پی ایم مودی نے چیف جسٹس گوائی سے کی بات، کہا: ان پر حملے سے ہر ہندوستانی ہے ناراض
چیف جسٹس پر حملے کی کوشش کے بعد پی ایم مودی نے بی آر گوائی سے بات کی۔
Published : October 6, 2025 at 11:52 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو چیف جسٹس آف انڈیا (سی جے آئی) بی آر گوائی سے بات کی۔ انہوں نے ایک وکیل کے ذریعہ جوتا پھینکنے کی کوشش کی مذمت کی اور کہا کہ ہر ہندوستانی اس حملے سے غمزدہ ہے۔
پی ایم مودی نے کہا کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کے قابل مذمت کاموں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ انہوں نے واقعہ کے بعد امن برقرار رکھنے کے لیے سی جے آئی گوائی کی تعریف کی۔
Spoke to Chief Justice of India, Justice BR Gavai Ji. The attack on him earlier today in the Supreme Court premises has angered every Indian. There is no place for such reprehensible acts in our society. It is utterly condemnable.— Narendra Modi (@narendramodi) October 6, 2025
I appreciated the calm displayed by Justice…
قابل مذمت حرکتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں
اس واقعہ کے بارے میں پی ایم مودی نے ایکس پر پوسٹ کیا، "چیف جسٹس آف انڈیا جسٹس بی آر گوائی جی سے بات کی ہے۔ آج صبح سپریم کورٹ کے احاطے میں ان پر حملے سے ہر ہندوستانی غم و غصہ میں ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی قابل مذمت حرکتوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ مکمل طور پر قابل مذمت ہے۔"
News Alert! Man in lawyer's robe hurls shoe towards Chief Justice of India BR Gavai during court proceedings in Supreme Court: Lawyers pic.twitter.com/kZkqTHHW1o— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2025
انہوں نے کہا، "میں ایسی صورتحال میں جسٹس گوائی کے صبر کے لیے ان کی تعریف کرتا ہوں۔ یہ ہمارے آئین کی روح اور انصاف کی اقدار کو برقرار رکھنے کے لیے ان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔"
گوائی پر جوتا پھینکنے کی کوشش
چونکا دینے والی سکیورٹی لیپس میں، پیر کو عدالتی کارروائی کے دوران ایک وکیل نے CJI گوائی پر جوتا پھینکنے کی کوشش کی۔ بار کونسل آف انڈیا (BCI) نے ملزم وکیل کا لائسنس فوری اثر سے معطل کر دیا۔
These things do not affect me: Chief Justice B R Gavai on man attempting to attack him in Supreme Court— Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2025
پولیس کے مطابق ملزم کے قبضے سے ایک نوٹ برآمد ہوا ہے جس میں نعرہ درج تھا، ’’ہندوستان سناتن دھرم کی توہین برداشت نہیں کرے گا‘‘۔
مجرم وکیل راکیش کشور کو چھوڑ دیں
عدالتی کارروائی کے دوران اور اس کے بعد اس واقعہ سے بے پروا، CJI نے کمرۂ عدالت میں موجود عدالتی اہلکاروں اور سکیورٹی اہلکاروں کو ہدایت دی کہ وہ اسے نظر انداز کریں اور مجرم وکیل راکیش کشور کو وارننگ کے ساتھ چھوڑ دیں۔
وکیل کے خلاف کارروائی کی جائے گی
بار کونسل آف انڈیا (بی سی آئی) نے کہا کہ اس معاملے میں ملوث وکیل کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ انہیں 15 دن کے اندر شوکاز نوٹس جاری کیا جائے گا۔ نوٹس کے جواب اور معاملے کی تحقیقات کی بنیاد پر، کونسل مناسب اور ضروری احکامات جاری کرے گی۔