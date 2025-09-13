منی پور تشدد کے 862 دنوں کے بعد پی ایم مودی کا دورہ آج، میزورم اور آسام میں بھی جائیں گے
واضح رہے کہ حزب اختلاف وزیر اعظم مودی کو تشدد زدہ منی پور کے معاملے پر مسلسل گھیرتا رہا ہے۔
Published : September 13, 2025 at 9:15 AM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی آج سنیچر کو آسام، منی پور اور میزورم کے دو روزہ دورے پر جا رہے ہیں۔ اس دوران وہ مختلف ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کریں گے۔ خیال رہے کہ سنہ 2023 میں منی پور میں تشدد کا سلسلہ شروع ہوئے 862 دن ہو چکے ہیں اور اس عرصے کے دوران وزیر اعظم مودی کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اس عرصے کے دوران اپوزیشن پی ایم مودی سے مسلسل سوال کرتی رہی کہ وہ منی پور کیوں نہیں جا رہے ہیں۔
وزیر اعظم مودی کے دورے کے بارے میں حکام نے بتایا کہ وزیر اعظم سب سے پہلے میزورم کے دارالحکومت میں 51.38 کلومیٹر طویل بیرابی-سائرنگ ریلوے پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے، جس سے ایزول شمال مشرق میں گوہاٹی، اگرتلہ اور ایٹا نگر کے بعد ریل کے ذریعے بھارت کے باقی حصوں سے جڑنے والا چوتھا دارالحکومت بن جائے گا۔
پی ایم مودی، کچھ مرکزی وزراء کے ساتھ ایزول کو دہلی، گوہاٹی اور کولکاتا سے جوڑنے والی تین نئی ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھائیں گے۔ وہ عوامی جلسوں سے بھی خطاب کریں گے۔ یہ تین ٹرینیں سائرنگ-آنند وہار (دہلی) راجدھانی ایکسپریس (ہفتہ وار)، کولکاتا-سائرنگ-کولکاتا ایکسپریس (سہ ہفتہ وار) اور گوہاٹی-سائرنگ-گوہاٹی ایکسپریس (روزانہ) ہیں۔ وہ چورا چند پور اور امپھال میں عوامی جلسوں سے خطاب بھی کریں گے۔ پی ایم مودی ان دونوں جگہوں پر 8,500 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کی نقاب کشائی کریں گے۔ وہ چورا چند پور کے پیس گراؤنڈ سے 7,300 کروڑ روپے کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے جہاں کوکی-جو قبائل کی اکثریت ہے۔
وزیر اعظم امپھال کے تاریخی کانگلا قلعہ میں منعقدہ جلسہ عام سے 1,200 کروڑ روپے کے مختلف منصوبوں کا بھی افتتاح کریں گے۔ حکام کے مطابق چورا چند پور اور امپھال دونوں میں وزیر اعظم مقامی ایم ایل ایز، لیڈروں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم کے منی پور کے دورے سے پہلے سپیئر کور کے جنرل آفیسر کمانڈنگ لیفٹیننٹ جنرل ابھیجیت ایس پینڈھارکر نے منی پور میں سکیورٹی کے منظر نامے کے جامع جائزہ کے حصے کے طور پر چورا چند پور اور دیگر اضلاع کا ایک وسیع دورہ کیا۔
اسی دوران منی پور کے چیف سکریٹری نے پی ایم مودی کے دورے پر کہا کہ وہ سب سے پہلے چورا چند پور جائیں گے اور وہاں وہ کچھ اندرونی طور پر بے گھر افراد سے بھی ملاقات کریں گے۔ اس سے پہلے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ اور لوک سبھا میں اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی نے پی ایم مودی کے دورے پر کہا کہ منی پور طویل عرصے سے مصیبت میں ہے اور وہ اب جا رہے ہیں۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ صرف اور صرف ووٹ کی چوری ہے۔ انہوں نے ووٹ چوری کیے ہیں۔ جانکاری کے مطابق پی ایم مودی اس دورے کے بعد بہار اور مغربی بنگال کا بھی دورہ کریں گے۔
ایک دفاعی ترجمان نے بتایا کہ اعلیٰ فوجی افسر نے بھارت-میانمار سرحد پر فارورڈ علاقوں سمیت مختلف اضلاع میں سیکورٹی کی صورتحال اور مختلف اضلاع میں فورسز کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ میتئی اور کوکی کمیونٹیز کے بیچ طویل نسلی تشدد کے بعد این بیرن سنگھ نے چیف منسٹر کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ اس کے چار دن بعد منی پور میں 13 فروری سے صدر راج نافذ ہے۔ صدر راج کے نفاذ کے بعد منی پور کی 60 رکنی اسمبلی تحلیل کر دی گئی۔ اس کی مدت 2027 تک ہے۔
