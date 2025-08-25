احمد آباد: وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کو کانگریس کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جس پارٹی نے 60-65 سال تک بھارت پر حکومت کی، اس نے ملک کو 'درآمدات میں گھوٹالے' کرنے کے لیے دوسرے ممالک پر منحصر کر دیا۔ کئی پروجیکٹوں کا آغاز کرنے کے بعد احمد آباد میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کہا کہ کسانوں، مویشی پروروں اور چھوٹی صنعتوں کے مفادات سب سے اہم ہیں اور ہم پر دباؤ بڑھ سکتا ہے، لیکن ہم اسے برداشت کریں گے۔
وزیر اعظم گجرات کے دو روزہ دورے پر ہیں۔ اس دوران مودی کا یہ تبصرہ امریکہ کے ساتھ جاری ٹیرف تنازع کے پس منظر میں آیا ہے۔ انہوں نے کہا، "ہماری حکومت شہروں میں غریبوں کو باعزت معیار زندگی فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے۔" مودی نے وہاں موجود لوگوں سے کہا کہ مرکز میں بی جے پی کی قیادت والی حکومت کے گذشتہ 11 برسوں کے دوران بھارت میں 25 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا گیا ہے۔
'22 منٹ میں دہشت گردوں کا صفایا'
اس دوران انہوں نے آپریشن سندور کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد ہمارا خون بہاتے تھے اور دہلی میں بیٹھی کانگریس حکومت نے کچھ نہیں کیا، لیکن آج ہم دہشت گردوں اور ان کے آقاؤں کو نہیں بخشتے، چاہے وہ کہیں بھی چھپے ہوں۔ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح بھارت نے پہلگام کا بدلہ لیا، 22 منٹ میں ان کا صفایا کر دیا۔ آپریشن سندور ہماری فوج کی بہادری اور بھارت کی قوت ارادی کی علامت بن گیا ہے۔
'کچی آبادیوں کے لیے مستقل گیٹڈ سوسائٹیز بنانے کی پہل'
وزیر اعظم نے مزید کہا کہ "اپنے مزدور خاندانوں کو بہتر زندگی فراہم کرنا ہمارا مشن رہا ہے، اسی لیے ہم نے کئی سال پہلے گجرات میں کچی آبادیوں کے لیے مستقل گیٹڈ سوسائٹیز بنانے کا بیڑہ اٹھایا، گذشتہ برسوں میں، کچی آبادیوں کی جگہ گھر بنانے کے ایسے کئی منصوبے گجرات میں مکمل کیے گئے ہیں اور یہ مہم مسلسل جاری ہے۔"
انہوں نے کہا کہ مودی اسی کی پوجا کرتے ہیں جسے کسی نے نہیں پوچھا۔ اس بار میں نے لال قلعہ سے کہا تھا کہ پچھڑوں کو ترجیح دینا ہمارا مشن ہے۔ ہماری مسلسل کوشش ہے کہ نو متوسط طبقے اور متوسط طبقے دونوں کو بااختیار بنایا جائے۔
احمد آباد میں روڈ شو
آپ کو بتاتے چلیں کہ گجرات کے دو روزہ دورے پر آنے والے وزیر اعظم نریندر مودی نے پیر کی شام ایک عوامی ریلی سے پہلے احمد آباد شہر کے مشرقی حصے میں روڈ شو کیا۔ احمد آباد ہوائی اڈے پر پہنچنے کے بعد وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل، مرکزی وزیر آبی توانائی اور گجرات سے لوک سبھا کے رکن سی آر پاٹل نے مودی کا استقبال کیا۔
ہوائی اڈے سے وزیر اعظم نرودا علاقے پہنچے اور شہر کے نکول علاقے میں ہری درشن اسکوائر سے کھودلدھام گراؤنڈ تک دو کلومیٹر کا روڈ شو کیا۔ انہوں نے کھودلدھام گراؤنڈ میں 5,477 کروڑ روپے کے پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے کے بعد ایک ریلی سے خطاب کیا۔ روڈ شو کے دوران سڑک کے دونوں طرف ہزاروں لوگ کھڑے تھے جنہوں نے پرجوش انداز میں مودی کا استقبال کیا۔
