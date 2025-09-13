پی ایم مودی کی منی پور تشدد کے متاثرین سے ملاقات، 2023 کی بدامنی کے بعد سے ریاست کا پہلا دورہ
وزیر اعظم نریندر مودی منی پور کے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سے ایک چورا چند پور پہنچے اور متاثرہ لوگوں سے ملاقات کی۔
Published : September 13, 2025 at 2:56 PM IST
نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی سنیچر کو منی پور پہنچے۔ مئی سنہ 2023 میں نسلی تشدد کے پھوٹ پڑنے کے بعد سے یہ ان کا منی پور کا پہلا دورہ ہے۔ دورے کے دوران پی ایم مودی نے تشدد سے زدہ چوراچند پور اور امپھال میں بے گھر لوگوں سے ملاقات کی۔
میزورم کے ایزول میں 9,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے اور افتتاح کرنے کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی دوپہر کو چورا چند پور پہنچے، جو تشدد سے سب سے زیادہ متاثرہ علاقوں میں سے ایک ہے۔ یہاں انہوں نے تشدد سے متاثر لوگوں کے ایک گروپ سے بات چیت کی۔
وزیر اعظم مودی کے دورے کے اہم نکات
چورا چند پور اور امپھال میں پی ایم مودی اپنے دورے کے دوران تشدد کے متاثرین اور بے گھر لوگوں سے بات چیت کرنے کےساتھ دو ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ پی ایم مودی چورا چند پور میں 7,300 کروڑ روپے سے زیادہ کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔
وہ امپھال میں 1,200 کروڑ روپے سے زیادہ کے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا بھی افتتاح کریں گے۔
ان پروجیکٹوں میں امپھال کے منتری پوکھری میں ₹ 101 کروڑ کی لاگت سے بنائے گئے منی پور پولیس ہیڈ کوارٹر اور اسی علاقے میں ₹ 538 کروڑ کی لاگت سے تعمیر کردہ سول سیکرٹریٹ کا افتتاح شامل ہیں۔
چورا چند پور میں 3,647 کروڑ کا ڈرینیج اور اثاثہ جات کے انتظام میں بہتری کا منصوبہ اور 550 کروڑ روپے کا منی پور انفوٹیک ڈیولپمنٹ (MIND) پروجیکٹ شامل ہے۔
کانگریس کا رد عمل
پی ایم مودی کے دورے پر ردعمل ظاہر کرتے ہوئے کانگریس نے دعویٰ کیا کہ امن اور ہم آہنگی کے لیے طاقت فراہم کرنے کے بجائے حقیقت میں یہ دورہ ایک 'تماشہ' ہونے والا ہے۔
منی پور کانگریس کے صدر کیشم میگھ چندرا نے الزام لگایا کہ وزیر اعظم مودی کا نسلی تشدد سے متاثرہ ریاست کا دورہ "صرف علامتی" ہے۔ ان کا مقصد قیام امن اور انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانا نہیں ہے۔
دوسری طرف منی پور کی واحد راجیہ سبھا ایم پی لیشمبا سناجاوبا نے پی ایم مودی کے دورے کو عوام اور ریاست کے لیے خوش قسمتی قرار دیا۔ بڑے کوکی گروپوں نے پی ایم مودی کے منی پور کے دورے کا خیرمقدم کیا ہے اور اسے ایک "تاریخی اور نادر موقع" قرار دیا۔ منی پور حکومت نے پہلے ہی پی ایم مودی کے دورے کے پیش نظر چورا چند پور ضلع میں ایئر گن پر پابندی لگا دی تھی۔