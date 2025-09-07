پی ایم مودی 9 ستمبر کو سیلاب سے متاثرہ پنجاب کا دورہ کریں گے
حکام کے مطابق پنجاب میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد 46 ہو گئی ہے۔ مودی 9 ستمبر کو ریاست کا دورہ کریں گے۔
Published : September 7, 2025 at 7:53 PM IST
چنڈی گڑھ: وزیر اعظم نریندر مودی سیلاب کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے 9 ستمبر کو پنجاب کا دورہ کریں گے۔ بی جے پی ریاستی یونٹ کے سربراہ سنیل جاکھڑ نے اتوار کو کہا کہ مودی کو پنجاب میں سیلاب کی صورتحال پر گہری تشویش ہے اور وہ اس پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔
جاکھڑ نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، "وہ (مودی) 9 ستمبر کو پنجاب کا دورہ کر رہے ہیں تاکہ مقامی حالات کا ذاتی طور پر جائزہ لیں اور زمینی حقائق کو سمجھ سکیں تاکہ پنجاب کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدد فراہم کی جا سکے۔" اس سے قبل، مرکزی وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے ریاست کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے پنجاب کا دورہ کیا۔
جاکھڑ نے مزید کہا، "مرکزی حکومت کی دو ٹیمیں، جنہوں نے پنجاب میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا، اپنے دورے کے بعد مرکزی حکومت کو اپنی رپورٹیں پیش کرنے والی ہیں۔ حکومت ہند پنجاب کے لوگوں کے ساتھ مضبوطی سے کھڑی ہے۔"
چوہان نے 4 ستمبر کو پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا اور فصلوں کے نقصان کی حد کا معائنہ کیا، اسے 'جل پرلائی (سیلاب)' کی صورتحال قرار دیا۔ انہوں نے کسانوں کو یقین دلایا کہ مرکز انہیں اس بحران سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔
وزیر نے امرتسر، گورداسپور اور کپورتھلا اضلاع میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کیا۔ پنجاب اس وقت کئی دہائیوں میں اپنی بدترین سیلاب کی تباہ کاریوں میں سے ایک کا سامنا کر رہا ہے۔
پنجاب میں گزشتہ چند دنوں سے ہونے والی موسلادھار بارش نے سیلابی صورتحال کو مزید بڑھا دیا ہے۔ حکام کے مطابق، پنجاب میں سیلاب سے مرنے والوں کی تعداد اب تک 46 ہے، جب کہ 1.75 لاکھ ہیکٹر کھیتوں پر کھڑی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔