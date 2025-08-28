نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی جمعرات کو 29 سے 30 اگست تک جاپان کے دو روزہ سرکاری دورے پر 15ویں ہندوستان-جاپان سالانہ چوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ تقریباً سات سالوں میں ان کا جاپان کا یہ پہلا دورہ ہے۔
یہ دورہ جاپانی وزیر اعظم شیگیرو اشیبا کی دعوت پر ہو رہا ہے۔ اپنے دورے کے دوران وزیر اعظم مودی اپنے جاپانی ہم منصب کے ساتھ سالانہ چوٹی میٹنگ کریں گے۔ جاپان کے دورے کے بعد وزیراعظم 31 اگست سے یکم ستمبر تک تیانجن میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم (SCO) کے سربراہی اجلاس میں شرکت کے لیے چین جائیں گے۔
VIDEO | Prime Minister Narendra Modi emplaned for Tokyo, Japan, to participate in the 15th India-Japan Annual Summit.— Press Trust of India (@PTI_News) August 28, 2025
(Source: Third Party) pic.twitter.com/s49DXZk3Bj
اپنی روانگی سے قبل وزیر اعظم مودی نے ایک بیان جاری کیا جس میں اس دورے کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پی ایم مودی نے کہا، ہم اپنی خصوصی اسٹریٹجک اور عالمی شراکت داری کے اگلے مرحلے کی تشکیل پر توجہ مرکوز کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی شراکت داری کو نئے پنکھ دینے اور اقتصادی تعلقات کا دائرہ وسیع کرنے کی کوشش کریں گے۔
پی ایم مودی نے کہا، "ہندوستان مشترکہ چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے شنگھائی تعاون تنظیم کے اراکین کے ساتھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہے۔" انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے دوران صدر شی جن پنگ، صدر پوتن اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کا منتظر ہوں۔ وزیراعظم نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میرے جاپان اور چین کے دورے ہمارے قومی مفادات کو آگے بڑھائیں گے اور بامعنی تعاون کی تعمیر میں اہم کردار ادا کریں گے۔
#WATCH | Delhi | Prime Minister Narendra Modi emplanes for Tokyo, Japan. He is on a two-day visit to Japan at the invitation of Japanese PM Shigeru Ishiba to participate in the 15th India-Japan Annual Summit, marking PM Modi’s eighth visit to the country.— ANI (@ANI) August 28, 2025
(Source: DD/ANI) pic.twitter.com/A9MUhk41UE
اسی وقت، جاپان میں مقیم ہندوستانی جوش و خروش سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ وزیر اعظم مودی ملک کا دورہ کرنے والے ہیں۔ سربراہی اجلاس کے دوران دونوں وزرائے اعظم اپنے تعلقات کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، گزشتہ چند سالوں میں مختلف شعبوں میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیں گے اور ہمیشہ کی طرح باہمی دلچسپی کے علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ یہ چوٹی کانفرنس نئی پہل شروع کرنے کا موقع فراہم کرے گی جس کا مقصد ہندوستان-جاپان تعلقات میں زیادہ لچک لانا اور ابھرتے ہوئے عالمی چیلنجوں سے نمٹنا ہے۔
اس پروگرام میں ٹوکیو سے باہر کا دورہ بھی شامل ہے جو ایک بار پھر دونوں رہنماؤں کے لیے تجسس کا موضوع ہوگا۔ اس دورے میں وزیر اعظم مودی اور جاپان کے کئی دیگر سیاسی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ جاپان میں ہندوستان کے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت بھی شامل ہے۔ وزیر اعظم مودی جاپانی اور ہندوستانی صنعت کے رہنماؤں کے ساتھ بزنس لیڈرز کے فورم میں بھی شرکت کریں گے۔ ان بات چیت کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان اہم تجارتی، سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کے تعلقات کو مستحکم کرنا ہے۔
وزیر اعظم مودی آخری بار سالانہ چوٹی کانفرنس کے لیے 2018 میں جاپان گئے تھے۔ اس کے بعد سے وہ جاپان کا دورہ کر رہے ہیں لیکن یہ دورے کثیر الجہتی ملاقاتوں اور دیگر رسمی تقریبات کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ دورہ مکمل طور پر ہندوستان اور جاپان کے درمیان دو طرفہ ایجنڈے کے لیے وقف ہوگا۔ 2014 میں اقتدار سنبھالنے کے بعد سے یہ وزیر اعظم مودی کا جاپان کا آٹھواں دورہ بھی ہے، اور یہ ہمارے خارجہ تعلقات میں اس خصوصی تعلقات کی انتہائی اعلیٰ ترجیح کی عکاسی کرتا ہے۔
غور طلب ہے کہ ہندوستان اور جاپان کے درمیان اعلیٰ سطحی بات چیت میں کئی اہم دورے اور ملاقاتیں شامل ہیں۔ 2007 میں جاپانی وزیر اعظم شنزو آبے نے ہندوستانی پارلیمنٹ میں "دو سمندروں کے سنگم" پر تقریر کی جو دو طرفہ تعلقات میں ایک اہم سنگ میل تھی۔ چھ سال بعد، 2013 میں، شہنشاہ اکی ہیٹو اور مہارانی مچیکو ہندوستان کا دورہ کرنے والے پہلے جاپانی شاہی جوڑے بن گئے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی اور سفارتی تعلقات مضبوط ہوئے۔
2014 میں، وزیر اعظم آبے کو ہندوستان میں یوم جمہوریہ کے مہمان خصوصی کے طور پر مدعو کیا گیا، جس سے دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کیا گیا۔ یہ تعلق صدر رام ناتھ کووند کے 2019 میں شہنشاہ ناروہیٹو کی تاجپوشی کی تقریب میں شرکت کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا گیا، جس نے جاپان کی شاہی روایات کے تئیں ہندوستان کے احترام کا مظاہرہ کیا۔
یہ بھی پڑھیں: