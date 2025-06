ETV Bharat / bharat

پی ایم مودی گجرات کے احمد آباد پہونچے، جائے حادثہ کا لیا جائزہ - AHMEDABAD PLANE CRASH

احمد آباد طیارہ حادثہ ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : June 13, 2025 at 10:06 AM IST | Updated : June 13, 2025 at 10:16 AM IST 3 Min Read

احمد آباد: گجرات کے احمد آباد میں جمعرات کو ایئر انڈیا کا طیارہ گر کر تباہ ہوگیا۔ طیارے میں عملے کے ارکان سمیت 265 سے زیادہ مسافرین ہلاک ہو گئے ہیں۔ صرف ایک شخص کے زندہ بچ جانے کی اطلاع ہے۔ اسے علاج کے لیے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ اس دوران پی ایم مودی آج صبح گجرات کے احمد آباد پہونچے، جہاں ایئرپورٹ پر گجرات کے بڑے قائدین نے ان کا خیرمقدم کیا۔ جہاں سے وہ جائے حادثہ پہونچے۔ پی ایم مودی نے جائے حادثہ پر پہنچ کر جائزہ لیا۔ قبل ازیں کہا گیا تھا کہ نے آج جمعہ کو جائے حادثہ کا دورہ کریں گے۔ اس کے ساتھ وہ اسپتال کا بھی دورہ کریں گے جہاں زخمیوں کو داخل کیا گیا ہے۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں، ایئر انڈیا کی بوئنگ 787 ڈریم لائنر فلائٹ میں 230 سے ​​زیادہ مسافر اور عملے کے 12 ارکان (2 پائلٹ سمیت) سوار تھے۔ وزیر داخلہ امت شاہ اور مرکزی وزیر ہوا بازی جمعرات کو جائے حادثہ پر پہنچے اور جانکاری حاصل کی۔ ایئر انڈیا کا یہ طیارہ ٹیک آف کے چند سیکنڈ بعد ہی گر کر تباہ ہو گیا تھا۔

