اسٹیک ہولڈر کے ساتھ بات چیت کی، ہر ریاست کے تحفظات کو دور کیا، اور ہر سوال کو حل کیا۔ ہندوستان کی سب سے بڑی ٹیکس اصلاحات تمام ریاستوں کو ساتھ لے کر ہی ممکن ہوئی تھی۔ یہ مرکزی اور ریاستی حکومتوں کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ ملک میں درجنوں ٹیکس نظام سے آزاد اور ریاستی حکومتوں کے نظام کو آزاد کیا گیا"۔ پورے ملک کے لیے 'ایک ملک، ایک ٹیکس' کا خواب پورا ہو گیا ہے۔
جی ایس ٹی کی نئی شرحیں کل سے لاگو ہوں گی
یہ خطاب وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن کے ذریعہ پہلے اعلان کردہ جی ایس ٹی کی شرح میں کمی کے نافذ ہونے سے ایک دن پہلے آیا ہے۔ جی ایس ٹی کی نئی شرحیں 22 ستمبر بروز پیر سے لاگو ہوں گی، جس سے کئی صارفین کی مصنوعات کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔
واضح رہے کہ حکومت نے 4 ستمبر کو گڈز اینڈ سروسز ٹیکس (جی ایس ٹی) کی شرحوں میں کمی کا اعلان کیا تھا، جو آٹوموبائل سے لے کر روزمرہ کی صارفین کی مصنوعات تک سینکڑوں اشیاء پر عائد ہیں۔ جولائی 2017 میں جی ایس ٹی کے نفاذ کے بعد سے، یہ ہندوستان کی سب سے بڑی بالواسطہ ٹیکس اصلاحات تھی۔
#WATCH | Prime Minister Narendra Modi says, " i also urge all state governments to join this campaign of 'atmanirbhar bharat' and swadeshi and to create an environment for investment by increasing production in their states...when the nation and states work together, the dream of… pic.twitter.com/5rfo7xIzEY— ANI (@ANI) September 21, 2025
آتمنربھر بھارت
وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ، "میں تمام ریاستی حکومتوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ وہ 'آتمنر بھر بھارت' اور سودیشی کی اس مہم میں شامل ہوں اور اپنی ریاستوں میں پیداوار بڑھا کر سرمایہ کاری کے لیے ماحول پیدا کریں... جب ملک اور ریاستیں مل کر کام کریں گے، 'آتمنر بھر بھارت' کا خواب پورا ہو گا۔"
وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ "آج دانستہ یا نادانستہ طور پر، بہت سی غیر ملکی مصنوعات ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن گئی ہیں... ہمیں ہندوستان میں تیار کردہ مصنوعات خریدنی چاہئیں، جس میں ہمارے ملک کے نوجوانوں کی محنت لگی ہوئی ہے... ہمیں ہر گھر کو سودیشی کی علامت بنانے کی ضرورت ہے، ہر دکان کو سودیشی سے مزین کرنے کی ضرورت ہے۔