وزیراعظم مودی نے امریکی صدر ٹرمپ سے بات کی، غزہ میں امن پر دی مبارکباد
پی ایم مودی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی۔ گفتگو کے دوران انہوں نے ٹرمپ کو غزہ میں قیام امن پر مبارکباد دی۔
Published : October 9, 2025 at 10:23 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے جمعرات کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بات کی اور غزہ امن معاہدے کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی۔
بھارت امریکہ تجارتی معاہدے پر بھی بات ہوئی
پی ایم مودی نے ٹویٹر پر پوسٹ کیا، "میرے دوست صدر ٹرمپ سے بات کی اور غزہ کے تاریخی امن منصوبے کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دی۔ ہم نے تجارتی معاہدے پر ہونے والی اچھی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ ہم آنے والے ہفتوں میں قریبی رابطے میں رہنے پر رضامند ہوئے"۔
Spoke to my friend, President Trump and congratulated him on the success of the historic Gaza peace plan. Also reviewed the good progress achieved in trade negotiations. Agreed to stay in close touch over the coming weeks. @POTUS @realDonaldTrump— Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025
دوطرفہ تجارتی تعاون اور علاقائی استحکام پر تبادلۂ خیال
بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے دوطرفہ تجارتی تعاون اور علاقائی استحکام پر تبادلۂ خیال کیا۔ اس بات چیت کو دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور شراکت داری کو آگے بڑھانے کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ واضح رہے کہ مبینہ طور پر پی ایم مودی اور ٹرمپ کے درمیان تعلقات اس وقت خراب ہوئے جب ٹرمپ نے آپریشن سندھور کے بعد جنگ بندی کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی۔ مزید برآں، ٹرمپ 30 سے زائد مرتبہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی کم کرنے کی بات کر چکے ہیں۔
ڈیل کے بعد غزہ میں جشن
واضح رہے کہ ٹرمپ نے اپنے Truthout سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر حماس اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ غزہ میں تمام یرغمالیوں کو جلد رہا کر دیا جائے گا اور اسرائیل امن کی جانب پہلا قدم اٹھاتے ہوئے اپنی فوجیں واپس بلا لے گا۔ جس کے بعد دنیا بھر کے رہنماؤں نے امن کی امید ظاہر کی اور اسرائیل اور حماس پر زور دیا کہ وہ اپنے وعدوں کو پورا کریں۔
ٹرمپ نے اسے غزہ میں جنگ کے خاتمے کی جانب ایک تاریخی اور بے مثال واقعہ قرار دیا۔ اس معاہدے کے بعد غزہ کی گلیوں میں لوگوں نے جشن منایا۔
دو سال سے جاری تھی جنگ
اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ کا آغاز 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے اسرائیل پر حملے سے ہوا تھا۔ تقریباً 1,200 افراد ہلاک اور 251 کو یرغمال بنا لیا گیا تھا۔ اسرائیل نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہزاروں فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا جس سے غزہ مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق غزہ میں 67,000 سے زائد فلسطینی ہلاک اور 170,000 زخمی ہوئے ہیں۔