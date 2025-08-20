ETV Bharat / bharat

پی ایم مودی نے چینی وزیر خارجہ سے کی ملاقات، ایس سی او سربراہی اجلاس میں شرکت کا ملا دعوت نامہ

وزیراعظم 31 اگست کو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کرنے چین جائیں گے۔ 2018 کے بعد چین کا ان کا پہلا دورہ ہوگا۔

وزیر اعظم مودی کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات (X@narendramodi)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 20, 2025 at 12:07 AM IST

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی نے منگل کو چین کے وزیر خارجہ وانگ یی سے ملاقات کی۔ ملاقات کے بارے میں معلومات دیتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہندوستان اور چین اپنے سفارتی تعلقات میں مسلسل ترقی کر رہے ہیں۔

پی ایم مودی نے ایکس پر کہا، "گزشتہ سال کازان میں صدر شی جن پنگ کے ساتھ میری ملاقات کے بعد سے، ہندوستان اور چین کے تعلقات نے ایک دوسرے کے مفادات کے احترام میں مسلسل ترقی کی ہے۔" ملاقات کے دوران وانگ یی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے لیے صدر شی جن پنگ کا پیغام اور دعوت نامہ حوالے کیا۔

عالمی امن اور خوشحالی میں اہم کردار

پی ایم مودی نے مزید کہا، "میں شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے سربراہی اجلاس کے موقع پر تیانجن میں ہونے والی ہماری اگلی میٹنگ کا منتظر ہوں۔ ہندوستان اور چین کے درمیان مستحکم، پیش قیاسی اور تعمیری تعلقات علاقائی، عالمی امن اور خوشحالی میں اہم کردار ادا کریں گے۔"

چینی وزیر خارجہ نے اجیت ڈوول سے ملاقات کی

وزیر اعظم مودی سے ملاقات سے قبل چینی وزیر خارجہ نے قومی سلامتی کے مشیر (این ایس اے) اجیت ڈوول سے بھی ملاقات کی۔ وزیر اعظم مودی نے سرحد پر امن برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا اور سرحدی تنازعہ کے منصفانہ، معقول اور باہمی طور پر قابل قبول حل کے لیے ہندوستان کے عزم کا اعادہ کیا۔

پی ایم مودی چین کا کریں گے دورہ

آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم 31 اگست کو ایس سی او سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے چین جائیں گے۔ یہ دورہ 2018 کے بعد چین کا ان کا پہلا دورہ ہوگا۔ ہندوستان اور چین کے درمیان خوشگوار تعلقات کے درمیان، وزیر اعظم نے گزشتہ سال روس کے شہر کازان میں برکس سربراہی اجلاس کے دوران صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی تھی۔

2024 میں برکس میٹنگ کے دوران، وزیر اعظم مودی نے کہا تھا، "سرحد پر امن اور ہم آہنگی کو برقرار رکھنا ہماری ترجیح اور باہمی اعتماد، باہمی احترام کے ساتھ ساتھ باہمی حساسیت کو ہمارے تعلقات کی بنیاد رہنا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ ہم کھلے دل سے بات کریں گے اور ہماری بات چیت تعمیری ہوگی۔"

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

