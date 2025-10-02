وزیراعظم مودی کا کانگریس صدر کھڑگے کو فون، مزاج پرسی کی
کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے جو اس وقت ہسپتال میں زیرعلاج ہیں کو وزیراعظم مودی نے فون کرکے ان کی مزاج پرسی کی۔
Published : October 2, 2025 at 4:54 PM IST
نئی دہلی : کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے کو حال ہی میں پیس میکر لگایا گیا ہے۔ وہ بنگلور کے ایم ایس رمیا ہسپتال میں داخل تھے۔ ان کی حالت اب مستحکم ہے۔
ڈاکٹروں نے انہیں تھکاوٹ اور سانس لینے میں دشواری کے بعد داخل ہونے کا مشورہ دیا۔ ہسپتال کے ذرائع نے بتایا کہ وہ بخار اور پیروں میں درد کی شکایت کے بعد چیک اپ کے لیے گئے تھے۔
وزیراعظم نریندر مودی نے صدر کانگریس کھڑگے سے فون پر بات کی۔ انہوں نے ان کی صحت کے بارے میں دریافت کیا۔ مودی نے ان کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔
مودی نے ایکس پر پوسٹ کیا، "کھڑگے جی سے بات کی۔ ان کی صحت کے بارے میں پوچھا اور جلد صحت یابی کی دعا کی۔" انہوں نے ان کی لمبی عمر کی بھی دعا کی۔
پریانک کھڑگے نے تصدیق کی کہ ان کے والد کو پیس میکر لگایا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ ایک منصوبہ بند طریقہ کار تھا۔ وہ اب مستحکم اور صحت مند ہیں۔ انہوں نے تمام خیر خواہوں کا شکریہ ادا کیا۔ ڈاکٹرز ان کی صحت کی مسلسل نگرانی کر رہے ہیں اور وہ جنرل وارڈ میں زیر علاج ہیں۔